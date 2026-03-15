Résultat municipale 2026 à Bram (11150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bram a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bram, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bram [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claudie FAUCON-MÉJEAN
Claudie FAUCON-MÉJEAN (19 élus) BRAM HORIZON 		1 088 65,27%
  • Claudie FAUCON-MÉJEAN
  • André VIOLA
  • Charlotte CHARPENTIER
  • Xavier BEAUJARD
  • Sarah BARONS
  • Jérome DARFEUILLE
  • Alice FERRAGU KRAMBS
  • Éric MISSE
  • Catherine LASSALLE
  • André CATHALA
  • Caroline REY
  • Henri GOGUET-CHAPUIS
  • Vanessa CATHARY DANG
  • Francis SANCHEZ
  • Roselyne RIOS
  • Eliott JACQUOT
  • Romane TASSIS
  • Laurent VERGER
  • Laura RENAUT
Patrice Philippe BOYER
Patrice Philippe BOYER (4 élus) Bram-Décider ensemble 		579 34,73%
  • Patrice Philippe BOYER
  • Marie-Catherine ALAUZY
  • Christophe GERPHAGNON
  • Frédérique CAMBRAI
Participation au scrutin Bram
Taux de participation 68,20%
Taux d'abstention 31,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,63%
Nombre de votants 1 750

Source : ministère de l’Intérieur

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