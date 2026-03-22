Résultat de l'élection municipale 2026 à Bouxwiller : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bouxwiller

Le deuxième tour des élections municipales à Bouxwiller a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Patrick Michel
Patrick Michel Liste divers droite
"Bouxwiller en Action !" "Engagement et Expérience d'une Equipe pour l'avenir de nos 4 communes"
  • Patrick Michel
  • Séverine Landolt
  • Laurent Born
  • Martine Gerard-Ott
  • Fabrice Comartin
  • Martine Brumm
  • Stéphane Fath
  • Véronique Picquendar
  • Marc Meyer
  • Marjorie Chanat
  • Jean-Michel Wormser
  • Alexandra Deparis
  • José Wieser
  • Sylvie Jaming
  • Eric Wolff
  • Fatma özdemir
  • Timur Gonc
  • Blandine Bauer
  • Arnold Karcher
  • Christine Schneider
  • Maxime Morgenroth
  • Elif Cevik-Zivali
  • Roger Gerard
  • Jeannine Firn
  • Christophe Horn
  • Martine Moine
  • Thomas Loeffler
Freddy Staath
Freddy Staath Liste divers droite
ENSEMBLE POUR BOUXWILLER ET SES VILLAGES ASSOCIÉS
  • Freddy Staath
  • Danielle Hamm
  • Jean-Marc Mehl
  • Mylène Hamm
  • Philippe Donmezbas
  • Laurence Dorn
  • Christophe Kilian
  • Marguerite Lugardon
  • Albert Goetz
  • Valérie Laforgue
  • Stéphane Mehl
  • Sara Hautecoeur
  • Pierre-André Schweitzer
  • Perrine Fischbach
  • Olivier Kremser
  • Sylvie Cogniel
  • Claude Unger
  • Fanny Karcher
  • Fabrice Henselmann
  • Julie Selig-Notter
  • Marc Narducci
  • Christelle Mehl
  • Eric Zinck
  • Hélène Stroë-Deparis
  • Jean-Pierre Rossdeutsch
  • Sonja Lezaire
  • Arnaud Einselen

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bouxwiller

Tête de listeListe Voix % des voix
Freddy STAATH
Freddy STAATH (Ballotage) ENSEMBLE POUR BOUXWILLER ET SES VILLAGES ASSOCIÉS 		811 46,93%
Patrick MICHEL
Patrick MICHEL (Ballotage) "Bouxwiller en Action !" "Engagement et Expérience d'une Equipe pour l'avenir de nos 4 communes" 		656 37,96%
Alain MOYEMONT
Alain MOYEMONT (Ballotage) BOUXWILLER TERRE D'HISTOIRE VILLE D'AVENIR 		261 15,10%
Participation au scrutin Bouxwiller
Taux de participation 60,91%
Taux d'abstention 39,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 1 767

Source : ministère de l’Intérieur

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