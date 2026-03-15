Résultat municipale 2026 à Bournand (86120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bournand a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bournand, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bournand [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane DELACOTE-VAULTIER
Stéphane DELACOTE-VAULTIER (12 élus) ENSEMBLE POUR BOURNAND 		216 50,94%
  • Stéphane DELACOTE-VAULTIER
  • Dolorès LOUKHAL
  • Alain MARTIN
  • Béatrice MARTIN
  • Etienne BODINEAU
  • Anne-Laure VANDEWIELE
  • Bernard VERDIER
  • Marion TAVEAU
  • Damien BOURASSEAU
  • Graziella GUILLORE
  • Paul BOCHET
  • Angeline GUIGNARD
Patricia LORAIN CHAMPIGNY
Patricia LORAIN CHAMPIGNY (3 élus) Bournand notre village : une équipe, des résultats, des projets ! 		208 49,06%
  • Patricia LORAIN CHAMPIGNY
  • Ronan BLOCH
  • Nadia MONTEIL
Participation au scrutin Bournand
Taux de participation 70,17%
Taux d'abstention 29,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Nombre de votants 447

Source : ministère de l’Intérieur

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