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19:21 - Élections à Bourgoin-Jallieu : l'impact des caractéristiques démographiques A mi-chemin des municipales, Bourgoin-Jallieu apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 29 816 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 2 790 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 18 552 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 40% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,52% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les 3 557 résidents étrangers, représentant 11,93% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Parmi cette diversité sociale, 39,18% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 610,99 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Bourgoin-Jallieu, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Ce que révèlent les résultats sur le vote RN à Bourgoin-Jallieu Le Rassemblement national restait loin du podium lors des élections locales à Bourgoin-Jallieu en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 20,94% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 38,75% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 19,35% au parti lepéniste au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 40,27% des voix sur le territoire. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 30,56% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 33,64% pour le parti d'extrême droite sur l'ensemble des circonscriptions de Bourgoin-Jallieu. Il terminera avec 45,41% lors du vote définitif.

16:58 - Bourgoin-Jallieu : 32,59 % de votants aux dernières municipales Dans le cadre des municipales 2026 à Bourgoin-Jallieu, la désertion des urnes jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. L'abstention s'élevait à 67,41 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score notable, en pleine épidémie à l'époque. Historiquement, les municipales demeurent pourtant, avec l'élection présidentielle, un rendez-vous où les électeurs se déplacent en nombre. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 30,80 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 57,63 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 37,42 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 52,55 %. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent former une localité assez abstentionniste par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Bourgoin-Jallieu a-t-elle voté ? Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024 avaient donné une pole position au courant 'Rassemblement National' (33,64%), devant les partis de gauche unis (33,01%) sur les 2 circonscriptions couvrant la ville. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, la gauche réunie culminant à 54,59% des voix dans la commune. Lors du match européen précédemment, les citoyens de Bourgoin-Jallieu avaient cette fois poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 30,56% des votes. La physionomie politique de Bourgoin-Jallieu a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un paysage politique fragmenté, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Bourgoin-Jallieu : des verdicts particulièrement tranchés lors des scrutins en 2022 Pour les élections législatives de 2022, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Bourgoin-Jallieu mettaient en avant la Nupes (29,15%) devant Ensemble ! (28,38%). Le second tour était favorable à Ensemble !, avec 59,73% des suffrages exprimés. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Bourgoin-Jallieu voyait Emmanuel Macron s'imposer localement avec 26,66% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 25,78%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,25% pour Emmanuel Macron, contre 38,75% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Bourgoin-Jallieu une commune politiquement très disputée.

12:58 - Municipales à Bourgoin-Jallieu : des impôts en hausse au cœur de la campagne électorale À Bourgoin-Jallieu, pour ce qui est des contributions locales, le montant moyen réglé par foyer fiscal a atteint 1 180 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 896 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 44,17 % en 2024 (contre près de 24,27 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 511 800 euros en 2024. Un produit qui est loin des 5 105 090 € engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 13,96 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Vincent Chriqui à Bourgoin-Jallieu En 2020, qui avait remporté les élections municipales à Bourgoin-Jallieu ? Au soir du premier passage aux urnes, Vincent Chriqui (Union de la droite) a surclassé la concurrence en récoltant 1 848 bulletins (34,49%). Sur la seconde marche, Damien Perrard (Union de la gauche) a recueilli 1 638 voix (30,57%). Jean-Claude Pardal (Divers centre) était troisième, avec 1 167 électeurs (21,78%). Avec un écart aussi ténu, l'issue du 2e tour soulevait des questions. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Vincent Chriqui l'a finalement emporté avec 42,43% des votes, face à Damien Perrard qui a obtenu 1 998 électeurs inscrits (38,14%) et Jean-Claude Pardal avec 19,41% des votes. Le suspense est resté entier, les deux adversaires terminant dans un mouchoir de poche. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Le candidat étiqueté Union de la droite a sans doute bénéficié des votes des partisans des listes de droite, ajoutant 375 voix supplémentaires entre les deux tours.