Résultat municipale 2026 à Bourg-Saint-Andéol (07700) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Bourg-Saint-Andéol. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Bourg-Saint-Andéol, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-Saint-Andéol [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Françoise GONNET TABARDEL
Françoise GONNET TABARDEL BOURG 2026 		390 62,60%
Céline PORQUET
Céline PORQUET Union pour Bourg Saint Andéol 		233 37,40%
Participation au scrutin Bourg-Saint-Andéol Partiels *
Taux de participation 72,54%
Taux d'abstention 27,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 634

* Résultats partiels sur 16% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Auvergne-Rhône-Alpes ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Bourg-Saint-Andéol

En savoir plus sur Bourg-Saint-Andéol