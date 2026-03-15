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19:17 - Les enjeux locaux de Branne : tour d'horizon démographique Comment les électeurs de Branne peuvent-ils peser sur le résultat des élections municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,74% et une densité de population de 540 habitants/km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (76,25%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 618 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,59%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,83%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Branne mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,46% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Le Rassemblement national bien ancré à Branne Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière municipale à Branne en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 30,96% des suffrages lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 52,60% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 28,35% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national validait 49,59% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 41,51% aux élections européennes. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier tour, un résultat de 47,66% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 52,64% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Florent Boudié.

16:58 - Branne classée parmi les villes mobilisées avant les municipales La participation atteignait 55,61 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Branne, au-dessus de la moyenne nationale alors que l'événement avait lieu dans un contexte d'épidémie de Covid-19. On observe en effet traditionnellement qu'une municipale reste, avec la présidentielle, le moment où les citoyens se rendent le plus aux urnes. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 79,15 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 53,30 % des électeurs (soit environ 473 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 69,13 %, bien au-delà des 45,88 % enregistrés en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent former une zone civiquement engagée au regard des moyennes nationales. Pour ces élections municipales 2026, cette particularité à Branne sera quoi qu'il en soit essentielle dans la conclusion du scrutin.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Branne Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Branne avaient favorisé Sandrine Chadourne (Rassemblement National) avec 47,66% au premier tour, devant Florent Boudié (Majorité présidentielle) avec 27,59%. Le second round n'a pas changé grand chose, Sandrine Chadourne culminant à 52,64% des voix localement. Lors du match européen avant qu'une dissolution ne passe par là, les électeurs de Branne avaient cette fois soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 41,51% des inscrits. La physionomie politique de Branne a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Branne : les points à comprendre Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Branne choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 30,96% des voix, devant Emmanuel Macron qui terminait à 26,52%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en livrant 52,60% pour Marine Le Pen, contre 47,40% pour d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Branne plébiscitaient Florent Boudié (Ensemble !) avec 32,47% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,41%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Branne comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Branne Si l'on examine la fiscalité de Branne, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 13,45 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 11 480 €, en net recul par rapport aux 175 700 euros perçus en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Branne atteint désormais 41,69 % en 2024 (contre 21,23 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Branne s'est établi à 652 € en 2024 contre 524 euros en début de mandat.

11:59 - Marie-Christine Faure gagnante des dernières élections municipales à Branne À Branne, lors des municipales il y a six ans, les résultats ont offert un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Marie-Christine Faure a dominé le scrutin en obtenant 266 suffrages (57,20%). À sa poursuite, Serge Maugey a engrangé 42,79% des suffrages. Cette victoire sans appel a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Branne, cet équilibre pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour le camp adverse devant cette victoire sans appel, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.