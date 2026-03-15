Résultat municipale 2026 à Bourghelles (59830) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bourghelles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bourghelles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourghelles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck SARRE
Franck SARRE (16 élus) UN VILLAGE QUI RASSEMBLE, UN AVENIR QUI SE CONSTRUIT 		608 67,71%
  • Franck SARRE
  • Christelle DESCAMPS
  • Philippe BONAMIS
  • Doriane WYTS
  • Dominique LEFEBVRE
  • Valérie DUBOIS
  • Michel VERHAEGHE
  • Chloé DUBOIS
  • Paul FLEURY
  • Cécile LECLERCQ
  • Pierre WATTEEUW
  • Émilie CAUCHY
  • Thierry HERMAN
  • Lydia LEMAI
  • Hervé ZEIGHEM
  • Emilie DUHAMEL
Sophie FENOT
Sophie FENOT (3 élus) BOURGHELLES ENSEMBLE : CULTIVONS NOTRE BIEN-VIVRE 		290 32,29%
  • Sophie FENOT
  • Jonathan WHITEFIELD
  • Fabienne CHOPIN
Participation au scrutin Bourghelles
Taux de participation 65,71%
Taux d'abstention 34,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 912

Source : ministère de l’Intérieur

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