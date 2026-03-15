Résultat municipale 2026 à Bozouls (12340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bozouls a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bozouls, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bozouls [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc CALMELLY
Jean-Luc CALMELLY (20 élus) BOZOULS AU COEUR 		1 271 73,51%
  • Jean-Luc CALMELLY
  • Sabine KLEIN-TOURRETTE
  • Benoît BARRAL
  • Laure FARRENQ
  • Robert COSTES
  • Maryline GALAN
  • Hans BERTRAND
  • Colette CABROLIER
  • Jean-Louis RAMES
  • Christine CASTELBOU
  • Jean-Paul BARRILLIO
  • Aurélie DELLUS
  • Yves COMBET
  • Annick GAUTHIER
  • Laurent FOULQUIER
  • Françoise HYGONENQ
  • Franck MEZY
  • Sandra JACQUESON
  • Sébastien SYCH
  • Sonia BOYER
Marie-Aimée LEMARCHAND
Marie-Aimée LEMARCHAND (3 élus) POUR BOZOULS ET SES VILLAGES 		458 26,49%
  • Marie-Aimée LEMARCHAND
  • Yvan BOUQUIER
  • Marie CANCÉ
Participation au scrutin Bozouls
Taux de participation 72,32%
Taux d'abstention 27,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Nombre de votants 1 787

Source : ministère de l’Intérieur

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