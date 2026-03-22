Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourges : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bourges [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bourges sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bourges.
L'actu des élections municipales 2026 à Bourges
11:51 - Yann Galut, Philippe Mercier et Ugo Iannuzzi forment le trio de tête à Bourges
Yann Galut (Union de la gauche) a terminé en tête du premier tour de l'élection municipale 2026 à Bourges dimanche dernier, avec 47,97 % des bulletins valides. Dans son sillage, Philippe Mercier (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 31,26 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Comme il y a six ans, Yann Galut est resté au sommet du classement, et il a même bondi fortement dans les urnes avec un gain de 15,55 points. Pour compléter ce tableau, avec 14,92 %, Ugo Iannuzzi (Rassemblement National) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Marion Recher, portant la nuance La France insoumise, a récolté 4,39 % des suffrages, un résultat trop faible pour peser sur le second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Bourges, le rendez-vous électoral a mobilisé 49,29 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bourges
Le deuxième tour des élections municipales à Bourges a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Ugo Iannuzzi
Liste du Rassemblement National
Bouger Bourges, avec Ugo IANNUZZI
|
|
Yann Galut
Liste d'union à gauche
Avec Yann GALUT, Bourges pour toutes et tous
|
|
Philippe Mercier
Liste divers droite
UNIS, CHANGEONS DE CAP
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bourges
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yann GALUT (Ballotage) Avec Yann GALUT, Bourges pour toutes et tous
|9 963
|47,97%
|Philippe MERCIER (Ballotage) UNIS, CHANGEONS DE CAP
|6 492
|31,26%
|Ugo IANNUZZI (Ballotage) Bouger Bourges, avec Ugo IANNUZZI
|3 098
|14,92%
|Marion RECHER BOURGES EN COMMUN
|912
|4,39%
|Colette CORDAT Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|303
|1,46%
|Participation au scrutin
|Bourges
|Taux de participation
|49,29%
|Taux d'abstention
|50,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|21 454
Source : ministère de l’Intérieur
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