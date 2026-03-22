Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-Saint-Maurice : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bourg-Saint-Maurice

Le deuxième tour des élections municipales à Bourg-Saint-Maurice a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Cécile Utille-Grand
Cécile Utille-Grand Liste divers droite
ACT.MONTAGNE
  • Cécile Utille-Grand
  • Camille Mat
  • Nathalie Ouvrard
  • Bernard Biolley
  • Catherine Croz
  • Jean-Claude Girard
  • Nathalie Villien
  • Jean Jovet
  • Laetitia Le Guillou
  • François Perrier
  • Marie-Françoise Boch
  • Maxime Utille-Grand
  • Véronique Troubat
  • Stanislas Varoquier
  • Olivia Sachet
  • Simon Pugin Anxionnaz
  • Sabrina Blugeon
  • Alexis Jobaze
  • Charlyne Cleaz-Savoyen
  • Nathan Fiore
  • Maria Monteiro
  • Alexandre Duboin
  • Yannick Audevard
  • Hervé Lechat
  • Stéphanie Goudot
  • Pascal Henry
  • Sonia Coelho Dias Vaz
  • Sacha Robert Pierre Dredemy
  • Françoise Bischoff
  • Antoine Empereur-Mot
  • Ana Goncalves Dos Reis
Guillaume Desrues
Guillaume Desrues Liste Divers
BAM - Bourg Saint Maurice Les Arcs en Mouvement
  • Guillaume Desrues
  • Laurence Regnier
  • Laurent Chelle
  • Chloe Chetelat
  • Gérard Vernay
  • Céline Landel
  • Louis Garnier
  • Catherine Borntrager
  • Jean-Marc Silva
  • Caroline Clerc
  • Alain Ducloz
  • Gwendoline Sonzogni-Jourdan
  • Tom Buet
  • Laureline Poulain
  • Michel Grangeon
  • Chantal Gheno
  • Laurent Ducreux
  • Michelle Anxionnaz
  • Luc Levardon
  • Aline Ristori
  • Romain Raisson
  • Audrey Lafourcade
  • Nicolas Morin
  • Patricia Grandjean
  • Émile Calop
  • Lucie Blazquez
  • Jean-Louis Bourgeois
  • Morgan Le Lann
  • Vincent Gaviglio
  • Morgan Cam
  • Loïc Zaccaro

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bourg-Saint-Maurice

Tête de listeListe Voix % des voix
Cécile UTILLE-GRAND
Cécile UTILLE-GRAND (Ballotage) ACT.MONTAGNE 		1 409 41,54%
Guillaume DESRUES
Guillaume DESRUES (Ballotage) BAM - Bourg Saint Maurice Les Arcs en Mouvement 		1 397 41,19%
Eric MINORET
Eric MINORET (Ballotage) A l'écoute A l'action pour Bourg Saint Maurice-Les Arcs 		586 17,28%
Participation au scrutin Bourg-Saint-Maurice
Taux de participation 64,77%
Taux d'abstention 35,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 3 468

Source : ministère de l’Intérieur

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