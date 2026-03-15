Résultat municipale 2026 à Branne (33420) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Branne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Branne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Branne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge MAUGEY
Serge MAUGEY (13 élus) Branne pour vous 		360 66,79%
  • Serge MAUGEY
  • Josiane MOREAU
  • Christophe David Pierre CERSOSIMO
  • Béatrice VIAULT
  • Baptiste ROULEAU
  • Élodie MOULEDOUS
  • Cyril BRODU
  • Sophie AURIOL
  • Mathieu LUCAS
  • Marine BERGERIE
  • Louis LATIF
  • Cécile GERMAIN
  • Nicolas Fabrice LAIN
Marie-Christine FAURE
Marie-Christine FAURE (2 élus) Bien vivre ensemble 		179 33,21%
  • Marie-Christine FAURE
  • Éric NICOINE
Participation au scrutin Branne
Taux de participation 60,39%
Taux d'abstention 39,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,33%
Nombre de votants 587

Source : ministère de l’Intérieur

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