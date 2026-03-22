Résultat de l'élection municipale 2026 à Bray-Dunes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bray-Dunes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bray-Dunes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bray-Dunes.
L'actu des élections municipales 2026 à Bray-Dunes
11:43 - Match serré entre Grégory Evrard et Élodie Garreau Vanhille
A l'ouverture de l'élection municipale à Bray-Dunes, le scrutin a mobilisé 60,95 % des électeurs sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Grégory Evrard (Divers centre) qui a pris une longueur d'avance en récoltant 36,30 % des voix. Dans son sillage, Élodie Garreau Vanhille est arrivée en deuxième position avec 32,94 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Alain Vanhille (Divers droite) s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bray-Dunes
Le deuxième tour des élections municipales à Bray-Dunes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Élodie Garreau Vanhille
Liste Divers
Ensemble pour Bray-Dunes
|
|
Grégory Evrard
Liste divers centre
Bray-Dunes Avec Vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bray-Dunes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégory EVRARD (Ballotage) Bray-Dunes Avec Vous
|831
|36,30%
|Élodie GARREAU VANHILLE (Ballotage) Ensemble pour Bray-Dunes
|754
|32,94%
|Alain VANHILLE (Ballotage) bdat
|704
|30,76%
|Participation au scrutin
|Bray-Dunes
|Taux de participation
|60,95%
|Taux d'abstention
|39,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,89%
|Nombre de votants
|2 386
Source : ministère de l’Intérieur
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