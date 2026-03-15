Résultat municipale 2026 à Bourguébus (14540) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bourguébus a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bourguébus, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourguébus [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie LEMEUNIER
Valérie LEMEUNIER (18 élus) BOURGUEBUS PLAINE D'AVENIR 		515 51,04%
  • Valérie LEMEUNIER
  • Fabrice MALLEJAC
  • Christelle SAMAIN
  • Denis DESCOMBES
  • Florence LOCHARD
  • Valentin BERTHELOT
  • Laurence BURNOUF
  • Julien LAINÉ
  • Laëtitia ALLIGIER
  • Bruno TYLULKI
  • Aurore NEHOU
  • Bertrand FORTIN
  • Dominique BENARD
  • Romain GUÉRIN
  • Sandrine GOUX
  • Félicien DUFOURNIER
  • Julie SAMAIN
  • Nicolas PLET
Cédric CAREL
Cédric CAREL (5 élus) BOURGUEBUS AUTREMENT CONSTRUISONS L'AVENIR ENSEMBLE 		494 48,96%
  • Cédric CAREL
  • Marie-Noëlle CAUMO
  • Bruno MACIEJEWSKI
  • Céline LENOIR
  • David GANCEL
Participation au scrutin Bourguébus
Taux de participation 59,41%
Taux d'abstention 40,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 1 035

Source : ministère de l’Intérieur

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