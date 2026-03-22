Résultat municipale 2026 à Brasparts (29190) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Brasparts a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brasparts, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Brasparts [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie BESNARD
Valérie BESNARD (11 élus) Brasparts, le coeur des Monts d'Arrée, Brasparzh, kalon Ar Menez 		230 41,07%
  • Valérie BESNARD
  • Guy DENIEL
  • Sylvie LE QUEAU
  • Vincent SERDOBBEL
  • Camille DROFF
  • Eric LE BRAS
  • Lindsay COMBAULT
  • Alexandre CROCHET
  • Charlotte DARMOIS
  • Michel MORVAN-CHATELIER
  • Estelle FAVENNEC
Anne ROLLAND
Anne ROLLAND (2 élus) Bien vivre à Brasparts - Bevañ brav e Brasparzh 		173 30,89%
  • Anne ROLLAND
  • Yves LE MOAL
Ludovic RIOU
Ludovic RIOU (2 élus) UNIS PAR BRASPARTS 		157 28,04%
  • Ludovic RIOU
  • Lorinne ANSQUER
Participation au scrutin Brasparts
Taux de participation 68,66%
Taux d'abstention 31,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 563

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Finistère ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Finistère. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Brasparts - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie BESNARD
Valérie BESNARD (Ballotage) Brasparts, le coeur des Monts d'Arrée, Brasparzh, kalon Ar Menez 		209 39,14%
Anne ROLLAND
Anne ROLLAND (Ballotage) Bien vivre à Brasparts - Bevañ brav e Brasparzh 		178 33,33%
Ludovic RIOU
Ludovic RIOU (Ballotage) UNIS PAR BRASPARTS 		147 27,53%
Participation au scrutin Brasparts
Taux de participation 66,22%
Taux d'abstention 33,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 543

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