Résultat municipale 2026 à Bourgoin-Jallieu (38300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bourgoin-Jallieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bourgoin-Jallieu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourgoin-Jallieu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent CHRIQUI
Vincent CHRIQUI (31 élus) Bourgoin-Jallieu de mieux en mieux 		4 433 54,15%
  • Vincent CHRIQUI
  • Marie-Laure GARNIER
  • Aurélien LEPRETRE
  • Vo Huyen Trang PRUVOST
  • Jean-Pierre GIRARD
  • Salima CHIBOUB
  • André BORNE
  • Marguerite BACCAM
  • Dorian MAILLET
  • Julia PIERRET
  • Gaël LEGAY-BELLOD
  • Mireille GOURRIBON
  • David VASCHALDE
  • Aurélie MARECAL
  • Eric GIORDANO
  • Nelly SANTOS-SILVA
  • Olivier DIAS
  • Chantal BUSSY
  • Malik LAKES
  • Angélique EL ALAMI
  • Sébastien CHALESSIN
  • Emma BONNARD
  • Chérif TOUAM
  • Fanny HAAS
  • Christian CIOFFI
  • Fadia GUIMBA
  • Gabriel BERTEA
  • Nadine PENALVA
  • Christophe FORAY
  • Virginie GAY
  • Corentin FONDIMARE
Damien PERRARD
Damien PERRARD (5 élus) BOURGOIN-JALLIEU: Pour vous 		2 005 24,49%
  • Damien PERRARD
  • Céline GIRARD
  • Noël MILLAT
  • Isabelle RENARD
  • Christophe GUIVIER
Rosa BELAÏDI
Rosa BELAÏDI (2 élus) Construisons ensemble notre futur Berjallien 		1 183 14,45%
  • Rosa BELAÏDI
  • Lionel GIROUD
Joëlle RICHOL
Joëlle RICHOL (1 élu) Renouveau Populaire Bourgoin-Jallieu 2026 		565 6,90%
  • Joëlle RICHOL
Participation au scrutin Bourgoin-Jallieu
Taux de participation 45,70%
Taux d'abstention 54,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 8 460

Source : ministère de l’Intérieur

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