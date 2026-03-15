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19:17 - Braud-et-Saint-Louis : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Braud-et-Saint-Louis comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 524 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 72 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 440 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (33,79%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 22,00% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 40,45% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1290,10 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En conclusion, à Braud-et-Saint-Louis, les intérêts locaux se joignent aux défis français.

17:57 - Quel score pour le RN à Braud-et-Saint-Louis lors des dernières élections ? Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière bataille municipale à Braud-et-Saint-Louis en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 46,08% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 69,45% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 52,62% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national obtenait 72,62% des voix locales. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 60,78% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 66,26% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Edwige Diaz.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Braud-et-Saint-Louis au crible Pour ces municipales, l'envie d'aller voter à Braud-et-Saint-Louis sera fondamentale dans l'aboutissement du scrutin. Il y a six ans, le premier tour du scrutin municipal avait vu 58,41 % des électeurs se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays. C'étaient 684 votants qui s'étaient mobilisés, en pleine crise sanitaire à l'époque. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part rassemblé 73,43 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Naturellement, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais la trajectoire entre les législatives de 2022 et celles de 2024 demeure éclairante. La participation aux législatives, mesurée pour sa part à 45,22 % en 2022, a fortement progressé pour culminer à 60,78 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 49,29 %. Prendre du recul sur ces variations lors des cinq derniers scrutins permet d'identifier Braud-et-Saint-Louis comme une ville relativement attachée au vote au regard des moyennes nationales.

15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Braud-et-Saint-Louis il y a deux ans En juin 2024, les élections législatives à Braud-et-Saint-Louis avaient propulsé aux avants-postes Edwige Diaz (Rassemblement National) avec 66,26% au premier tour, devant Véronique Hammerer (Ensemble !) avec 19,43%. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Le choc des Européennes précédemment à Braud-et-Saint-Louis avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (60,78%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 6,96% des voix. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Braud-et-Saint-Louis ? Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Braud-et-Saint-Louis choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 46,08% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron avec 16,48%. Le duel final se soldait finalement par un score de 69,45% pour Marine Le Pen, contre 30,55% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Braud-et-Saint-Louis soutenaient en priorité Edwige Diaz (RN) avec 52,62% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 72,62%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - La commune de Braud-et-Saint-Louis a de manière générale augmenté les impôts Si l'on examine la fiscalité de Braud-et-Saint-Louis, le taux de la taxe d'habitation est passé à 5,70 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de 8 860 €, en net recul par rapport aux quelque 61 800 euros enregistrés en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais un apport résiduel, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Braud-et-Saint-Louis a évolué pour se fixer à un peu moins de 28,48 % en 2024 (contre 10,52 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Braud-et-Saint-Louis a représenté environ 6 938 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 4 134 € quatre ans auparavant.

11:59 - La liste "Union Des Interets Communaux" grande gagnante des dernières élections municipales à Braud-et-Saint-Louis Il peut se révéler édifiant de s'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Braud-et-Saint-Louis. Dès le premier tour, Jean-Michel Rigal a décroché la pole position en récoltant 54,17% des suffrages. Sur la seconde marche, Cedric Raymond a recueilli 302 bulletins valides (45,82%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Jean-Michel Rigal a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Braud-et-Saint-Louis, ce décor pèsera irrémédiablement. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse au vu de cette victoire écrasante, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.