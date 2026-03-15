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19:21 - Élections municipales à Bras-Panon : impact de la démographie et de l'économie locale En pleine campagne électorale municipale, Bras-Panon se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 13 131 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur démographique. Avec 761 entreprises, Bras-Panon offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 23,11% des résidents sont des enfants, et 26,59% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 11,15% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 063 € par mois, la commune dévoile un taux de chômage de 28,60%, annonçant une situation économique tendue. À Bras-Panon, où les moins de 30 ans correspondent à 41% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Bras-Panon Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Bras-Panon en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 28,29% des votes lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 66,15% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 8,35% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Bras-Panon comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 38,63% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 27,17% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 42,63% lors du vote définitif.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Bras-Panon Six ans avant l'élection de ce dimanche à Bras-Panon, le premier round de l'élection municipale avait vu 60,00 % des électeurs se rendre aux urnes dans la commune, un chiffre exceptionnellement haut. C'étaient 5 950 votants qui s'étaient manifestés alors que l'événement se tenait dans un contexte de pandémie de Covid. Avec les présidentielles, les municipales demeurent en effet le scrutin où les Français votent le plus massivement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 5 330 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 52,49 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 24,42 % des électeurs (soit environ 2 559 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 43,36 %, bien au-delà des 31,90 % enregistrés en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent le portrait d'une commune en déficit de participation face aux moyennes nationales. Au soir des municipales de 2026, l'état de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Bras-Panon.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Bras-Panon a-t-elle voté ? Les législatives à Bras-Panon du printemps 2024, plaçaient Jean-Hugues Ratenon (Divers gauche) en pole position avec 37,73% au premier tour, devant Joan Doro (Rassemblement National) avec 27,17%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jean-Hugues Ratenon culminant à 57,37% des suffrages exprimés localement. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Bras-Panon s'était cette fois figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (38,63%), devant Manon Aubry (19,11%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (7,65%). De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux de Bras-Panon il y a 4 ans ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Bras-Panon s'inscrit comme une commune politiquement très disputée. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Bras-Panon accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 41,00%, devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 28,29%. Le duel final se soldait finalement par un score de 66,15% pour Marine Le Pen, contre 33,85% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Bras-Panon soutenaient en priorité Jean-Hugues Ratenon (DVG) avec 57,02% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 100,00%.

12:58 - Les impôts sont stables à Bras-Panon avant le scrutin Pour ce qui est de la fiscalité pesant sur Bras-Panon, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 523 € en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 536 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à un peu plus de 46,26 % en 2024 (contre environ 33,32 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 92 400 euros en 2024. Un produit qui est loin des 1 478 800 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 17,78 %. Cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Retour sur la triangulaire des élections de 2020 à Bras-Panon Les résultats des dernières municipales à Bras-Panon ont offert un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour de scrutin, Daniel Gonthier (Divers droite) a devancé tous ses rivaux en recueillant 31,32% des bulletins. Juste derrière, Jeannick Atchapa (Divers centre) a capté 1 750 bulletins valides (29,97%). Le trio de tête a été complété par Jean Hugues Ratenon (La France insoumise), glanant 1 603 suffrages (27,45%). Ce premier verdict très étroit soulevait de fortes incertitudes pour le deuxième tour. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Jeannick Atchapa l'a finalement emporté avec 2 520 suffrages (39,11%), face à Daniel Gonthier s'adjugeant 37,93% des électeurs et Jean Hugues Ratenon obtenant 1 479 voix (22,95%). Le challenger a réussi à faire basculer le rapport de force, actant un spectaculaire renversement de tendance. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Même si Daniel Gonthier a gagné le pari des ralliements en ajoutant 694 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.