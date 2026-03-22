Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouxwiller : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bouxwiller [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bouxwiller sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bouxwiller.
L'actu des élections municipales 2026 à Bouxwiller
11:45 - Quels sont les rapports de force à Bouxwiller pour ce 2e tour des élections ?
Freddy Staath (Divers droite) a terminé en tête du premier volet des élections municipales à Bouxwiller la semaine dernière, avec 46,93 % des bulletins valides. Patrick Michel (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 37,96 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Alain Moyemont (Extrême droite) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Bouxwiller, l'élection a mobilisé 60,91 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bouxwiller
Le deuxième tour des élections municipales à Bouxwiller a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Patrick Michel
Liste divers droite
"Bouxwiller en Action !" "Engagement et Expérience d'une Equipe pour l'avenir de nos 4 communes"
|
|
Freddy Staath
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR BOUXWILLER ET SES VILLAGES ASSOCIÉS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bouxwiller
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Freddy STAATH (Ballotage) ENSEMBLE POUR BOUXWILLER ET SES VILLAGES ASSOCIÉS
|811
|46,93%
|Patrick MICHEL (Ballotage) "Bouxwiller en Action !" "Engagement et Expérience d'une Equipe pour l'avenir de nos 4 communes"
|656
|37,96%
|Alain MOYEMONT (Ballotage) BOUXWILLER TERRE D'HISTOIRE VILLE D'AVENIR
|261
|15,10%
|Participation au scrutin
|Bouxwiller
|Taux de participation
|60,91%
|Taux d'abstention
|39,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|1 767
Source : ministère de l’Intérieur
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