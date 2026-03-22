Résultat municipale 2026 à Braud-et-Saint-Louis (33820) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Braud-et-Saint-Louis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Braud-et-Saint-Louis, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Braud-et-Saint-Louis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Christophe HUSSON
Jean Christophe HUSSON (13 élus) Juste pour voir 		332 36,05%
  • Jean Christophe HUSSON
  • Isabelle BARBOTEAU
  • Cédric RAYMOND
  • Mélanie Christel Sabrina MARTIN
  • Jerôme MAGNIEZ
  • Marina ARDOIN
  • Cyrille MOREL
  • Alice BELOUGNE
  • Bertrand CAZAS-AUDUREAU
  • Sabine THOMAS
  • Simon THEVENIN
  • Mélanie GOBIN-FAURE
  • Frédéric SEGHERS
Jean Michel RIGAL
Jean Michel RIGAL (3 élus) Union des intérêts communaux 		307 33,33%
  • Jean Michel RIGAL
  • Dany LAFITTE
  • Jean-Michel SARRAUTE
Béatrice ROSER
Béatrice ROSER (3 élus) Rassemblons nous pour demain à Braud Saint Louis 		282 30,62%
  • Béatrice ROSER
  • Laurent BERNAUD
  • Nadège MAUVILLAIN
Participation au scrutin Braud-et-Saint-Louis
Taux de participation 71,78%
Taux d'abstention 28,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 941

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Braud-et-Saint-Louis - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Christophe HUSSON
Jean Christophe HUSSON (Ballotage) Juste pour voir 		288 34,66%
Jean Michel RIGAL
Jean Michel RIGAL (Ballotage) Union des intérêts communaux 		278 33,45%
Béatrice ROSER
Béatrice ROSER (Ballotage) Rassemblons nous pour demain à Braud Saint Louis 		265 31,89%
Participation au scrutin Braud-et-Saint-Louis
Taux de participation 65,42%
Taux d'abstention 34,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Nombre de votants 857

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