Résultat municipale 2026 à Braud-et-Saint-Louis (33820) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Braud-et-Saint-Louis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Braud-et-Saint-Louis, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Braud-et-Saint-Louis [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Christophe HUSSON (13 élus) Juste pour voir
|332
|36,05%
|
|Jean Michel RIGAL (3 élus) Union des intérêts communaux
|307
|33,33%
|
|Béatrice ROSER (3 élus) Rassemblons nous pour demain à Braud Saint Louis
|282
|30,62%
|
|Participation au scrutin
|Braud-et-Saint-Louis
|Taux de participation
|71,78%
|Taux d'abstention
|28,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Nombre de votants
|941
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Braud-et-Saint-Louis - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Christophe HUSSON (Ballotage) Juste pour voir
|288
|34,66%
|Jean Michel RIGAL (Ballotage) Union des intérêts communaux
|278
|33,45%
|Béatrice ROSER (Ballotage) Rassemblons nous pour demain à Braud Saint Louis
|265
|31,89%
|Participation au scrutin
|Braud-et-Saint-Louis
|Taux de participation
|65,42%
|Taux d'abstention
|34,58%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Nombre de votants
|857
Election municipale 2026 à Braud-et-Saint-Louis [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Braud-et-Saint-Louis sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Braud-et-Saint-Louis.
L'actu des élections municipales 2026 à Braud-et-Saint-Louis
18:38 - Braud-et-Saint-Louis : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Pour le tour unique des européennes de 2024 à Braud-et-Saint-Louis, les choix s'étaient majoritairement conduits sur Jordan Bardella (60,78%). Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Edwige Diaz (Rassemblement National) en pole position avec 66,26% au premier tour, devant Véronique Hammerer (Majorité présidentielle) avec 19,43%. L'attribution du siège à l'Assemblée était d'ailleurs acquise sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription. Une sorte de répétition des résultats de la présidentielle deux années plus tôt.
15:57 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Braud-et-Saint-Louis ?
Les équilibres politiques locaux actuels restent, encore à l'heure actuelle, façonnés par l'issue du dernier scrutin municipal à Braud-et-Saint-Louis. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Jean-Michel Rigal a pris les commandes en obtenant 54,17% des soutiens. À ses trousses, Cedric Raymond a engrangé 45,82% des votes. Cette victoire écrasante a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour ce scrutin de 2026 à Braud-et-Saint-Louis, ce décor offre une matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Faire basculer une majorité aussi écrasante constituera une épreuve titanesque pour l'opposition ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour de la municipale de Braud-et-Saint-Louis
La confrontation se poursuit donc ce dimanche, avec Jean Michel Rigal (DIV) et sa liste "Union Des Intérêts Communaux", Jean Christophe Husson, à la tête de "Juste Pour Voir" (DIV) et Béatrice Roser avec la liste "Rassemblons-Nous, Pour Demain À Braud-Et-Saint-Louis" (DIV), comme le montrent les candidatures officielles pour le second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Le bureau de vote de la ville de Braud-et-Saint-Louis est accessible jusqu'à 18 heures pour recevoir les votants.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections municipales à Braud-et-Saint-Louis dimanche dernier ?
Jean Christophe Husson a remporté le premier volet de l'élection municipale 2026 à Braud-et-Saint-Louis il y a une semaine, avec 34,66 % des voix. Derrière, Jean Michel Rigal s'est classé deuxième avec 33,45 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Béatrice Roser a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Braud-et-Saint-Louis, le vote a mobilisé 65,42 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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