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19:19 - Comprendre l'électorat de Bourthes : un regard sur la démographie locale Comment les habitants de Bourthes peuvent-ils influencer les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 38 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,50%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (84,36%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 459 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,10%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,58%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Bourthes mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 19,16% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Que pèse le RN à Bourthes aux municipales ? Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Bourthes en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen amassait 26,75% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 44,75% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 17,76% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti à la flamme obtenait 36,52% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 37,87% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 35,94% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course avec 46,00% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Bourthes : le point sur l'abstention Dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Bourthes, l'absence ou non de votants dans les isoloirs jouera un rôle déterminant sur les résultats locaux. Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 25,34 % des électeurs, bien loin des 55,3 % observés au niveau national, l'épidémie de Covid-19 ayant impacté fortement le vote. Rappelons que les élections municipales sont en effet de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les Français se mobilisent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été marquée par une abstention à 16,72 % dans la ville (la participation grimpant à 83,28 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 47,62 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 27,14 %, loin des 44,72 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Bourthes a-t-elle voté ? Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Benoît Dolle (Rassemblement National) en tête avec 35,94% au premier tour, devant Philippe Fait (Ensemble !) avec 34,15%. Mais c'est pourtant Philippe Fait (Majorité présidentielle) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 54,00% des suffrages exprimés. Les élections européennes avant la dissolution à Bourthes avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (37,87%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 19,27% des suffrages. Le paysage politique de Bourthes a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un secteur difficile à classer, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Bourthes ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Bourthes s'affirme comme une localité aux orientations politiques changeantes. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Bourthes plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 40,76% des inscrits, devant Marine Le Pen qui terminait à 26,75%. Lors de la finale de l'élection à Bourthes, les électeurs accordaient 55,25% pour Emmanuel Macron, contre 44,75% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Bourthes accordaient leurs suffrages à Blandine Drain (Nupes) avec 30,53% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Philippe Fait (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 63,48%.

12:58 - La municipalité de Bourthes a globalement augmenté sa fiscalité Signe d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Bourthes, le taux de la taxe d'habitation est passé à 11,48 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 2 110 €, marquant une forte baisse face aux quelque 67 600 euros récoltés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une recette marginale, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Bourthes est passé à 34,63 % en 2024 (contre 11,70 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne au niveau national s'établit à près de 40 %. Une augmentation finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Bourthes s'est chiffrée à environ 528 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 389 € quatre ans auparavant.

11:59 - Des résultats particulièrement serrés lors des dernières élections à Bourthes Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Bourthes se sont avérés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Soulignons que ce scrutin s'est déroulé sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures à titre individuel, et la liberté pour les électeurs de retenir plusieurs candidats. 15 sièges ont par ailleurs été pourvus dès le premier tour. Samuel Baheu a pris la première place avec 297 voix (69,55%), devançant Sylvain Lamare qui a rassemblé 292 suffrages en sa faveur (68,38%). La troisième place est revenue à Jérôme Dausque, réunissant 68,38% des bulletins. La marge entre les deux candidats de tête s'est avérée extrêmement faible. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. En ce dimanche d'élections municipales 2026 à Bourthes, ces équilibres si particuliers aux petites communes vont encore compter. Le mode de scrutin spécifique sans liste appartient toutefois au passé.