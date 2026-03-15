Résultat municipale 2026 à Brech (56400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Brech a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brech, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Brech [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice ROBELET
Fabrice ROBELET (25 élus) VIVRE BREC'H ENSEMBLE 		2 616 71,32%
  • Fabrice ROBELET
  • Chantal MAHIEUX
  • Erwan LE DIZEZ
  • Caroline LE BAYON
  • Stéphane LE BOULER
  • Annie THOMAS
  • Bernard RAUD
  • Maud BOURLIEUX-DANIEL
  • Hervé LE ROUZIC
  • Sabrina BOTHUA
  • Yannick LE BRETON
  • Anne LE GOFFE
  • Stéphane COUDERC
  • Régine NAYEL
  • Jean-Pierre KERBART
  • Morgane GUERLAIS GOUAS
  • Patrick LEFRANC
  • Michelle ROYER
  • Steven LE MOULLEC
  • Hélène SERVE-CATELIN
  • Dominique NAYEL
  • Virginie CATHELIN
  • Yann GEFFROY
  • Marie-France BLONDEAU
  • Armand GRUIEC
Tugdual GAUTER
Tugdual GAUTER (4 élus) Brec'h citoyenne, cultivons les liens 		1 052 28,68%
  • Tugdual GAUTER
  • Florence LE COGUIC
  • Maxime LOHÉZIC
  • Valérie REDUREAU
Participation au scrutin Brech
Taux de participation 64,69%
Taux d'abstention 35,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 3 748

Source : ministère de l’Intérieur

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