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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Boutigny-sur-Essonne Dans la commune de Boutigny-sur-Essonne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,67%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (83,03%) met en exergue le poids des questions de logement et d'urbanisation. Le taux de familles détenant au moins une voiture (84,24%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1659 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,32%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,42%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Boutigny-sur-Essonne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,90% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

17:57 - Un vote RN solidement implanté à Boutigny-sur-Essonne Le RN n'était pas formellement représenté au moment de la dernière élection municipale à Boutigny-sur-Essonne il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 31,30% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 52,76% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 29,64% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le parti d'extrême droite arrachait 57,08% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 45,26% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 46,67% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 58,83% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Nathalie Da Conceicao Carvalho.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Boutigny-sur-Essonne au crible Pour ces élections municipales 2026, la désertion des bureaux de vote à Boutigny-sur-Essonne sera essentielle dans l'aboutissement du scrutin. Les archives de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 59,68 % du corps électoral, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux, en pleine pandémie à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été définie par une abstention à 24,51 % dans la ville (participation de 75,49 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 45,09 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 30,38 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 54,32 % des inscrits. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune apparaît à l'arrivée comme une zone frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Comment a voté Boutigny-sur-Essonne l'année de la dissolution ? L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Boutigny-sur-Essonne demeurait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national. Pour le tour unique des européennes de 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,26%). Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Boutigny-sur-Essonne portaient leur choix sur Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) avec 46,67% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Nathalie Da Conceicao Carvalho culminant à 58,83% des votes dans la commune.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Boutigny-sur-Essonne s'était massivement ancrée à la droite radicale L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Boutigny-sur-Essonne s'inscrit comme un sol très favorable aux idées nationalistes. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Boutigny-sur-Essonne était en effet marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 31,30% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 23,46%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,76% pour Marine Le Pen, contre 47,24% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Boutigny-sur-Essonne portaient leur choix sur Nathalie Da Conceicao Carvalho (RN) avec 29,64% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nathalie Da Conceicao Carvalho virant de nouveau en tête avec 57,08% des voix.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Boutigny-sur-Essonne Pour ce qui est de la fiscalité à Boutigny-sur-Essonne, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a représenté environ 1 082 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 1 017 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 35,76 % en 2024 (contre 11,98 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 60 700 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 1 205 060 € récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 17,09 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Boutigny-sur-Essonne ? À Boutigny-sur-Essonne, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont avérés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour à l'époque, Patricia Bergdolt a pris les commandes en obtenant 551 soutiens (59,95%). En deuxième position, Christopher Trierweiler a recueilli 276 suffrages en sa faveur (30,03%). Ce succès d'emblée a rendu tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Boutigny-sur-Essonne, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Afin de contester cette suprématie ce dimanche, le bloc minoritaire devra démultiplier le score obtenu, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.