Résultat de l'élection municipale 2026 à Boussois : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Boussois [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Boussois sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Boussois.
L'actu des élections municipales 2026 à Boussois
11:43 - Quels sont les rapports de force à Boussois pour ce 2e tour de l'élection ?
Lors du premier volet des municipales à Boussois, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote a mobilisé 62,28 % des électeurs sur place. Au terme de ce vote, c'est Didier Corbeaux qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 42,72 % des bulletins valides. Dans son sillage, Evelyne Croix a pris la position de dauphine avec 41,51 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Pour compléter ce tableau, avec 15,77 %, Jean Tilmant a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Boussois
Le deuxième tour des élections municipales à Boussois a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Evelyne Croix
Divers
BOUSSOIS ENSEMBLE BATISSONS NOTRE AVENIR
|
|
Didier Corbeaux
Divers
POUR BOUSSOIS, VOTRE VILLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Boussois
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier CORBEAUX (Ballotage) POUR BOUSSOIS, VOTRE VILLE
|531
|42,72%
|Evelyne CROIX (Ballotage) BOUSSOIS ENSEMBLE BATISSONS NOTRE AVENIR
|516
|41,51%
|Jean TILMANT (Ballotage) RECONSTRUISONS ENSEMBLE
|196
|15,77%
|Participation au scrutin
|Boussois
|Taux de participation
|62,28%
|Taux d'abstention
|37,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,24%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,62%
|Nombre de votants
|1 293
Source : ministère de l’Intérieur
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