Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourges : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bourges

Le deuxième tour des élections municipales à Bourges a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Ugo Iannuzzi
Ugo Iannuzzi Liste du Rassemblement National
Bouger Bourges, avec Ugo IANNUZZI
  • Ugo Iannuzzi
  • Christelle Blanc
  • Hugo Morel
  • Ghislaine Lautrec
  • Christian Malardé
  • Jennifer Geuens
  • Rémi Vignais
  • Lydie Houdry
  • Jean-Jacques Gobin
  • Isabelle Corbeau
  • Thierry Llouberes
  • Gwenaëlle Aboubacar
  • Lyamin Goin
  • Marie-Joëlle Thenevot
  • Maxence Lehoux
  • Eva Corbeau Alligné
  • Cédric Legros
  • Alhem Noui
  • Julien Dubois
  • Nathalie Pauchez
  • Joël Mathiou
  • Marie-France Guerin
  • Larizza Emmanuele
  • Jennyfer Leger
  • Louis-David Da Cunha
  • Zoé Binet
  • Fabien Algeri
  • Marie-Claire Storzek
  • Clément Pizon
  • Jeanne Du Peyroux
  • Florian Foucaud
  • Jeannine Charriere
  • Jeson Millet
  • Jeannine Roirand
  • Bernard Muther
  • Marie-José Millet
  • Christophe Callies
  • Marie Gouveia
  • Fabien Guere
  • Nadia Millet
  • France Bourset
  • Lise Lagneau
  • Stéphane Leger
  • Annabelle Millet
  • Victor Llouberes
  • Chantal Eraly
  • Joël Wirtz
  • Michèle Goudet
  • Jean Razat
Yann Galut
Yann Galut Liste d'union à gauche
Avec Yann GALUT, Bourges pour toutes et tous
  • Yann Galut
  • Irène Félix
  • Hugo Lefelle
  • Nora Viviani
  • Joël Allain
  • Magali Bessard
  • Yannick Bedin
  • Catherine Menguy
  • Olivier Michel
  • Céline Madrolles
  • Renaud Mettre
  • Julie Ferron
  • Philippe Martin
  • Nadia Nezlioui
  • Jean-Michel Guérineau
  • Catherine Pallot
  • Guillaume Crepin
  • France Labro
  • Mustapha Mousalli
  • Magalie Guichard
  • Alex Charpentier
  • Constance Bonduelle
  • Tanguy Trouve
  • Mélissa Gagneux
  • Mathieu Chamignon
  • Christine Cheze-Dho
  • Antoine Lorieux
  • Hafida Abidar
  • Olivier Cabrera
  • Sika Lawson-Gaïzer
  • Régis Mautré
  • Émilie Rondeau
  • Arnaud Drurie
  • Dominique Clavier
  • Pierre Dedet
  • Agnès Zoppe
  • Saïd Aïdoud
  • Frédérique Soulat
  • Alexis Luberne
  • Kezban Dalda
  • Thierry Multeau
  • Adriana Monsavane
  • Denis Assoune
  • Fatima Laassabi
  • Boris Viven
  • Jeanne Robin
  • Guillaume Herrero
  • Sophie Boukhabza
  • Valentin Bouquin
  • Lina Lopez
  • Jonathan Barbier
Philippe Mercier
Philippe Mercier Liste divers droite
UNIS, CHANGEONS DE CAP
  • Philippe Mercier
  • Brigitte Siffert
  • Samir Rhimini
  • Emmanuelle Gau
  • Philippe Dolivet
  • Pauline Speter-Lejeune
  • Driss Khouda
  • Justine Singeot Guillot
  • Eric Meseguer
  • Sophie Verdier
  • Martial Rebeyrol
  • Corine Malroux
  • Corentin Bekkouche
  • Wafa Lavillaine
  • Yves Le Goff
  • Sara Hmimina
  • Lylian Lasnier
  • Véronique Dunoyer
  • Patrick Ponchon
  • Anita Feuillet
  • Guillaume Liron
  • Linda Rohac
  • Christophe Souris
  • Magalie Coste
  • Vincent Thizeau
  • Catherine Royer
  • Philippe Leforestier
  • Séverine de Meyer
  • Gérard Guillemin
  • Louise Terrier
  • Lionel Daudu
  • Gaëlle Bedin
  • Francis Franques
  • Fatiha Khouhli
  • Christophe Magnani
  • Nohra Litim
  • Sébastien Tardif
  • Marie Fevre
  • Sébastien Chollet
  • Nathalie Bonnefoy
  • Florent Chemain
  • Annie Mordant
  • Philippe Maillet
  • Isabelle Audebert
  • Jean-Davy Dias
  • Séverine Robinet
  • David Doriol
  • Sasha Lyon
  • Didier Garcia

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bourges

Tête de listeListe Voix % des voix
Yann GALUT
Yann GALUT (Ballotage) Avec Yann GALUT, Bourges pour toutes et tous 		9 963 47,97%
Philippe MERCIER
Philippe MERCIER (Ballotage) UNIS, CHANGEONS DE CAP 		6 492 31,26%
Ugo IANNUZZI
Ugo IANNUZZI (Ballotage) Bouger Bourges, avec Ugo IANNUZZI 		3 098 14,92%
Marion RECHER
Marion RECHER BOURGES EN COMMUN 		912 4,39%
Colette CORDAT
Colette CORDAT Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		303 1,46%
Participation au scrutin Bourges
Taux de participation 49,29%
Taux d'abstention 50,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 21 454

Source : ministère de l’Intérieur

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