Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourgoin-Jallieu : les infos en direct

Programme de Joëlle Richol à Bourgoin-Jallieu (Renouveau Populaire Bourgoin-Jallieu 2026)

Renouveau populaire

Le mouvement Renouveau Populaire Bourgoin-Jallieu 2026 se présente aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Il vise à redonner une voix aux habitants dans les décisions qui affectent leur quotidien. Le programme inclut des mesures pour améliorer les services publics et lutter contre la spéculation immobilière.

Priorités pour la ville

Les priorités du programme incluent la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne et la création d'une brigade du droit au logement. Un service public municipal de la chaleur et de la fraîcheur est également proposé pour répondre aux besoins des citoyens. De plus, la liste s'engage à défendre la gratuité des transports et à développer des centres de santé municipaux.

Soutien politique

La liste est soutenue par des figures politiques telles que Jean-Luc Mélenchon, qui exprime sa confiance envers le mouvement. Ce soutien renforce la légitimité de la candidature et attire l'attention sur les enjeux locaux. Les députées Sandrine Nosbé et Elisa Martin apportent également leur appui à cette initiative.

Informations sur le vote

Les électeurs sont invités à se rendre dans leur bureau de vote les 15 et 22 mars avec une pièce d'identité valide. Il est précisé que la carte d'électeur n'est pas obligatoire pour voter. Cette simplification vise à encourager une plus grande participation citoyenne aux élections municipales.