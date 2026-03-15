Résultat municipale 2026 à Bourron-Marlotte (77780) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bourron-Marlotte a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bourron-Marlotte, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourron-Marlotte [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vitor VALENTE
Vitor VALENTE (20 élus) PARTAGEONS L'AVENIR 		991 73,52%
  • Vitor VALENTE
  • Nathalie DUWEZ
  • Christophe COLAS
  • Catherine HAMEL
  • Custodio DE FARIA
  • Myriam LOTT
  • Yves PETIT
  • Stephanie PACTON
  • Theo TONNELIER
  • Karine SCHAPPACHER
  • Nicolas QUÉNU
  • Catherine Paulette ROUSSEAU
  • Stephane HAGARD
  • Joëlle PICARD
  • Jean BREGERE-MAILLET
  • Laura Emilie SHARPE
  • Alain BUIRON
  • Muriel KERHERVÉ
  • Jean-Charles GANDON
  • Cecile Odile Marie LORIN (DANIELOU)
Marie-Claude BRUDER CAUQUIL
Marie-Claude BRUDER CAUQUIL (3 élus) DÉBATTONS POUR AGIR ! 		357 26,48%
  • Marie-Claude BRUDER CAUQUIL
  • Michel BIDARD
  • Véronique SABATIER
Participation au scrutin Bourron-Marlotte
Taux de participation 57,68%
Taux d'abstention 42,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 1 389

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Île-de-France ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en Île-de-France. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Bourron-Marlotte