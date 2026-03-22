Résultat municipale 2026 à Brasparts (29190) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Brasparts a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brasparts, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Brasparts [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Valérie BESNARD (11 élus) Brasparts, le coeur des Monts d'Arrée, Brasparzh, kalon Ar Menez
|230
|41,07%
|
|Anne ROLLAND (2 élus) Bien vivre à Brasparts - Bevañ brav e Brasparzh
|173
|30,89%
|
|Ludovic RIOU (2 élus) UNIS PAR BRASPARTS
|157
|28,04%
|
|Participation au scrutin
|Brasparts
|Taux de participation
|68,66%
|Taux d'abstention
|31,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|563
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Brasparts - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Valérie BESNARD (Ballotage) Brasparts, le coeur des Monts d'Arrée, Brasparzh, kalon Ar Menez
|209
|39,14%
|Anne ROLLAND (Ballotage) Bien vivre à Brasparts - Bevañ brav e Brasparzh
|178
|33,33%
|Ludovic RIOU (Ballotage) UNIS PAR BRASPARTS
|147
|27,53%
|Participation au scrutin
|Brasparts
|Taux de participation
|66,22%
|Taux d'abstention
|33,78%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|543
Election municipale 2026 à Brasparts [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Brasparts sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Brasparts.
L'actu des élections municipales 2026 à Brasparts
18:37 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Brasparts
Les élections européennes 2024 à Brasparts avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (25,18%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 16,87% des votes. Mélanie Thomin (Union de la gauche) avait par la suite enlevé le premier tour des élections des députés à Brasparts une vingtaine de jours plus tard avec 38,03%. Patrick Le Fur (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 30,16%. Le second round n'a pas changé grand chose, Mélanie Thomin culminant à 62,85% des votes dans la commune. Le contexte politique de Brasparts a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir une terre centriste-macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone pivot.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Brasparts
Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont encore aujourd'hui façonnés par le résultat du dernier scrutin communal à Brasparts. Seule en lice, 'Ensemble pour brasparts ; brasparzh d'an holl' a logiquement engrangé 275 bulletins (100,00%) dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Brasparts, cet équilibre offre une matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. À la suite de cette élection sans véritable compétition, l'émergence ou non d'une opposition représentera un des enjeux. Un indice est vraisemblablement donné dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).
13:58 - Les votants de Brasparts doivent trancher entre 3 listes
Comme le montre la liste des candidats pour le deuxième tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs ont donc à disposition ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de Anne Rolland (DIV), la liste de Ludovic Riou (DIV) et la liste menée par Valérie Besnard (DIV). Accessible jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la commune de Brasparts permettra aux 820 inscrits de s'exprimer.
11:59 - Que disaient les résultats des élections à Brasparts il y a une semaine ?
Les élections municipales 2026 à Brasparts ont vu Valérie Besnard prendre la première place il y a une semaine avec 39,14 % des votes. Anne Rolland s'est classée deuxième avec 33,33 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Ludovic Riou a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Brasparts, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 33,78 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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