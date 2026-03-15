Résultat de l'élection municipale 2026 à Bras-Panon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bras-Panon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bras-Panon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bras-Panon.
L'actu des élections municipales 2026 à Bras-Panon
12:10 - Journée électorale à Bras-Panon : les horaires des 13 bureaux de vote
Les 13 bureaux de vote de la ville de Bras-Panon ferment leurs portes à 18 h en prévision du dépouillement. Les élections municipales sont organisées ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre de renouveler les maires des 35 000 communes françaises. Pour mémoire, le premier tour des précédentes municipales s'est déroulé de façon controversée en mars 2020, en pleine pandémie de coronavirus. Plus bas dans la page vous pourrez consulter la liste des candidats aux municipales à Bras-Panon. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bras-Panon
|Tête de listeListe
|
Jeannick Atchapa
Liste divers centre
BRAS-PANON NOUT FIERTE !
|
|
Lise-May Turpin
Liste divers droite
ENSAMB BATISSONS LE BRAS-PANON DE DEMAIN
|
|
Patricia Profil
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR BRAS PANON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jeannick Atchapa (23 élus) Bras panon, ensemble et pour tous
|2 520
|39,11%
|
|Daniel Gonthier (6 élus) Pour la poursuite du developpement de bras panon
|2 444
|37,93%
|
|Jean Hugues Ratenon (4 élus) Les panonnais rassembles
|1 479
|22,95%
|
|Participation au scrutin
|Bras-Panon
|Taux de participation
|66,58%
|Taux d'abstention
|33,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 610
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Gonthier Pour la poursuite du developpement de bras panon
|1 829
|31,32%
|Jeannick Atchapa Bras panon, ensemble et pour tous
|1 750
|29,97%
|Jean Hugues Ratenon Les panonnais rassembles
|1 603
|27,45%
|Dominique Prix Alternative citoyenne
|271
|4,64%
|Serge Dalleau La liste citoyenne panonnaise
|146
|2,50%
|Jean-Laurent Boyer Demain se construit avec vous
|93
|1,59%
|Yves Tambon Ensemble construisons le bras-panon de demain
|87
|1,49%
|Yanick Boyer Unissons nos idees pour un nouveau bras panon
|59
|1,01%
|Participation au scrutin
|Bras-Panon
|Taux de participation
|60,00%
|Taux d'abstention
|40,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 950
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Gonthier (26 élus) 2020 bras panon en confiance avec daniel gonthier
|3 527
|55,26%
|
|Jean-Hugues Ratenon (3 élus) C'est le moment
|1 288
|20,18%
|
|Jeannick Atchapa (3 élus) Ensemble faisons avancer bras-panon
|1 190
|18,64%
|
|Pascal Giraud (1 élu) Pour le changement a bras panon
|377
|5,90%
|
|Participation au scrutin
|Bras-Panon
|Taux de participation
|70,51%
|Taux d'abstention
|29,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,74%
|Nombre de votants
|6 562
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