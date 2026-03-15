Résultat municipale 2026 à Bourg-Saint-Maurice (73700) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bourg-Saint-Maurice a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bourg-Saint-Maurice, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourg-Saint-Maurice [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cécile UTILLE-GRAND
Cécile UTILLE-GRAND ACT.MONTAGNE 		1 409 41,54%
Guillaume DESRUES
Guillaume DESRUES BAM - Bourg Saint Maurice Les Arcs en Mouvement 		1 397 41,19%
Eric MINORET
Eric MINORET A l'écoute A l'action pour Bourg Saint Maurice-Les Arcs 		586 17,28%
Participation au scrutin Bourg-Saint-Maurice
Taux de participation 64,77%
Taux d'abstention 35,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 3 468

Source : ministère de l’Intérieur

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