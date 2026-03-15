Résultat municipale 2026 à Boust (57570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Boust a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Boust, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Boust [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvie BIRCK
Sylvie BIRCK (12 élus) FORTS DE NOTRE HERITAGE CONSTRUISONS DEMAIN 		358 61,51%
  • Sylvie BIRCK
  • Eric DUMONT
  • Celine FELTEN
  • Cyril LAUTERFING
  • Hélène SUK
  • Marc WEBER
  • Muriel HUBERT
  • Patrick KRIEG
  • Anne CORTESE
  • Fabrice POIREL
  • Morgane HEIN
  • Lucas FELTEN
Grégory BREUIL
Grégory BREUIL (3 élus) BOUST NOTRE VILLAGE NOTRE AVENIR 		224 38,49%
  • Grégory BREUIL
  • Maryse GROSSE
  • Calogero PACI
Participation au scrutin Boust
Taux de participation 67,15%
Taux d'abstention 32,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Nombre de votants 599

Source : ministère de l’Intérieur

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