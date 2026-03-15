Résultat municipale 2026 à Bozouls (12340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Bozouls - Tour 1
- Election municipale 2026 à Bozouls [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Bozouls
- Bozouls (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bozouls a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bozouls, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bozouls [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc CALMELLY (20 élus) BOZOULS AU COEUR
|1 271
|73,51%
|
|Marie-Aimée LEMARCHAND (3 élus) POUR BOZOULS ET SES VILLAGES
|458
|26,49%
|
|Participation au scrutin
|Bozouls
|Taux de participation
|72,32%
|Taux d'abstention
|27,68%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Nombre de votants
|1 787
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Bozouls [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Bozouls en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Bozouls
19:16 - Bozouls aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux
Quel portrait faire de Bozouls, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 3 006 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 302 entreprises, Bozouls est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (77,49%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 38,39% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 40,13% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1590,16 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. En résumé, Bozouls incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.
17:57 - Quelle percée du RN à Bozouls aux élections de 2026 ?
Le parti à la flamme n'était pas représenté pour la dernière campagne municipale à Bozouls il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 21,04% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 39,50% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 15,18% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Bozouls comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 29,87% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier round, un résultat de 35,98% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 39,15% le dimanche suivant.
16:58 - À Bozouls, la participation s'annonce forte aux municipales
En 2020 à Bozouls, l'abstention était montée à 43,31 % lors du premier tour (un score en demi-teinte) alors que sévissait la pandémie du coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est cependant élevé à 18,02 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 46,96 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 23,56 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 37,31 % d'abstention. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent le portrait d'une zone moins abstentionniste que la moyenne par rapport au reste de la France. En ce jour de municipale à Bozouls, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.
15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Bozouls
Pour le tour unique des européennes de 2024 à Bozouls, les votes s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,87%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Bozouls avaient ensuite propulsé aux avants-postes Stéphane Mazars (Majorité présidentielle) avec 42,05% au premier tour, devant Jean-Philippe Chartier (Rassemblement National) avec 35,98%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Stéphane Mazars culminant à 60,85% des votes dans la commune. La préférence des électeurs de Bozouls a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone de flou électoral.
14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Bozouls il y a 4 ans ?
Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Bozouls plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 29,42% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 21,04%. Lors de la finale de l'élection à Bozouls, les électeurs accordaient 60,50% pour Emmanuel Macron, contre 39,50% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Bozouls accordaient leurs suffrages à Stéphane Mazars (Ensemble !) avec 34,69% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,90%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Bozouls s'inscrit comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.
12:58 - Avant ces municipales 2026, les impôts locaux ont-ils augmenté à Bozouls ?
Tandis que les impôts locaux se sont accrus à Bozouls entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 7,41 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 45 000 euros environ la même année. Un apport qui est loin des 291 930 € engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Bozouls a évolué pour se fixer à un peu plus de 34,82 % en 2024 (contre 14,13 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Bozouls s'est établi à 998 € en 2024, alors que ce montant se situait à 580 € quatre ans auparavant.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Bozouls ?
Dans la cité de Bozouls, les configurations politiques locales sont aujourd'hui encore conditionnées par l'issue du dernier scrutin. À l'issue du premier passage aux urnes, Jean-Luc Calmelly a pris l'ascendant sur ses adversaires en récoltant 1 005 suffrages (79,19%). Sur la seconde marche, Jean-Paul Cabanettes a capté 264 voix (20,80%). Ce triomphe au premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Bozouls, ce décor pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse face à ce succès éclatant, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Bozouls ?
Ce dimanche 15 mars, les votants de Bozouls sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. En comparaison, en mars 2020, le premier tour des municipales s’est tenu dans un contexte exceptionnel marqué par le covid. Ci-dessous, il est possible de parcourir la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Bozouls. Les 2 bureaux de vote de la localité de Bozouls sont ouverts de 8 heures à 18 heures pour accueillir les habitants. Cette page affichera les résultats à Bozouls dès 20h.
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