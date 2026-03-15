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19:20 - Bourron-Marlotte et municipales : démographie, économie et choix électoraux Au cœur de la campagne électorale municipale, Bourron-Marlotte se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 25,00% de cadres pour 2 782 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 355 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 34,99% de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 166 résidents étrangers, Bourron-Marlotte est un exemple de pluriculturalisme. Parmi cette diversité sociale, 42,91% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 249,32 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Pour finir, Bourron-Marlotte incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Bourron-Marlotte ? Le mouvement nationaliste n'avait pas concouru à la dernière municipale à Bourron-Marlotte en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 19,19% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 37,29% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 14,36% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Bourron-Marlotte comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 24,68% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 30,69% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 36,83% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Bourron-Marlotte vont-ils se mobiliser aux municipales ? Les données de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales à Bourron-Marlotte, l'abstention touchait 47,64 % des électeurs, un niveau inférieur aux 55,3 % du pays alors que sévissait la pandémie du coronavirus. Les municipales restent en effet, avec les élections présidentielles, un moment où les Français votent le plus massivement pour choisir leur maire et leur président. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre fixé à 20,08 %. Si la nature de ces élections diffère des enjeux purement locaux, il est intéressant d'analyser la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. L'abstention aux législatives, mesurée à 44,06 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 28,39 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 42,44 %. Si on suit la trajectoire globale, le secteur apparaît comme une contrée où l'abstention est contenue. En ce jour d'élections municipales à Bourron-Marlotte, cette réalité sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Bourron-Marlotte Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de Bourron-Marlotte avaient placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 24,68% des bulletins. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Bourron-Marlotte avaient ensuite favorisé Frédéric Valletoux (Ensemble !) avec 40,51% au premier tour, devant Ivanka Dimitrova (Rassemblement National) avec 30,69%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Frédéric Valletoux culminant à 63,17% des voix localement. Le paysage politique de Bourron-Marlotte a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Pour les élections 2026, Bourron-Marlotte reste un territoire bien ancré à le centre-droit Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Bourron-Marlotte votaient en priorité pour Emmanuel Macron (32,39%), devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 19,19%. Le second tour entérinait ensuite cette introduction en offrant 62,71% pour Emmanuel Macron, contre 37,29% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Bourron-Marlotte soutenaient en priorité Frédéric Valletoux (Ensemble !) avec 34,50% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,49% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Bourron-Marlotte une ville acquise au bloc central.

12:58 - Municipales : les impôts locaux vont-ils peser à Bourron-Marlotte ? Si l'on regarde de près la fiscalité de Bourron-Marlotte, la taxe d'habitation a affiché un taux à 10,32 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 115 110 €, loin des 582 300 euros engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Bourron-Marlotte est passé à 39,19 % en 2024 (contre 21,19 % en 2020). Par comparaison, la moyenne atteint près de 40 % au niveau national. Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Bourron-Marlotte s'est établi à environ 1 223 euros en 2024 (contre 877 € en 2020).

11:59 - Les résultats des dernières municipales à Bourron-Marlotte Quel bilan peut-on tirer de l'issue des dernières élections municipales à Bourron-Marlotte ? À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Vitor Valente a creusé l'écart avec 673 suffrages (56,74%). Deuxième, Jean-Pierre Joubert a engrangé 379 bulletins valides (31,95%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Bourron-Marlotte, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant met les forces d'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.