En direct

19:16 - Les défis socio-économiques de Bourguébus et leurs implications électorales Dans la ville de Bourguébus, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des municipales ? La pyramide démographique peut agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 42% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 23,98% ont 60 ans et plus. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (91,78%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1172 votants. Le nombre de familles monoparentales (10,62%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (4,47%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,77%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Bourguébus, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Les votants de Bourguébus toujours plus tentés par le RN Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière bataille municipale à Bourguébus il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 26,04% des bulletins exprimés lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 39,25% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 19,74% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Bourguébus comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,64% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 32,06% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 37,79% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Bourguébus ? En ce jour d'élection municipale à Bourguébus, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des municipales avait été marqué par une abstention de 72,91 %, une abstention très élevée (la participation se limitant à 27,09 %) alors que l'événement avait été maintenu dans un contexte de pandémie de coronavirus. Il est pourtant établi de longue date qu'une municipale reste, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les électeurs se mobilisent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre stabilisé à 19,82 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 48,20 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 28,62 %, loin des 54,51 % affichés aux législatives de 2022. Regarder à la loupe ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet d'identifier Bourguébus comme une localité marquée par l'abstention au regard des moyennes nationales.

15:59 - Le vote de Bourguébus nettement ancré à droite il y a deux ans Nicolas Calbrix (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections des députés à Bourguébus en 2024 avec 32,06%. Noé Gauchard (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 28,57%. Au second tour, c'est en revanche Elisabeth Borne (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 62,21% des suffrages exprimés. Les élections européennes précédemment à Bourguébus avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (31,64%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 18,72% des suffrages. La physionomie politique de Bourguébus a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Bourguébus : des résultats éminemment parlants lors des élections il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Bourguébus plébiscitaient Noé Gauchard (Nupes) avec 32,16% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,00% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Bourguébus choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 29,84% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 26,04%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,75% pour Emmanuel Macron, contre 39,25% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Bourguébus s'inscrit comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Zoom sur l'évolution de la pression fiscale à Bourguébus Du côté de la fiscalité locale de Bourguébus, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 770 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 554 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais 48,10 % en 2024 (contre près de 20,46 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 7 780 € en 2024. Une somme loin des 251 700 euros perçus en 2020 avec un taux resté à environ 15,00 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.

11:59 - Résultats des municipales 2020 : comment Sébastien Francois s'est imposé à Bourguébus Les résultats des dernières élections municipales à Bourguébus ont livré un constat instructif sur l'échiquier politique local. Unique liste en présence, la liste menée par Sébastien Francois a naturellement engrangé 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour cette municipale 2026 à Bourguébus, cet équilibre pose les bases. À l'occasion des résultats des municipales cette fois, le défi sera de savoir si une véritable opposition réussit à s'organiser. Un indice est vraisemblablement caché dans la liste officielle des candidats.