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19:19 - Analyse démographique des municipales à Boust Quel impact aura la population de Boust sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 4,52%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. En outre, le taux de ménages propriétaires (83,13%) souligne le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisation. Le taux de familles détenant au moins une voiture (90,87%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 569 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,11%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (3,61%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (45,07%), témoignent d'une population instruite à Boust, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Quelle influence du RN à Boust aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national était absent à la dernière campagne municipale à Boust en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 19,53% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 35,81% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 14,94% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop limité, à Boust comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,04% lors du choc des européennes 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 36,15% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 37,12% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 53,52 % de participation L'affluence dans les isoloirs de Boust constituera ce soir une clé pour ces municipales 2026. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 53,52 % lors des municipales de 2020, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays alors que la pandémie du coronavirus affectait la population. Le scrutin municipal est en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs se manifestent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 617 personnes qui ont voté au premier tour, soit 73,89 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 52,39 % des électeurs (soit environ 434 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 68,47 %, bien au-delà des 37,47 % enregistrés en 2022. Si on tente de dégager une tendance, la municipalité se révèle comme une zone en retrait des urnes.

15:59 - Boust : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les Européennes du printemps 2024 à Boust avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (34,04%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 20,80% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Boust avaient ensuite favorisé Isabelle Rauch (Ensemble !) avec 41,73% au premier tour, devant Baptiste Philippo (Rassemblement National) avec 36,15%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Isabelle Rauch culminant à 62,88% des voix dans la commune. La situation politique de Boust a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une terre macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Boust : retour sur les scores clés de la dernière présidentielle Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Boust voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 36,73% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 19,53%. Lors de la finale de l'élection à Boust, les électeurs accordaient 64,19% pour Emmanuel Macron, contre 35,81% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Boust accordaient leurs suffrages à Isabelle Rauch (Ensemble !) avec 36,69% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Isabelle Rauch virant de nouveau en tête avec 60,81% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Boust touchée par la réforme fiscale avant ces municipales Alors que les impôts locaux ont reculé à Boust depuis la dernière élection, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 16,37 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 15 180 €, bien en deçà des 241 200 euros perçus en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Boust a évolué pour se fixer à 33,69 % en 2024 (contre 17,31 % en 2020). Par comparaison, la moyenne à l'échelle nationale atteint environ 40 % (en progression de 1,2 point en quatre ans). Une augmentation finalement automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Boust s'est chiffrée à environ 726 euros en 2024 contre 749 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 à Boust : un résultat sans suspense Il peut se révéler intéressant de s'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Boust. Dès le premier tour à l'époque, Guy Kremer a distancé ses rivaux en recueillant 330 suffrages (74,82%). Dans la position du principal opposant, Cyril Brand a rassemblé 111 voix (25,17%). Cette victoire au premier tour de Guy Kremer a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Boust, cette répartition historique des voix pose les bases. Cette victoire retentissante met l'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.