Résultat municipale 2026 à Bourganeuf (23400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bourganeuf a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bourganeuf, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourganeuf [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent FAYETTE
Laurent FAYETTE (17 élus) ENSEMBLE, RÉVEILLONS BOURGANEUF 		800 77,75%
  • Laurent FAYETTE
  • Petronela CRISAN
  • Jean-Michel DUBOIS
  • Isabelle AGRIR
  • Jean-Claude DENIS
  • Michelle SUCHAUD
  • Thomas MONDY
  • Mireille DENOYER
  • Antonio SANTANA
  • Elvira JALOUNEIX
  • Jean-Luc LESTRADE
  • Nyhaingo SANTANA
  • Sahin SAHIN
  • Corinne CUVILLIER
  • Franck LASPOUGEAS
  • Anabelle DUJARDIN-PERGAUD
  • Arnaud WINOCQ
Régis RIGAUD
Régis RIGAUD (2 élus) S'ENGAGER POUR L'AVENIR 		229 22,25%
  • Régis RIGAUD
  • Marie-Hélène POUGET-CHAUVAT
Participation au scrutin Bourganeuf
Taux de participation 72,19%
Taux d'abstention 27,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,58%
Nombre de votants 1 085

Source : ministère de l’Intérieur

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