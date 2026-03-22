Résultat de l'élection municipale 2026 à Boussois : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Boussois

Le deuxième tour des élections municipales à Boussois a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Evelyne Croix
Evelyne Croix Divers
BOUSSOIS ENSEMBLE BATISSONS NOTRE AVENIR
  • Evelyne Croix
  • Mickael Nemes
  • Severine Ourrad
  • Jean Tilmant
  • Muriel Choinet
  • Frédéric Gerardin
  • Laurence Delcourt
  • Nicolino Carta
  • Sabine Meriaux
  • Jose Meunier
  • Brigitte Di Potenza
  • Mickaël Milloncourt
  • Emilie Cougneau-Coulon
  • Salvatore Benedetti
  • Loane Quinzin
  • Freddy Marmignon
  • Amandine Leclercq
  • Nicolas Pomies
  • Marie Amourette
  • Michel Delvallee
  • Aurelie Dienne
  • Eric Applincourt
  • Nathalie Debroux
  • Jean-Philippe Mangin
  • Armelle Rocourt
Didier Corbeaux
Didier Corbeaux Divers
POUR BOUSSOIS, VOTRE VILLE
  • Didier Corbeaux
  • Laura Narducci
  • Jeremy Rousies
  • Chrystel La Guerche
  • Jean Christian Laurent
  • Nadege Abaro
  • Stephane Marie
  • Lila Hassaini
  • Stephane Grevrend
  • Ines Elie
  • Emmanuel Herbecq
  • Aude Paumat Ajax
  • Nordine Ghafla
  • Kathleen Guegant
  • Emmanuel Olivier
  • Christine Wilmotte
  • Jean Marc Croix
  • Laetitia Brosgol
  • Florent Cosnard
  • Sabine Marchand
  • Lionel Maine
  • Oceane Leclercq
  • Dorian Marie
  • Laurine Lepage
  • Mohamed Zaoui

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Boussois

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier CORBEAUX
Didier CORBEAUX (Ballotage) POUR BOUSSOIS, VOTRE VILLE 		531 42,72%
Evelyne CROIX
Evelyne CROIX (Ballotage) BOUSSOIS ENSEMBLE BATISSONS NOTRE AVENIR 		516 41,51%
Jean TILMANT
Jean TILMANT (Ballotage) RECONSTRUISONS ENSEMBLE 		196 15,77%
Participation au scrutin Boussois
Taux de participation 62,28%
Taux d'abstention 37,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Nombre de votants 1 293

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Nord ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Nord. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Boussois

En savoir plus sur Boussois