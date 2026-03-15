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19:19 - Comprendre l'électorat de Bourlon : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Bourlon, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections municipales ? Dans le bourg, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 6,45% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les orientations des directives en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (81,77%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 628 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,19%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,87%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Bourlon mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,66% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Bourlon ? Le parti d'extrême droite n'avait pas concouru lors de la dernière élection municipale à Bourlon en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen récoltait 38,01% des bulletins exprimés lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 57,93% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 35,55% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite validait 58,00% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 46,77% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 52,40% pour le parti d'extrême droite. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Emmanuel Blairy.

16:58 - Les électeurs de Bourlon vont-ils se mobiliser aux municipales ? Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Bourlon, l'affluence dans les isoloirs jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 38,26 % lors des municipales de 2020, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national alors que bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. Rappelons que les élections municipales restent pourtant de longue date, avec la présidentielle, celles où les électeurs se rendent le plus aux urnes. L'élection suprême en 2022 avait ainsi fortement mobilisé, avec 76,17 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 23,83 %). Même si les dynamiques varient selon le type d'élection, il est instructif d'analyser l'évolution entre les législatives de 2022 et celles de 2024. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une participation de 48,64 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 70,17 % en 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient fait venir 58,39 % des électeurs. Regarder ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de classer Bourlon comme une zone civiquement engagée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Bourlon Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (46,77%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Bourlon avaient ensuite placé en tête Emmanuel Blairy (Rassemblement National) avec 52,40% au premier tour, devant Philippe Bolet (Ensemble !) avec 16,92%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription.

14:57 - Bourlon : des résultats très tranchés dans les urnes en 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Bourlon portaient leur choix sur Emmanuel Blairy (RN) avec 35,55% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,00%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Bourlon choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 38,01% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 23,98%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,93% pour Marine Le Pen, contre 42,07% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Bourlon frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections municipales À Bourlon, en matière de fiscalité locale, le montant moyen payé par foyer fiscal a représenté 510 euros en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 362 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 37,22 % en 2024 (contre 14,96 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %. Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 4 000 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 92 200 euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 11,90 %. Cette taxe est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Bourlon ? Il peut se révéler édifiant de s'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Bourlon. Seule en lice, 'Bourlon autrement' menée par Jean-Luc Boyer a logiquement rassemblé 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour cette élection de 2026 à Bourlon, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. L'enjeu à l'occasion des résultats de ces municipales sera de voir si une vraie opposition parvient à se structurer face à cette hégémonie. La liste des candidats fournit certainement d'ores et déjà un premier élément de réponse.