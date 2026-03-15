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19:19 - Élections à Bousbecque : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les habitants de Bousbecque peuvent-ils peser sur le résultat des municipales ? Avec un taux de chômage de 7,63% et une densité de population de 770 hab par km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2 584 €/mois souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 2554 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,55%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,69%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bousbecque mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,35% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en posture de force à Bousbecque Le parti à la flamme était exclu du groupe de tête lors des élections municipales à Bousbecque il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 26,12% des voix lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 43,34% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 23,05% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Bousbecque comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 39,13% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives enfin offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 37,84% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 40,75% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Bousbecque ? En ce jour d'élection municipale à Bousbecque, la participation sera très observée. Lors des municipales de 2020, la participation avait atteint 40,14 % à la fin du premier tour, une proportion assez classique, représentant 1 533 votants alors que l'épidémie de Covid faisait douter la population. Le choix du locataire de l'Elysée avait toutefois fortement mobilisé, avec 72,23 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 27,77 %). Même si les dynamiques diffèrent en fonction du type de scrutin, les deux dernières élections législatives demeurent parfaitement comparables entre elles. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 45,18 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation s'élever très nettement à 64,95 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait rassemblé 50,75 % des citoyens locaux. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune se révèle à l'arrivée comme une contrée en déficit de participation.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quel verdict à Bousbecque ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Bousbecque, les votes s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,13%). Gérald Darmanin (Majorité présidentielle) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Bousbecque près d'un mois plus tard avec 44,37%. Bastien Verbrugghe (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 37,84%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Gérald Darmanin culminant à 59,25% des voix localement. La physionomie politique de Bousbecque a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Bousbecque : des suffrages particulièrement parlants dans les urnes il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Bousbecque une municipalité de tradition centriste. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Bousbecque plaçait en effet Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 35,84% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 26,12%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,66% pour Emmanuel Macron, contre 43,34% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Bousbecque soutenaient en priorité Gérald Darmanin (Ensemble !) avec 45,97% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 70,58% des suffrages.

12:58 - Impôts à Bousbecque : un enjeu central pour 2026 Pour ce qui concerne les contributions locales à Bousbecque, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 076 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 1 009 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à environ 50,30 % en 2024 (contre 23,01 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 26 340 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 1 002 800 € engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 36,58 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Les résultats de la liste "Avec Les Bousbecquois Construisons Demain" aux élections de 2020 à Bousbecque Il peut se révéler instructif d'analyser les résultats de la dernière élection municipale à Bousbecque. À l'issue du premier passage aux urnes, Joseph Lefebvre (Divers droite) a imposé son rythme en obtenant 1 079 soutiens (72,51%). Deuxième, Benoît Dhalluin (Divers droite) a rassemblé 27,48% des suffrages. Ce succès d'emblée de Joseph Lefebvre a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ce scrutin de 2026 à Bousbecque, cet équilibre a forcément dicté les stratégies des différents camps. Au vu de cette victoire sans appel, le défi s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.