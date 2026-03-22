Résultat municipale 2026 à Bouzigues (34140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bouzigues a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bouzigues, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bouzigues [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Christophe PEZERAT (13 élus) BOUZIGUES, LE TEMPS DU CHANGEMENT
|439
|37,88%
|
|Hélène BRAS (3 élus) BOUZIGUES !
|372
|32,10%
|
|Cedric RAJA (3 élus) PROTEGER BOUZIGUES, PREPARER L'AVENIR
|348
|30,03%
|
|Participation au scrutin
|Bouzigues
|Taux de participation
|77,25%
|Taux d'abstention
|22,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,77%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Nombre de votants
|1 175
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Bouzigues - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Christophe PEZERAT (Ballotage) BOUZIGUES, LE TEMPS DU CHANGEMENT
|428
|38,94%
|Cedric RAJA (Ballotage) PROTEGER BOUZIGUES, PREPARER L'AVENIR
|351
|31,94%
|Hélène BRAS (Ballotage) BOUZIGUES !
|320
|29,12%
|Participation au scrutin
|Bouzigues
|Taux de participation
|74,34%
|Taux d'abstention
|25,66%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Nombre de votants
|1 130
Election municipale 2026 à Bouzigues [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bouzigues sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bouzigues.
L'actu des élections municipales 2026 à Bouzigues
18:38 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Bouzigues
L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Bouzigues restait à l'époque une terre de droite radicale, dans la logique de la présidentielle 2022. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,00%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Manon Bouquin (Rassemblement National) en tête du peloton avec 50,38% au premier tour, devant Jean-François Eliaou (Majorité présidentielle) avec 26,72%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Manon Bouquin culminant à 65,74% des votes dans la localité.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Bouzigues
Les résultats du scrutin municipal il y a six ans à Bouzigues ont été particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Cédric Raja a creusé l'écart avec 68,32% des bulletins. Sur la seconde marche, Eliane Rosay a capté 31,67% des suffrages. Cette victoire écrasante de Cédric Raja a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Bouzigues, cette dynamique a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Renverser une telle majorité sera une tâche colossale pour les opposants ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
13:58 - Pour le 2e tour des élections de Bouzigues, c'est une triangulaire qui se présente
Comme l'indique la liste des candidats au deuxième tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs peuvent donc choisir ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de Cedric Raja sous l'étiquette DIV ("Proteger Bouzigues, Preparer L'avenir"), Hélène Bras (DIV) et sa liste "Bouzigues !" et Jean Christophe Pezerat, à la tête de "Bouzigues, Le Temps Du Changement" (DIV). L'horaire de fermeture du bureau de vote de Bouzigues a été établi à 18 heures.
11:59 - Les premiers résultats des élections 2026 à Bouzigues
Les élections municipales 2026 à Bouzigues ont vu Jean Christophe Pezerat terminer en tête dimanche dernier avec 38,94 % des suffrages exprimés. Ensuite, Cedric Raja a obtenu la seconde place avec 31,94 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Hélène Bras a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Bouzigues, l'élection a vu 74,34 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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