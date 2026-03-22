Résultat municipale 2026 à Bouzigues (34140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bouzigues a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bouzigues, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bouzigues [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Christophe PEZERAT
Jean Christophe PEZERAT (13 élus) BOUZIGUES, LE TEMPS DU CHANGEMENT 		439 37,88%
  • Jean Christophe PEZERAT
  • Muriel ALEXANDRE
  • Benoît FELTESSE
  • Monique DESCHLER
  • Thierry MONIER
  • Anne-Sophie CABANIS
  • Fabien PORTRON
  • Priscille BOUGUET
  • Claude PLOUZANE
  • Julie BENEZECH
  • Olivier BOURGEOIS
  • Candice KAUFFMANN
  • Michel PAQUERIAUD
Hélène BRAS
Hélène BRAS (3 élus) BOUZIGUES ! 		372 32,10%
  • Hélène BRAS
  • Christian SERVAT
  • Isabelle ROUGÉ-BLAYAC
Cedric RAJA
Cedric RAJA (3 élus) PROTEGER BOUZIGUES, PREPARER L'AVENIR 		348 30,03%
  • Cedric RAJA
  • Natacha CAMBOULAS
  • Nicolas CARTIER
Participation au scrutin Bouzigues
Taux de participation 77,25%
Taux d'abstention 22,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 1 175

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Bouzigues - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Christophe PEZERAT
Jean Christophe PEZERAT (Ballotage) BOUZIGUES, LE TEMPS DU CHANGEMENT 		428 38,94%
Cedric RAJA
Cedric RAJA (Ballotage) PROTEGER BOUZIGUES, PREPARER L'AVENIR 		351 31,94%
Hélène BRAS
Hélène BRAS (Ballotage) BOUZIGUES ! 		320 29,12%
Participation au scrutin Bouzigues
Taux de participation 74,34%
Taux d'abstention 25,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 1 130

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