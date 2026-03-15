Résultat municipale 2026 à Boutigny-sur-Essonne (91820) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Boutigny-sur-Essonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Boutigny-sur-Essonne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Boutigny-sur-Essonne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mélanie LE GUILLOU
Mélanie LE GUILLOU (19 élus) Bien vivre à Boutigny sur Essonne 		802 59,54%
  • Mélanie LE GUILLOU
  • Frédéric ISSALY
  • Mélynda MARINHO
  • Kevin FERREIRA
  • Amandine DELCOURT
  • Arnaud Serge Alban GOUSSARD
  • Dominique DUBOIS
  • Aristote GREVIN
  • Danielle ARFI
  • Hervé Marie Jean Pierre TRICOIRE
  • Laurie CORNIQUET
  • Benoît Louis Georges RAIMONDO
  • Joan CAYEUX
  • Benjamin LEFORESTIER
  • Emilie BOURGEOIS
  • Dave VITRÉ
  • Julia LANGE
  • Charles PETIT
  • Emilie MOMMALIER
Patricia BERGDOLT
Patricia BERGDOLT (4 élus) BOUTIGNY, CAP VERS L'AVENIR ! 		545 40,46%
  • Patricia BERGDOLT
  • Christophe KERGRAIS
  • Gaëlle NEVES DOS REIS
  • Jean-Luc VUILLEMENOT
Participation au scrutin Boutigny-sur-Essonne
Taux de participation 60,91%
Taux d'abstention 39,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 1 385

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Essonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Essonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Boutigny-sur-Essonne