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19:16 - Bozouls aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel portrait faire de Bozouls, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 3 006 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 302 entreprises, Bozouls est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (77,49%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 38,39% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 40,13% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1590,16 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. En résumé, Bozouls incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Quelle percée du RN à Bozouls aux élections de 2026 ? Le parti à la flamme n'était pas représenté pour la dernière campagne municipale à Bozouls il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 21,04% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 39,50% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 15,18% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Bozouls comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 29,87% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier round, un résultat de 35,98% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 39,15% le dimanche suivant.

16:58 - À Bozouls, la participation s'annonce forte aux municipales En 2020 à Bozouls, l'abstention était montée à 43,31 % lors du premier tour (un score en demi-teinte) alors que sévissait la pandémie du coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est cependant élevé à 18,02 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 46,96 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 23,56 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 37,31 % d'abstention. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent le portrait d'une zone moins abstentionniste que la moyenne par rapport au reste de la France. En ce jour de municipale à Bozouls, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Bozouls Pour le tour unique des européennes de 2024 à Bozouls, les votes s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,87%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Bozouls avaient ensuite propulsé aux avants-postes Stéphane Mazars (Majorité présidentielle) avec 42,05% au premier tour, devant Jean-Philippe Chartier (Rassemblement National) avec 35,98%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Stéphane Mazars culminant à 60,85% des votes dans la commune. La préférence des électeurs de Bozouls a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone de flou électoral.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Bozouls il y a 4 ans ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Bozouls plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 29,42% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 21,04%. Lors de la finale de l'élection à Bozouls, les électeurs accordaient 60,50% pour Emmanuel Macron, contre 39,50% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Bozouls accordaient leurs suffrages à Stéphane Mazars (Ensemble !) avec 34,69% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,90%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Bozouls s'inscrit comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Avant ces municipales 2026, les impôts locaux ont-ils augmenté à Bozouls ? Tandis que les impôts locaux se sont accrus à Bozouls entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 7,41 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 45 000 euros environ la même année. Un apport qui est loin des 291 930 € engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Bozouls a évolué pour se fixer à un peu plus de 34,82 % en 2024 (contre 14,13 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Bozouls s'est établi à 998 € en 2024, alors que ce montant se situait à 580 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Bozouls ? Dans la cité de Bozouls, les configurations politiques locales sont aujourd'hui encore conditionnées par l'issue du dernier scrutin. À l'issue du premier passage aux urnes, Jean-Luc Calmelly a pris l'ascendant sur ses adversaires en récoltant 1 005 suffrages (79,19%). Sur la seconde marche, Jean-Paul Cabanettes a capté 264 voix (20,80%). Ce triomphe au premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Bozouls, ce décor pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour le camp adverse face à ce succès éclatant, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.