Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-Saint-Maurice : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bourg-Saint-Maurice [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bourg-Saint-Maurice sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bourg-Saint-Maurice.
L'actu des élections municipales 2026 à Bourg-Saint-Maurice
11:45 - Résultat serré entre Cécile Utille-Grand et Guillaume Desrues
Cécile Utille-Grand (Divers droite) a remporté le premier tour des municipales 2026 à Bourg-Saint-Maurice dimanche dernier, avec 41,54 % des voix. Dans son sillage, Guillaume Desrues a pris la position de dauphin avec 41,19 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté des autres candidats, avec 17,28 %, Eric Minoret a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Bourg-Saint-Maurice, le vote a enregistré un taux d'abstention de 35,23 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bourg-Saint-Maurice
Le deuxième tour des élections municipales à Bourg-Saint-Maurice a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Cécile Utille-Grand
Liste divers droite
ACT.MONTAGNE
|
|
Guillaume Desrues
Liste Divers
BAM - Bourg Saint Maurice Les Arcs en Mouvement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bourg-Saint-Maurice
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cécile UTILLE-GRAND (Ballotage) ACT.MONTAGNE
|1 409
|41,54%
|Guillaume DESRUES (Ballotage) BAM - Bourg Saint Maurice Les Arcs en Mouvement
|1 397
|41,19%
|Eric MINORET (Ballotage) A l'écoute A l'action pour Bourg Saint Maurice-Les Arcs
|586
|17,28%
|Participation au scrutin
|Bourg-Saint-Maurice
|Taux de participation
|64,77%
|Taux d'abstention
|35,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|3 468
Source : ministère de l’Intérieur
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