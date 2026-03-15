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19:20 - Élections municipales à Bourg-Saint-Maurice : un éclairage démographique Au cœur de la campagne électorale municipale, Bourg-Saint-Maurice se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 7 228 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 731 entreprises, Bourg-Saint-Maurice se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 15,95% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 7,73% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Les 859 résidents étrangers, représentant 11,88% de la population, participent à cette variété culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, 37,07% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 3435,39 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Bourg-Saint-Maurice, les intérêts locaux se joignent aux défis français.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Bourg-Saint-Maurice ? Le parti d'extrême droite avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Bourg-Saint-Maurice en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 18,90% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 37,86% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 13,55% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Bourg-Saint-Maurice comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 27,91% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 28,41% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 32,61% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Bourg-Saint-Maurice peu mobilisés lors des scrutins En 2020 à Bourg-Saint-Maurice, l'abstention était évaluée à 51,49 % à la fin du premier tour (une proportion assez classique). C'étaient 2 470 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le Covid bousculait l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'élever à 25,01 % au premier tour (26,31 % en France). Naturellement, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais les deux derniers scrutins législatifs demeurent parfaitement comparables entre eux. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 58,56 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 34,14 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 50,85 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville assez abstentionniste. En ce jour d'élection municipale à Bourg-Saint-Maurice, cette donnée sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Comment Bourg-Saint-Maurice a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? L'exploration des résultats de 2024 confirme que Bourg-Saint-Maurice demeurait à l'époque une zone sans vote prédéterminé. Lors des élections européennes, le résultat à Bourg-Saint-Maurice s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,91%), challengée par Raphaël Glucksmann (16,82%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,20%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Bourg-Saint-Maurice avaient ensuite propulsé aux avants-postes Vincent Rolland (Les Républicains) avec 37,75% au premier tour, devant Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) avec 28,41%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Vincent Rolland culminant à 67,39% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Bourg-Saint-Maurice : des verdicts très parlants lors des scrutins en 2022 Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Bourg-Saint-Maurice plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 27,11% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 21,61%. Le second tour confirmait ensuite ce premier round en donnant 62,14% pour Emmanuel Macron, contre 37,86% pour de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Bourg-Saint-Maurice portaient leur choix sur Vincent Rolland (LR) avec 26,45% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,91%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville politiquement partagée.

12:58 - Et si l'élection à Bourg-Saint-Maurice se jouait sur la fiscalité ? À Bourg-Saint-Maurice, en termes de fiscalité locale, la somme moyenne réglée par ménage imposable a représenté 3 776 euros en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 2 621 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 29,33 % en 2024 (contre 17,30 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 6 656 650 € en 2024. Un produit qui est loin des 6,02524 millions d'euros perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 18,83 %. Cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Bourg-Saint-Maurice Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Bourg-Saint-Maurice ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. À l'issue du premier passage aux urnes, Guillaume Desrues (Divers) a viré en tête en recueillant 45,85% des soutiens. Derrière, Michel Giraudy (Divers droite) a rassemblé 862 voix (35,57%). Ce gap conséquent ouvrait la porte à un avantage clair à l'issue du premier round. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Guillaume Desrues l'a finalement emporté avec 1 734 voix (62,55%), face à Michel Giraudy avec 1 038 électeurs (37,44%). Le fossé initial s'est vérifié et même creusé, débouchant sur un triomphe total et irréfutable. Guillaume Desrues a pu profiter du report de voix des électeurs Divers, ajoutant 623 voix supplémentaires entre les deux tours.