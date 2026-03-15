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19:16 - Bram : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Bram, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Dotée de 1 842 logements pour 3 252 habitants, la densité de la ville est de 184 hab/km². Ses 233 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la commune, 15,65% des résidents sont des enfants, et 33,33% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 26,36% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 34,62% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 606,23 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. En somme, Bram incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Vote RN à Bram : les derniers résultats Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière municipale à Bram en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 33,38% des voix lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 56,76% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 33,80% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement nationaliste réunissait 58,51% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 42,46% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier round, un résultat de 51,27% pour le mouvement nationaliste. Il finira d'ailleurs en tête avec 57,48% lors du vote final, et un siège remporté par Julien Rancoule.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Bram aux municipales ? La désertion des urnes à Bram sera l'un des pivots de ces élections municipales. Il y a six ans, le premier round des élections municipales avait été marqué par une abstention de 39,75 %, bien loin des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 60,25 %) alors que beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester à la maison en raison de la pandémie du coronavirus. Historiquement, les municipales demeurent en effet, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les Français s'investissent particulièrement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 20,06 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). La fuite des électeurs atteignait de son côté 37,73 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 25,49 %, contre 44,14 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur se révèle donc plutôt comme une zone globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Bram : le vote des électeurs l'année de la dissolution L'exploration des résultats de 2024 confirme que Bram restait à l'époque une terre de droite nationaliste, dans la droite ligne de 2022. Les Européennes 2024 à Bram avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,46%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 20,18% des voix. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Bram avaient ensuite placé en tête Julien Rancoule (Rassemblement National) avec 51,27% au premier tour, devant Philippe Andrieu (Union de la gauche) avec 29,22%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Julien Rancoule culminant à 57,48% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Bram : regard sur les scores clés de la présidentielle et des législatives 2022 Lors des législatives de 2022, les votants de Bram portaient leur choix sur Julien Rancoule (RN) avec 33,80% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,51% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Bram était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 33,38% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 20,79%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,76% pour Marine Le Pen, contre 43,24% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Bram comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Bram Pour ce qui est de la fiscalité de Bram, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 977 euros en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 748 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 52,32 % en 2024 (contre près de 21,63 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 90 260 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 672 560 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 19,45 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Bram Il peut se révéler édifiant de se pencher sur les résultats de la dernière élection municipale à Bram. Au terme du premier tour, Claudie Faucon Méjean a viré en tête en obtenant 71,98% des soutiens. En deuxième position, Bernard Juilla a recueilli 28,01% des votes. Cette victoire sans appel a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Bram, cette géographie électorale pose les bases. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera le principal défi pour les forces d'opposition ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.