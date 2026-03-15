Résultat municipale 2026 à Boust (57570) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Boust a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Boust, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Boust [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvie BIRCK (12 élus) FORTS DE NOTRE HERITAGE CONSTRUISONS DEMAIN
|358
|61,51%
|
|Grégory BREUIL (3 élus) BOUST NOTRE VILLAGE NOTRE AVENIR
|224
|38,49%
|
|Participation au scrutin
|Boust
|Taux de participation
|67,15%
|Taux d'abstention
|32,85%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Nombre de votants
|599
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Boust [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Boust en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Boust
19:19 - Analyse démographique des municipales à Boust
Quel impact aura la population de Boust sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 4,52%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. En outre, le taux de ménages propriétaires (83,13%) souligne le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisation. Le taux de familles détenant au moins une voiture (90,87%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 569 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,11%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (3,61%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (45,07%), témoignent d'une population instruite à Boust, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.
17:57 - Quelle influence du RN à Boust aux élections de 2026 ?
Le Rassemblement national était absent à la dernière campagne municipale à Boust en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 19,53% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 35,81% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 14,94% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop limité, à Boust comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,04% lors du choc des européennes 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 36,15% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 37,12% lors du vote final.
16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 53,52 % de participation
L'affluence dans les isoloirs de Boust constituera ce soir une clé pour ces municipales 2026. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 53,52 % lors des municipales de 2020, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays alors que la pandémie du coronavirus affectait la population. Le scrutin municipal est en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs se manifestent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 617 personnes qui ont voté au premier tour, soit 73,89 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 52,39 % des électeurs (soit environ 434 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 68,47 %, bien au-delà des 37,47 % enregistrés en 2022. Si on tente de dégager une tendance, la municipalité se révèle comme une zone en retrait des urnes.
15:59 - Boust : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Les Européennes du printemps 2024 à Boust avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (34,04%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 20,80% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Boust avaient ensuite favorisé Isabelle Rauch (Ensemble !) avec 41,73% au premier tour, devant Baptiste Philippo (Rassemblement National) avec 36,15%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Isabelle Rauch culminant à 62,88% des voix dans la commune. La situation politique de Boust a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une terre macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un paysage politique fragmenté.
14:57 - Boust : retour sur les scores clés de la dernière présidentielle
Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Boust voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 36,73% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 19,53%. Lors de la finale de l'élection à Boust, les électeurs accordaient 64,19% pour Emmanuel Macron, contre 35,81% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Boust accordaient leurs suffrages à Isabelle Rauch (Ensemble !) avec 36,69% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Isabelle Rauch virant de nouveau en tête avec 60,81% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une municipalité de tradition centriste.
12:58 - Boust touchée par la réforme fiscale avant ces municipales
Alors que les impôts locaux ont reculé à Boust depuis la dernière élection, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 16,37 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 15 180 €, bien en deçà des 241 200 euros perçus en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Boust a évolué pour se fixer à 33,69 % en 2024 (contre 17,31 % en 2020). Par comparaison, la moyenne à l'échelle nationale atteint environ 40 % (en progression de 1,2 point en quatre ans). Une augmentation finalement automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Boust s'est chiffrée à environ 726 euros en 2024 contre 749 euros en début de mandat.
11:59 - Élections municipales 2020 à Boust : un résultat sans suspense
Il peut se révéler intéressant de s'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Boust. Dès le premier tour à l'époque, Guy Kremer a distancé ses rivaux en recueillant 330 suffrages (74,82%). Dans la position du principal opposant, Cyril Brand a rassemblé 111 voix (25,17%). Cette victoire au premier tour de Guy Kremer a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Boust, cette répartition historique des voix pose les bases. Cette victoire retentissante met l'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.
09:57 - Quels sont les horaires du bureau de vote de Boust ?
Pour les municipales, les nouveaux représentants locaux vont être désignés lors d'un scrutin de liste à deux tours. Plus précisément, ce dimanche, les Français vont devoir se décider parmi les différents candidats de leur ville et cette année, le panachage n'est plus possible dans les communes de moins de mille habitants. La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est disponible ci-dessous. Afin de faire leur devoir électoral, les votants de la localité seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture du bureau de vote de Boust. Pour visualiser les résultats à Boust, rendez vous ici même dès 20h.
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