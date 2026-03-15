Résultat municipale 2026 à Bousbecque (59166) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Bousbecque - Tour 1
- Election municipale 2026 à Bousbecque [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Bousbecque
- Bousbecque (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bousbecque a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bousbecque, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bousbecque [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric DESEIGNE (22 élus) Nouvel Elan Pour Bousbecque
|1 224
|59,71%
|
|Christophe DELESCLUSE (5 élus) AVEC LES BOUSBECQUOIS CONSTRUISONS DEMAIN
|826
|40,29%
|
|Participation au scrutin
|Bousbecque
|Taux de participation
|53,23%
|Taux d'abstention
|46,77%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Nombre de votants
|2 115
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Bousbecque [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Bousbecque en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Bousbecque
19:19 - Élections à Bousbecque : l'impact des caractéristiques démographiques
Comment les habitants de Bousbecque peuvent-ils peser sur le résultat des municipales ? Avec un taux de chômage de 7,63% et une densité de population de 770 hab par km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2 584 €/mois souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 2554 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,55%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,69%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bousbecque mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,35% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.
17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en posture de force à Bousbecque
Le parti à la flamme était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Bousbecque il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 26,12% des voix lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 43,34% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 23,05% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Bousbecque comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 39,13% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives enfin offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 37,84% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 40,75% le dimanche suivant.
16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Bousbecque ?
En ce jour d'élection municipale à Bousbecque, la participation sera très observée. Lors des municipales de 2020, la participation avait atteint 40,14 % à la fin du premier tour, une proportion assez classique, représentant 1 533 votants alors que l'épidémie de Covid faisait douter la population. Le choix du locataire de l'Elysée avait toutefois fortement mobilisé, avec 72,23 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 27,77 %). Même si les dynamiques diffèrent en fonction du type de scrutin, les deux dernières élections législatives demeurent parfaitement comparables entre elles. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 45,18 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation s'élever très nettement à 64,95 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait rassemblé 50,75 % des citoyens locaux. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune se révèle à l'arrivée comme une contrée en déficit de participation.
15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quel verdict à Bousbecque ?
Pour le tour unique des européennes de 2024 à Bousbecque, les votes s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,13%). Gérald Darmanin (Majorité présidentielle) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Bousbecque près d'un mois plus tard avec 44,37%. Bastien Verbrugghe (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 37,84%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Gérald Darmanin culminant à 59,25% des voix localement. La physionomie politique de Bousbecque a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.
14:57 - Bousbecque : des suffrages particulièrement parlants dans les urnes il y a 4 ans
Globalement, le paysage électoral fait de Bousbecque une municipalité de tradition centriste. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Bousbecque plaçait en effet Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 35,84% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 26,12%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,66% pour Emmanuel Macron, contre 43,34% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Bousbecque soutenaient en priorité Gérald Darmanin (Ensemble !) avec 45,97% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 70,58% des suffrages.
12:58 - Impôts à Bousbecque : un enjeu central pour 2026
Pour ce qui concerne les contributions locales à Bousbecque, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 076 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 1 009 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à environ 50,30 % en 2024 (contre 23,01 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 26 340 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 1 002 800 € engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 36,58 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.
11:59 - Les résultats de la liste "Avec Les Bousbecquois Construisons Demain" aux élections de 2020 à Bousbecque
Il peut se révéler instructif d'analyser les résultats de la dernière élection municipale à Bousbecque. À l'issue du premier passage aux urnes, Joseph Lefebvre (Divers droite) a imposé son rythme en obtenant 1 079 soutiens (72,51%). Deuxième, Benoît Dhalluin (Divers droite) a rassemblé 27,48% des suffrages. Ce succès d'emblée de Joseph Lefebvre a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ce scrutin de 2026 à Bousbecque, cet équilibre a forcément dicté les stratégies des différents camps. Au vu de cette victoire sans appel, le défi s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Premier tour des municipales à Bousbecque : horaires des 4 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les 3 932 électeurs de Bousbecque sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. La liste des candidats aux municipales 2026 à Bousbecque est affichée ci-dessous. Sachez également que les 4 bureaux de vote de la commune de Bousbecque fermeront à 18 h pour le dépouillement. Recevez les résultats des élections municipales à Bousbecque dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
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