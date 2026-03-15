Résultat municipale 2026 à Bourlon (62860) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bourlon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bourlon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourlon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc BOYER
Jean-Luc BOYER (13 élus) BOURLON ENSEMBLE, construisons l'avenir 		464 74,00%
  • Jean-Luc BOYER
  • Agnès LAGEAT
  • Xavier BRUEZ
  • Florence MERESSE
  • Vincent COQUART
  • Myriam GAUDRY
  • Régis LAGUILLIER
  • Maÿlis DE FRANQUEVILLLE
  • Vincent MASSON
  • Hong POTEL
  • Ludovic SRODAWA
  • Blandine VAN PEVENAEYGE
  • Clément TOURNAY
Bruno BISIAU
Bruno BISIAU (2 élus) BOURLON entre racines et renouveau 		163 26,00%
  • Bruno BISIAU
  • Dorothée BOURGIS
Participation au scrutin Bourlon
Taux de participation 72,03%
Taux d'abstention 27,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Nombre de votants 649

Source : ministère de l’Intérieur

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