Résultat municipale 2026 à Bras-Panon (97412) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bras-Panon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bras-Panon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bras-Panon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jeannick ATCHAPA
Jeannick ATCHAPA (28 élus) BRAS-PANON NOUT FIERTE ! 		4 559 69,15%
  • Jeannick ATCHAPA
  • Nina ROGER
  • Thierry HENRIETTE
  • Nadège BLAS
  • Mario EDMOND
  • Ghislaine VITRY
  • Jean-Bernard LATCHIMY
  • Florence BOYER
  • Frédéric STAINCQ
  • Nathalie SEYCHELLES
  • Eric ROUGET
  • Annie-Claude VIRAYE
  • Dominique PRIX
  • Natacha ARASTE
  • Antoine CAPELOTAR
  • Virginie BULIN
  • Bruno BERBY
  • Graziella CATAN
  • Gérard ASSAMA
  • Lynda SALEM
  • Jean-François REYPE
  • Suzanne LAW-TIVE
  • Bradley Hudlet CHAN TSUN CHING
  • Satiavaty EVRIN
  • Jean Max PRUSSE
  • Dolly GOSSARD EPOUSE HENRIETTE
  • Anthony Jacques DERIVIERE
  • Isabelle RIVIERE
Patricia PROFIL
Patricia PROFIL (4 élus) ENSEMBLE POUR BRAS PANON 		1 592 24,15%
  • Patricia PROFIL
  • Frederic LUDEL
  • Chloe Marguerite DEURVEILHER
  • Daniel René Claude SANGOUMA
Lise-May TURPIN
Lise-May TURPIN (1 élu) ENSAMB BATISSONS LE BRAS-PANON DE DEMAIN 		442 6,70%
  • Lise-May TURPIN
Participation au scrutin Bras-Panon
Taux de participation 62,00%
Taux d'abstention 38,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Nombre de votants 6 816

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de La Réunion ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout à La Réunion. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Bras-Panon