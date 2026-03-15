Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourgoin-Jallieu : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourgoin-Jallieu [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bourgoin-Jallieu sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bourgoin-Jallieu.
L'actu des élections municipales 2026 à Bourgoin-Jallieu
12:07 - Tout savoir sur les municipales à Bourgoin-Jallieu
Les municipales 2026 se déroulent ce dimanche en France. Ce scrutin doit permettre d'élire les maires de l'ensemble des communes françaises. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche est disponible ci-dessous. Retenez également que les horaires d’ouverture des 17 bureaux de vote de Bourgoin-Jallieu sont les suivants : de 8 heures à 19 heures en continu. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à Bourgoin-Jallieu dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bourgoin-Jallieu
|Tête de listeListe
|
Vincent Chriqui
Liste divers droite
Bourgoin-Jallieu de mieux en mieux
|
|
Joëlle Richol
Liste de La France insoumise
Renouveau Populaire Bourgoin-Jallieu 2026
|
|
Damien Perrard
Liste divers gauche
BOURGOIN-JALLIEU: Pour vous
|
|
Rosa Belaïdi
Liste divers centre
Construisons ensemble notre futur Berjallien
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent Chriqui (25 élus) Gardons le cap !
|2 223
|42,43%
|
|Damien Perrard (7 élus) Bourgoin-jallieu : construisons une ville écologique, unie et solidaire
|1 998
|38,14%
|
|Jean-Claude Pardal (3 élus) Berjalliens allons plus loin
|1 017
|19,41%
|
|Participation au scrutin
|Bourgoin-Jallieu
|Taux de participation
|31,78%
|Taux d'abstention
|68,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 341
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent Chriqui Gardons le cap !
|1 848
|34,49%
|Damien Perrard Bourgoin-jallieu : construisons une ville écologique, unie et solidaire
|1 638
|30,57%
|Jean-Claude Pardal Berjalliens allons plus loin
|1 167
|21,78%
|Nathalie Germain Au coeur de bourgoin-jallieu
|517
|9,64%
|Joseph Benedetto Ensemble, agissons pour bourgoin-jallieu !
|188
|3,50%
|Participation au scrutin
|Bourgoin-Jallieu
|Taux de participation
|32,59%
|Taux d'abstention
|67,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 467
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent Chriqui (27 élus) Faisons gagner notre ville
|4 326
|47,83%
|
|André Borne (6 élus) Avec andré borne, une équipe qui vous ressemble, une ville qui vous rassemble.
|2 998
|33,15%
|
|Robert Arlaud (1 élu) Bourgoin-jallieu bleu marine
|873
|9,65%
|
|Armand Bonnamy (1 élu) Ensemble reinventons bourgoin jallieu
|846
|9,35%
|
|Participation au scrutin
|Bourgoin-Jallieu
|Taux de participation
|59,15%
|Taux d'abstention
|40,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,87%
|Nombre de votants
|9 215
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent Chriqui Faisons gagner notre ville
|3 189
|37,89%
|André Borne Avec andré borne, une équipe qui vous ressemble, une ville qui vous rassemble.
|2 421
|28,76%
|Armand Bonnamy Ensemble reinventons bourgoin jallieu
|1 447
|17,19%
|Robert Arlaud Bourgoin-jallieu bleu marine
|1 359
|16,14%
|Participation au scrutin
|Bourgoin-Jallieu
|Taux de participation
|55,43%
|Taux d'abstention
|44,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,54%
|Nombre de votants
|8 635
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