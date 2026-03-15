Résultat municipale 2026 à Braud-et-Saint-Louis (33820) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Braud-et-Saint-Louis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Braud-et-Saint-Louis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Braud-et-Saint-Louis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Christophe HUSSON
Jean Christophe HUSSON Juste pour voir 		288 34,66%
Jean Michel RIGAL
Jean Michel RIGAL Union des intérêts communaux 		278 33,45%
Béatrice ROSER
Béatrice ROSER Rassemblons nous pour demain à Braud Saint Louis 		265 31,89%
Participation au scrutin Braud-et-Saint-Louis
Taux de participation 65,42%
Taux d'abstention 34,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Nombre de votants 857

Source : ministère de l’Intérieur

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