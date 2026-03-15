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19:19 - Bourghelles : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans les rues de Bourghelles, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 37,53% de cadres pour 1 678 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 125 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 505 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 16,63% des résidents sont des enfants, et 8,05% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 22,62% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 53,07% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 6,82 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Bourghelles, les problématiques locales, tels que le travail, l'écologie et l'immigration, rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Le RN à Bourghelles : quel résultat aux municipales ? Le RN n'était pas formellement représenté au moment de la dernière bataille municipale à Bourghelles en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la commune. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 19,85% des votes lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 31,62% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 15,86% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Bourghelles comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 27,03% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 29,84% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il finira avec 33,73% le dimanche suivant.

16:58 - La commune de Bourghelles plutôt mobilisée lors des élections Il y a six ans, le tour de chauffe de l'élection municipale à Bourghelles avait été marqué par une abstention de 65,85 %, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 34,15 %) alors que progressait le Covid-19. Rappelons que les élections municipales demeurent pourtant traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été accompagnée d'une abstention à 19,82 % dans la ville (et donc 80,18 % de participation). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 44,99 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 21,60 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 39,17 %. Si on tente de dégager une tendance, le territoire se révèle donc résolument comme une contrée globalement épargnée par l'abstention. En marge de la municipale 2026, ce facteur pèsera quoi qu'il en soit lourdement sur les résultats de Bourghelles.

15:59 - Comment a voté Bourghelles il y a deux ans ? Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Bourghelles avaient propulsé aux avants-postes Charlotte Parmentier-Lecocq (Majorité présidentielle) avec 43,90% au premier tour, devant Marie Hélène Quatreboeufs (Union de l'extrême droite) avec 29,84%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Charlotte Parmentier-Lecocq culminant à 66,27% des voix dans la localité. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les choix s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (27,03%). La physionomie politique de Bourghelles a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Quels étaient les suffrages municipaux de Bourghelles il y a 4 ans ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Bourghelles votaient en priorité pour Emmanuel Macron (39,22%), devant Marine Le Pen qui obtenait 19,85%. Lors de la finale de l'élection à Bourghelles, les électeurs accordaient 68,38% pour Emmanuel Macron, contre 31,62% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Bourghelles plébiscitaient Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !) avec 38,39% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,81%.

12:58 - Les impôts sont stables à Bourghelles avant le scrutin À Bourghelles, en termes de fiscalité locale, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 595 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 555 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à environ 36,31 % en 2024 (contre 17,02 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 6 430 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 251 000 euros récoltés en 2020 pour un taux stable d'environ 14,35 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Bourghelles Les résultats des précédentes élections municipales à Bourghelles ont offert un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Seule en lice, 'Bourghelles, l'esprit village' a naturellement rassemblé 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Bourghelles, cette géographie électorale pose les bases. Le défi à l'occasion de ces nouvelles municipales sera de voir si une opposition parvient à se structurer face à cette domination. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse particulièrement clair a déjà été donné.