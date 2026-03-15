Résultat municipale 2026 à Bousbecque (59166) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bousbecque a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bousbecque, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bousbecque [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric DESEIGNE
Cédric DESEIGNE (22 élus) Nouvel Elan Pour Bousbecque 		1 224 59,71%
  • Cédric DESEIGNE
  • Marie-Christine MOLS
  • Jean DE FACQ
  • Nelly BRÉFORT
  • Yves HOUPLINE
  • Christine DELEFORTRIE
  • André DELEBECQUE
  • Euphélie DESEIGNE
  • Eric HOUTEKIET
  • Anita DUPONT
  • Ghislain DELANNOY
  • Emilie DUCLOS
  • Martial DESTAILLEUR
  • Stéphanie DHALLUIN
  • Philippe DESCAMPS
  • Emma DELANNOY
  • Mickaël HUYGHE
  • Myriam ALLARD
  • Eric CHMIELARSKI
  • Marie-Pierre PETIT
  • Sébastien DISSE
  • Loane DISSE
Christophe DELESCLUSE
Christophe DELESCLUSE (5 élus) AVEC LES BOUSBECQUOIS CONSTRUISONS DEMAIN 		826 40,29%
  • Christophe DELESCLUSE
  • Marcelle DESMETTRE
  • Stephane BAUDIN
  • Christine LEROY
  • Ismael RIBEIRO
Participation au scrutin Bousbecque
Taux de participation 53,23%
Taux d'abstention 46,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 2 115

Source : ministère de l’Intérieur

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