En direct

19:17 - Les données démographiques de Bourganeuf révèlent les tendances électorales Devant le bureau de vote de Bourganeuf, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 2 408 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 179 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 433 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (56,70%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Avec 318 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 15,91%, Bourganeuf est un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 212 euros/an, la ville affiche un taux de chômage de 16,28%, synonyme d'une situation économique tendue. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 à Bourganeuf contribue à façonner l'avenir de la France.

17:57 - Les dernières données du vote RN à Bourganeuf Le RN n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Bourganeuf il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 22,15% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,70% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 15,99% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Bourganeuf comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 32,61% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 30,03% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 36,20% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Bartolomé Lenoir.

16:58 - La commune de Bourganeuf plutôt abstentionniste lors des élections L'envie d'aller voter des électeurs de Bourganeuf constituera un gros enjeu pour cette municipale 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale avait vu 37,76 % des inscrits aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale. 583 votants s'étaient alors manifestés alors que de nombreux électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote du fait de la pandémie du Covid. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 70,81 %. La mobilisation atteignait pour sa part 50,00 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 65,15 %, contre seulement 42,84 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville en déficit de participation.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Bourganeuf L'orientation des électeurs de Bourganeuf a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Bourganeuf avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 32,61% des inscrits. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Bourganeuf avaient ensuite placé en tête Bartolomé Lenoir (Union de l'extrême droite) avec 30,03% au premier tour, devant Catherine Couturier (Union de la gauche) avec 28,20%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Bartolomé Lenoir culminant à 36,20% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - À Bourganeuf, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un soutien à la majorité présidentielle La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise au bloc central. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Bourganeuf était en effet marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 34,54% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 22,15%. Le second tour validait ensuite ce choix en livrant 63,30% pour Emmanuel Macron, contre 36,70% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Bourganeuf plébiscitaient Jean-Baptiste Moreau (Ensemble !) avec 35,22% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,30% des suffrages.

12:58 - Avant ces municipales 2026, quel bilan en matière de fiscalité pour le maire de Bourganeuf ? Avec la montée des prélèvements locaux à Bourganeuf, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,89 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 87 000 euros environ, marquant une forte baisse face aux 419 600 euros enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Bourganeuf a évolué pour se fixer à un peu plus de 51,07 % en 2024 (contre 28,15 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Parallèlement, la taxe sur le foncier non bâti a été gelée à 100,00 % en 2024, tout comme en 2020, un chiffre à confronter aux 40 à 50 % relevés à l'échelle nationale. Pour la taxe d'enlèvement des déchets ménagers, l'impôt s'est établi à 12,94 % en 2024 (pour une moyenne nationale de l'ordre de 9,5 %). Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Bourganeuf s'est établi à environ 1 330 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 924 € quatre ans auparavant.

11:59 - Pas de suspense pour le résultat de la dernière élection à Bourganeuf Les résultats des élections municipales de 2020 à Bourganeuf ont fourni un état des lieux précis des forces politiques en présence. Unique liste en présence, la liste menée par Régis Rigaud a logiquement obtenu 100,00% des bulletins dès le premier tour. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Bourganeuf, cette dynamique constitue un point de départ particulier. L'attention cette année se concentrera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité. La liste des candidats (voir ci-dessous) fournit certainement d'ores et déjà un début de réponse.