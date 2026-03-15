Résultat de l'élection municipale 2026 à Bras-Panon : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bras-Panon

Tête de listeListe
Jeannick Atchapa
Jeannick Atchapa Liste divers centre
BRAS-PANON NOUT FIERTE !
  • Jeannick Atchapa
  • Nina Roger
  • Thierry Henriette
  • Nadège Blas
  • Mario Edmond
  • Ghislaine Vitry
  • Jean-Bernard Latchimy
  • Florence Boyer
  • Frédéric Staincq
  • Nathalie Seychelles
  • Eric Rouget
  • Annie-Claude Viraye
  • Dominique Prix
  • Natacha Araste
  • Antoine Capelotar
  • Virginie Bulin
  • Bruno Berby
  • Graziella Catan
  • Gérard Assama
  • Lynda Salem
  • Jean-François Reype
  • Suzanne Law-Tive
  • Bradley Hudlet Chan Tsun Ching
  • Satiavaty Evrin
  • Jean Max Prusse
  • Dolly Gossard Epouse Henriette
  • Anthony Jacques Deriviere
  • Isabelle Riviere
  • Jean Michel Sensee
  • Marie Lourdes Taile
  • Philippe Techer
  • Eliane Payet
  • Johny Armand Hafizou
  • Arlette Courtois
  • Lucien Orboin
Lise-May Turpin
Lise-May Turpin Liste divers droite
ENSAMB BATISSONS LE BRAS-PANON DE DEMAIN
  • Lise-May Turpin
  • Hugues Michel Marie-Louise
  • Ericia Marie Anna Perrine
  • Thierry Rene Claude Jasmin
  • Marie Christie Robert
  • Jean Marc Josephine
  • Alfreda Marie Pamela Antier
  • Romain Jean-Pierre Michel Guillot
  • Marie Sabrina Benard
  • Jean Hugues Elisabeth
  • Bluette Marie Alexandra Picard
  • Dimitri Jean Daniel Marie-Louise
  • Sarah Martin
  • Kevin Jean Bertrand Martial
  • Marie Délia Moutin
  • Félix Cariny
  • Nathalie Renard
  • Jean Philippe Fortady
  • Marie Mimose Franchin
  • Wilfrid Jean Gabriel Coulsimby
  • Laurence Marie Géraldine Fichere
  • Jean Michel Wetley
  • Nathalie Marie Beatrix
  • Guy Joseph Begue
  • Marie Christine Nourry
  • Henri Phileas
  • Ashley Florinda Sambimanan
  • Jean Patrick Lenia
  • Nelly Marie Gabrielle Belos
  • Jean Luc Robert
  • Wendy Marie-Océane Zoide
  • Pierre Andre Turpin
  • Marie Jasmine Boyer
  • Eliezer M'Bae
  • Samya Marie Dundee Macoral
Patricia Profil
Patricia Profil Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR BRAS PANON
  • Patricia Profil
  • Frederic Ludel
  • Chloe Marguerite Deurveilher
  • Daniel René Claude Sangouma
  • Mazarine Nativel
  • David Cyril Amedee
  • Marie-Céliane Malbrouck
  • David Moultanin
  • Elodie Laurence Anita Picard
  • Damien Leste
  • Marie Sophie Turpin
  • Jean François Reoune
  • Sophie Marie Laure Polder
  • Alain Jean Marie Martin
  • Annabelle Rafougilet
  • Dominique Jean-Michel Grondin
  • Clarisse Balasse
  • Johny Lagrange Bacary
  • Marie Olivienne Fichere Lagarde
  • Jean Alain Soubama
  • Ketty Zamy
  • Jean Frederic Ringou
  • Justine Marie Reinelda Sinamale
  • Pierre Lebeau
  • Maria Piang-Nee
  • Fabrice Payet
  • Corinne Gardenat
  • Jean-Michel Dufour
  • Benedicte Sandira
  • Jean Fred Quinot
  • Therese Nomari
  • Jean François Ramaye
  • Eulalie Malard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeannick Atchapa
Jeannick Atchapa (23 élus) Bras panon, ensemble et pour tous 		2 520 39,11%
  • Jeannick Atchapa
  • Micheline Ally
  • Thierry Henriette
  • Nina Roger
  • Mario Edmond
  • Suzie Celemani
  • Charles Maillot
  • Clémentine Igoufe
  • Anselme Annibal
  • Marie-Andrée Damour
  • Ludovic Alamelou
  • Lorraine Mergy
  • Bertrand Picard
  • Anne Canaguy
  • Eric Rouget
  • Annie-Claude Viraye
  • Jean Bernard Latchimy
  • Nadège Blas
  • Antoine Capelotar
  • Nathalie Seychelles
  • Frédéric Staincq
  • Florence Marie-Andrée Boyer
  • Damien Leste
Daniel Gonthier
Daniel Gonthier (6 élus) Pour la poursuite du developpement de bras panon 		2 444 37,93%
  • Daniel Gonthier
  • Carole Sin Lee Sou
  • Gilles Jeanson
  • Marie-Line Réoute
  • François Perera
  • Marie France Rouget
Jean Hugues Ratenon
Jean Hugues Ratenon (4 élus) Les panonnais rassembles 		1 479 22,95%
  • Jean Hugues Ratenon
  • Flavie Emmanuelle Annette
  • Jean Michel Dufour
  • Gaëlle Marie Cindy Doujy Ep Rampiere
Participation au scrutin Bras-Panon
Taux de participation 66,58%
Taux d'abstention 33,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 610

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Gonthier
Daniel Gonthier Pour la poursuite du developpement de bras panon 		1 829 31,32%
Jeannick Atchapa
Jeannick Atchapa Bras panon, ensemble et pour tous 		1 750 29,97%
Jean Hugues Ratenon
Jean Hugues Ratenon Les panonnais rassembles 		1 603 27,45%
Dominique Prix
Dominique Prix Alternative citoyenne 		271 4,64%
Serge Dalleau
Serge Dalleau La liste citoyenne panonnaise 		146 2,50%
Jean-Laurent Boyer
Jean-Laurent Boyer Demain se construit avec vous 		93 1,59%
Yves Tambon
Yves Tambon Ensemble construisons le bras-panon de demain 		87 1,49%
Yanick Boyer
Yanick Boyer Unissons nos idees pour un nouveau bras panon 		59 1,01%
Participation au scrutin Bras-Panon
Taux de participation 60,00%
Taux d'abstention 40,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 950

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Gonthier
Daniel Gonthier (26 élus) 2020 bras panon en confiance avec daniel gonthier 		3 527 55,26%
  • Daniel Gonthier
  • Sophie Arzal
  • Gilles Jeanson
  • Marie Micheline Robert Ép Ally
  • Raymond Tong-Yette
  • Marie France Rouget
  • Andre Tam Tsi
  • Marie Celiane Matacoine
  • Freddy Jessu
  • Marie Corinne Fontaine Ep Maillot
  • Francois Perera
  • Marie Ghislaine Florence Roulis Ep Orange
  • Harry Georges Edmond
  • Marie Paule René
  • Jean Claude Ibouth
  • Marie Anna Blard
  • Jean Claude Folio
  • Juliette Masson
  • Yvon Picot
  • Marie Suzie Celemani
  • Fabian Gorce
  • Marie Line Réoute
  • Patrick Pedre
  • Marie Rose-May Cavalié
  • Georges Marie Acar
  • Marie Josselyne Massari
Jean-Hugues Ratenon
Jean-Hugues Ratenon (3 élus) C'est le moment 		1 288 20,18%
  • Jean-Hugues Ratenon
  • Marie Alice Rouget Ép Moindjie
  • Mario Johan Edmond
Jeannick Atchapa
Jeannick Atchapa (3 élus) Ensemble faisons avancer bras-panon 		1 190 18,64%
  • Jeannick Atchapa
  • Fabienne Guichard
  • Wilson Lagrange-Bacary
Pascal Giraud
Pascal Giraud (1 élu) Pour le changement a bras panon 		377 5,90%
  • Pascal Giraud
Participation au scrutin Bras-Panon
Taux de participation 70,51%
Taux d'abstention 29,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,74%
Nombre de votants 6 562

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