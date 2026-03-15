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19:16 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bourg-Saint-Andéol A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Bourg-Saint-Andéol apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 7 506 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 431 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 34% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 29,53% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 828 résidents étrangers, soit 11,03% de la population, participe à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 346 euros par an, la ville est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les obstacles. En conclusion, Bourg-Saint-Andéol incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Bourg-Saint-Andéol Le parti nationaliste restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Bourg-Saint-Andéol en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 30,38% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 56,25% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 32,37% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le Rassemblement national réunissait 52,64% des voix locales. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,28% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives anticipées se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 46,37% pour le Rassemblement national. Il s'imposera avec 53,09% le dimanche suivant et la victoire de Hervé Saulignac.

16:58 - Rétrospective : la participation à Bourg-Saint-Andéol avant 2026 En ce jour d'élection municipale à Bourg-Saint-Andéol, la mobilisation sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le premier tour du scrutin municipal avait vu 52,31 % des électeurs se rendre aux urnes dans la commune, un niveau plutôt élevé. 2 665 votants s'étaient alors mobilisés, en pleine pandémie à l'époque. Notons que les élections municipales restent en effet traditionnellement, avec les présidentielles, celles où les électeurs participent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre fédéré 76,63 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Certes, ces scrutins relèvent d'une logique différente, mais la progression entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 s'avère instructive. En 2022, les législatives livraient de leur côté une participation de 45,08 % (47,51 % dans le pays), avant de bondir à 66,72 % après la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient concentré 53,69 % des électeurs. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone soucieuse de voter en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Qui a gagné les votes il y a deux ans à Bourg-Saint-Andéol ? Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 confirme que Bourg-Saint-Andéol s'affirmait alors toujours comme une localité à dominante nationaliste, fortifiant encore un peu plus son ancrage. Le choc des Européennes de juin 2024 à Bourg-Saint-Andéol avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,28%), avec en deuxième position la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 11,32% des voix. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Bourg-Saint-Andéol accordaient leurs suffrages à Céline Porquet (Rassemblement National) avec 46,37% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Céline Porquet culminant à 53,09% des voix dans la localité.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Bourg-Saint-Andéol reste un territoire tourné vers le RN Lors des législatives de 2022, les votants de Bourg-Saint-Andéol portaient leur choix sur Céline Porquet (RN) avec 32,37% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,64% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Bourg-Saint-Andéol choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 30,38% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 21,50%. Le second tour validait ensuite ce premier round en donnant 56,25% pour Marine Le Pen, contre 43,75% pour d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Bourg-Saint-Andéol laisse donc apparaître une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité locale à Bourg-Saint-Andéol À Bourg-Saint-Andéol, en matière d'impôts locaux, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 847 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 763 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à environ 42,19 % en 2024 (contre près de 23,41 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 235 500 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 1,57719 million d'euros enregistrés en 2020 pour un taux stable d'environ 18,33 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Bourg-Saint-Andéol Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont encore à l'heure actuelle façonnés par le résultat des dernières élections municipales à Bourg-Saint-Andéol. Dès le premier tour à l'époque, Françoise Gonnet Tabardel (Divers gauche) a décroché la première place avec 1 396 suffrages (53,69%). À ses trousses, Jean-Marc Serre (Divers droite) a capté 1 204 votes (46,30%). Cette victoire au premier tour de Françoise Gonnet Tabardel a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes superflu. Pour cette élection de 2026 à Bourg-Saint-Andéol, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Au vu de cette victoire écrasante, le défi s'annonce immense ce dimanche pour les forces d'opposition, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.