Résultat municipale 2026 à Bourthes (62650) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bourthes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bourthes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bourthes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jerome DAUSQUE
Jerome DAUSQUE (12 élus) "Bon sens, simplicité, intérêt général" 		314 54,51%
  • Jerome DAUSQUE
  • Ketty FALEMPIN
  • Romaric MERLIN
  • Sandrine VASSAL
  • Didier MAGNIER
  • Charlotte DEVULDER
  • Adrien CARLU
  • Oceane LEDUC
  • Christian HACHE
  • Chloe MERLIN
  • Sebastien SOURDEVAL
  • Nadege POULAIN
Estelle DOUTRIAUX
Estelle DOUTRIAUX (3 élus) UN VILLAGE UNI, TOUT SIMPLEMENT 		262 45,49%
  • Estelle DOUTRIAUX
  • Damien CARLU
  • Laura DE JUAN
Participation au scrutin Bourthes
Taux de participation 89,74%
Taux d'abstention 10,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51%
Nombre de votants 586

Source : ministère de l’Intérieur

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