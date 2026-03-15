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19:20 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bournand La démographie et le profil socio-économique de Bournand façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Dans la localité, 22,28% des résidents sont des enfants, et 7,75% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (19,72%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 412 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (5,51%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,88%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Bournand mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,83% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Bournand ? Le RN n'était pas formellement représenté lors de la dernière bataille municipale à Bournand il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 43,91% des bulletins exprimés lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 60,67% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 43,60% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN validait 55,21% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 50,35% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 53,55% pour le RN. Il clôturera le scrutin en tête avec 58,19% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Nicolas Turquois.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Bournand La mobilisation atteignait 62,29 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Bournand, une mobilisation très élevée alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, une part importante des électeurs avaient renoncé à se déplacer. Rappelons que les élections municipales demeurent en effet historiquement, avec les élections présidentielles, celles où les Français votent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 78,70 % de votants au premier tour (la moyenne nationale étant de 73,69 %). Le taux de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 48,22 % au premier tour en 2022 à 66,67 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'établissait à 49,19 % (51,49 % au national). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une contrée soucieuse de voter en comparaison de l'ensemble du pays. Dans le cadre de ces municipales à Bournand, cette réalité jouera en définitive un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Bournand classée à droite avant les municipales 2026 Le rendez-vous des Européennes 2024 à Bournand avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (50,35%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 9,03% des votes. Hager Jacquemin (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Bournand quelques semaines plus tard avec 53,55%. Nicolas Turquois (Majorité présidentielle) échouait à la deuxième place avec 24,87%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Hager Jacquemin culminant à 58,19% des votes dans la localité. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a donc révélé que Bournand demeurait à l'époque une terre de droite nationaliste.

14:57 - À Bournand, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de la droite radicale Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Bournand accordaient leurs suffrages à Marion Latus (RN) avec 43,60% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,21%. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Bournand choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 43,91% des voix, devant Emmanuel Macron qui récoltait 24,58%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,67% pour Marine Le Pen, contre 39,33% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Bournand comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à Bournand Si on analyse la fiscalité de Bournand, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 20,67 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de près de 17 600 euros environ la même année. Un produit qui est loin des 150 100 euros perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Bournand s'est établi à 30,07 % en 2024 (contre 11,86 % en 2020). Un pourcentage à comparer avec la moyenne en France, qui se situe à près de 40 %, en progression de 1,2 point en quatre ans. Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Bournand a atteint 465 € en 2024, alors que ce montant se situait à 476 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Bournand Il peut se révéler édifiant de s'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal à Bournand. Rappelons qu'à l'époque, ce scrutin s'est tenu avec des candidatures à titre individuel et non de listes, offrant aux électeurs la liberté de choisir plusieurs conseillers. Dès le premier tour, 14 candidats ont été élus. Benjamin Maillet a obtenu une victoire avec 59,58% des suffrages. À la suite, Marie-Françoise Aubert a capté 199 suffrages en sa faveur (59,58%). Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 17 participants. A ce deuxième tour, Marie-Christine Verlomme a rassemblé 76,92% des suffrages, devant Bernard Verdier qui a obtenu 23 votants (16,08%) et Benoît Nicou réunissant 2 électeurs inscrits (1,39%). Le classement a révélé une avance confortable pour le premier nom. Lors des municipales 2026 à Bournand, ces équilibres individuels propres aux petites communes vont encore servir de toile de fond. Il faut cependant noter que le scrutin individuel n'a plus cours dans le pays.