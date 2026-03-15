Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourgoin-Jallieu : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bourgoin-Jallieu

Tête de listeListe
Vincent Chriqui
Vincent Chriqui Liste divers droite
Bourgoin-Jallieu de mieux en mieux
  • Vincent Chriqui
  • Marie-Laure Garnier
  • Aurélien Lepretre
  • Vo Huyen Trang Pruvost
  • Jean-Pierre Girard
  • Salima Chiboub
  • André Borne
  • Marguerite Baccam
  • Dorian Maillet
  • Julia Pierret
  • Gaël Legay-Bellod
  • Mireille Gourribon
  • David Vaschalde
  • Aurélie Marecal
  • Eric Giordano
  • Nelly Santos-Silva
  • Olivier Dias
  • Chantal Bussy
  • Malik Lakes
  • Angélique El Alami
  • Sébastien Chalessin
  • Emma Bonnard
  • Chérif Touam
  • Fanny Haas
  • Christian Cioffi
  • Fadia Guimba
  • Gabriel Bertea
  • Nadine Penalva
  • Christophe Foray
  • Virginie Gay
  • Corentin Fondimare
  • Anne-Sophie Barru
  • Thierry Schroder
  • Isabelle Fournier
  • Lionel Gonzales
  • Svetlana Morozova
  • Youssef Basli
  • Marine Froissart
  • Olivier Dechelle
Joëlle Richol
Joëlle Richol Liste de La France insoumise
Renouveau Populaire Bourgoin-Jallieu 2026
  • Joëlle Richol
  • Lionel Ascencio
  • Adeline Priez
  • Corentin Altepe
  • Ahlem Rabia
  • Yovan Colic
  • Feriale Rabia
  • Lassaad Messaad
  • Kenza Cinquin
  • Nicolas Borel
  • Camilia Aziez
  • Slaheddine Bedoui
  • Esma Rabia
  • Kevin Mathey
  • Nâme Durmaz
  • Fabien Gardon
  • Radhia Ben Marzouk
  • Philippe Boislandon
  • Rakiatou Boubacar Tado
  • Paul Raveton Buis
  • Inès Rabia
  • Mattéo Luis Coimbra
  • Nawel Messaad
  • Kaddour El Kassimi
  • Chloé Borel
  • Mabrouck Medjed
  • Virginie Allagui
  • Patrick Chuzeville-Henry
  • Mounia Thaibaoui
  • Cyril Hamel
  • Catherine Bonnet
  • Maewan Bennegent
  • Anna-Maria Lourenco
  • Joël Guy Didier
  • Aminata Sow
  • Alex Bénitho Lubiato
  • Syrine Oceane Bedoui
  • Gilles Nugues-Bourchat
  • Géraldine Kehl
  • Thibaud Louis Albin Maitre
  • Christelle Raymonde Maljournal
Damien Perrard
Damien Perrard Liste divers gauche
BOURGOIN-JALLIEU: Pour vous
  • Damien Perrard
  • Céline Girard
  • Noël Millat
  • Isabelle Renard
  • Christophe Guivier
  • Anne Crouzier
  • Paul-Jean Tavernier
  • Frédérique Penavaire
  • Yoan Lorenzini
  • Claire Mer
  • Thierry Pellet
  • Cécile Mbuetani
  • Kévin Dorel
  • Virginie Dupré
  • Alexandre Colomb
  • Térésa Galguera
  • Roger Richermoz
  • Diamy Diallo
  • Franck Schauss
  • Martine Mathiot
  • Michel Zagala
  • Chrystèle Joannon
  • Pierrick Roffino
  • Mélissa Couturier
  • Jordan Sequeira
  • Christine Bourefils
  • Jean-Michel Monnet-Paquet
  • Sophie Depoorter
  • Lucas Vacher
  • Odile Martini
  • Osman Aydin
  • Fabienne Delacourt
  • Jean-Louis Reynaud
  • Monique Petit
  • Julien Mer
  • Sylvie Leforestier
  • Simon Gadras
  • Michèle Corbin
  • Serge Boarini
Rosa Belaïdi
Rosa Belaïdi Liste divers centre
Construisons ensemble notre futur Berjallien
  • Rosa Belaïdi
  • Lionel Giroud
  • Dominique Chaillou
  • Laurent Boutet
  • Shirine Bernard
  • Keller Yahiaoui
  • Françoise Bonnet
  • Xavier Novkovic
  • Dalila Christophe
  • Rémi Perrochon
  • Céline Calar
  • Ali Chelloug
  • Aurélie Uzun
  • William Kheiri
  • Marie-Eve Pecatte
  • Selçuk Veliogullari
  • Karen Sontot
  • Stéphane Duray
  • Aude Jarrin
  • Alain Dufour
  • Myriam Sahraoui
  • Thierry Marceron
  • Halima Bettahar
  • Melih Sancak
  • Déborah Boughazi
  • Djaffar Inoussa
  • Jennifer Miroux
  • Eray Seyrek
  • Mélodie Duchêne
  • Alix Richard
  • Manon Zimmermann
  • Bertrand Plantier-Royon
  • Cynthia Begot
  • Ahmed Tharafi
  • Francisca Nzoua Mvey
  • Patrick Lacôte
  • Nathalie Rebout
  • Pierre Letourneux
  • Virginie Capobianco

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Chriqui
Vincent Chriqui (25 élus) Gardons le cap ! 		2 223 42,43%
  • Vincent Chriqui
  • Marie-Laure Desforges
  • Jean-Pierre Girard
  • Océane Roulot
  • Aurélien Lepretre
  • Hélène Accettola
  • Dorian Maillet
  • Marguerite Baccam
  • Olivier Dias
  • Brigitte Danthon
  • Gael Legay-Bellod
  • Marie-Therese Dussert
  • Michel Carron
  • Nathalie Jacquemond
  • Sebastien Chalessin
  • Semiha Alatas
  • Alain Batillot
  • Danielle Mulin
  • Armand Bonnamy
  • Myriam Abderrahim
  • Laurent Campo
  • Chantal Bussy
  • Thierry Joseph
  • Anissa Daoui
  • Christian Cioffi
Damien Perrard
Damien Perrard (7 élus) Bourgoin-jallieu : construisons une ville écologique, unie et solidaire 		1 998 38,14%
  • Damien Perrard
  • Frédérique Penavaire
  • Michael Aydin
  • Isabelle Renard
  • Damien Pernet
  • Odile Martini
  • Kévin Dorel
Jean-Claude Pardal
Jean-Claude Pardal (3 élus) Berjalliens allons plus loin 		1 017 19,41%
  • Jean-Claude Pardal
  • Meryem Yilmaz
  • Laurent Maguet
Participation au scrutin Bourgoin-Jallieu
Taux de participation 31,78%
Taux d'abstention 68,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 341

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Chriqui
Vincent Chriqui Gardons le cap ! 		1 848 34,49%
Damien Perrard
Damien Perrard Bourgoin-jallieu : construisons une ville écologique, unie et solidaire 		1 638 30,57%
Jean-Claude Pardal
Jean-Claude Pardal Berjalliens allons plus loin 		1 167 21,78%
Nathalie Germain
Nathalie Germain Au coeur de bourgoin-jallieu 		517 9,64%
Joseph Benedetto
Joseph Benedetto Ensemble, agissons pour bourgoin-jallieu ! 		188 3,50%
Participation au scrutin Bourgoin-Jallieu
Taux de participation 32,59%
Taux d'abstention 67,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 467

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Chriqui
Vincent Chriqui (27 élus) Faisons gagner notre ville 		4 326 47,83%
  • Vincent Chriqui
  • Danielle Mulin
  • Jean-Pierre Girard
  • Virginie Pfanner
  • Jean-Claude Pardal
  • Hélène Duplat
  • Olivier Dias
  • Hélène Bulliod
  • Jean-Rodolphe Genin
  • Annick Neron
  • Alexandre Ghibaudo
  • Emmanuelle Spadone
  • Alain Batillot
  • Michelle Meneghin
  • Julien Chaboud
  • Marie-Laure Desforges
  • Michel Carron
  • Sophie Leon
  • Laurent Campo
  • Océane Roulot
  • Aurélien Lepretre
  • Mireille Borot
  • Laurent Cuisenier
  • Aude Steinmetz
  • Joseph Benedetto
  • Brigitte Coulouvrat
  • Thierry Fabry
André Borne
André Borne (6 élus) Avec andré borne, une équipe qui vous ressemble, une ville qui vous rassemble. 		2 998 33,15%
  • André Borne
  • Frédérique Penavaire
  • Robert Aubin
  • Meryem Yilmaz
  • Damien Perrard
  • Cécile Morgan
Robert Arlaud
Robert Arlaud (1 élu) Bourgoin-jallieu bleu marine 		873 9,65%
  • Robert Arlaud
Armand Bonnamy
Armand Bonnamy (1 élu) Ensemble reinventons bourgoin jallieu 		846 9,35%
  • Armand Bonnamy
Participation au scrutin Bourgoin-Jallieu
Taux de participation 59,15%
Taux d'abstention 40,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Nombre de votants 9 215

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Chriqui
Vincent Chriqui Faisons gagner notre ville 		3 189 37,89%
André Borne
André Borne Avec andré borne, une équipe qui vous ressemble, une ville qui vous rassemble. 		2 421 28,76%
Armand Bonnamy
Armand Bonnamy Ensemble reinventons bourgoin jallieu 		1 447 17,19%
Robert Arlaud
Robert Arlaud Bourgoin-jallieu bleu marine 		1 359 16,14%
Participation au scrutin Bourgoin-Jallieu
Taux de participation 55,43%
Taux d'abstention 44,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Nombre de votants 8 635

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