Résultat de l'élection municipale 2026 à Bray-Dunes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bray-Dunes

Le deuxième tour des élections municipales à Bray-Dunes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Élodie Garreau Vanhille
Élodie Garreau Vanhille Liste Divers
Ensemble pour Bray-Dunes
  • Élodie Garreau Vanhille
  • Dominique Alloy
  • Sabine Percaille
  • Alain Vanhille
  • Sabine Mantez
  • Vincent Waquet
  • Laure Reynaert
  • Rémy Vanhille
  • Michelle Fornet
  • Franck Tintillier
  • Axelle Coubel
  • David Cleton
  • Florence Jablonowski
  • Philippe Kopania
  • Emmanuelle Backelandt
  • Christophe Isaert
  • Lise Alderweireld
  • Pascal Marc
  • Cathy Brulez
  • Samuel Macripo
  • Céline Deblonde
  • Andre Verschelde
  • Maëlys Vroland
  • Benjamin Marteel
  • Géraldine Varniere
  • Théo Macre
  • Francine Lenot
  • Daniel Leclercq
  • Nathalie Charles
Grégory Evrard
Grégory Evrard Liste divers centre
Bray-Dunes Avec Vous
  • Grégory Evrard
  • Virginie Nunne
  • Arnaud Dart
  • Caroline Vandorme
  • Jean-Paul Cudeville
  • Jessica Schramme
  • Jérôme Andrieux
  • Marjorie Blondeel
  • Gilles Cayzeele
  • Elise Bourgogne
  • Laurent Bancquart
  • Hélène Vannobel
  • Grégory Brioit
  • Caroline Schapman
  • Cédric Hannoteau
  • Lucie Deswarte
  • Charles Marteel
  • Fanny Weuten
  • Loïc Schramme
  • Corinne Leman
  • Joël Salvatoni
  • Céline Broden
  • Sébastien Brand
  • Béatrice Stien
  • Eric Heuls-Ready
  • Claude Tromont
  • Mathieu Leroy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bray-Dunes

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégory EVRARD
Grégory EVRARD (Ballotage) Bray-Dunes Avec Vous 		831 36,30%
Élodie GARREAU VANHILLE
Élodie GARREAU VANHILLE (Ballotage) Ensemble pour Bray-Dunes 		754 32,94%
Alain VANHILLE
Alain VANHILLE (Ballotage) bdat 		704 30,76%
Participation au scrutin Bray-Dunes
Taux de participation 60,95%
Taux d'abstention 39,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Nombre de votants 2 386

Source : ministère de l’Intérieur

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