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19:19 - Élections municipales à Brech : un éclairage démographique Dans la commune de Brech, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections municipales ? Avec une densité de population de 173 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 6,16%, les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (87,28%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 4383 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (10,06%) révèle des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,60%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (39,41%), témoignent d'une population instruite à Brech, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Le RN attire toujours plus les votants de Brech Le parti à la flamme enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales à Brech il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 20,00% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 33,12% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 16,03% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Brech comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,22% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 27,24% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 31,90% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Brech aux dernières élections ? La désertion des bureaux de vote à Brech sera un 'game changer' pour ces municipales 2026. Pour rappel, l'abstention se montait à 66,55 % lors de la dernière élection du conseil municipal (un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays) alors que l'épidémie de coronavirus avait maintenu chez eux beaucoup d'électeurs. Notons que les élections municipales sont pourtant traditionnellement, avec les élections présidentielles, celles où les électeurs se mobilisent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'élever à 20,21 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Bien entendu, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les deux dernières élections législatives demeurent tout à fait comparables entre elles. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 47,04 % en 2022 à seulement 24,90 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 43,11 % (contre 48,51 % en France). Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la ville se positionne comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Le choc de l'année de la dissolution à Brech Lors du match européen de juin 2024, les électeurs de Brech avaient poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 27,22% des inscrits. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Brech accordaient leurs suffrages à Jade Beniguel (Union de la gauche) avec 28,27% au premier tour. C'est pourtant Jimmy Pahun (Majorité présidentielle) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 68,10% des suffrages exprimés. La situation politique de Brech a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Pour les municipales 2026, Brech reste un territoire tourné vers le centre Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Brech plébiscitaient Jimmy Pahun (Ensemble !) avec 29,29% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,42%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Brech plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 32,30% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 20,00%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,88% pour Emmanuel Macron, contre 33,12% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Brech comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Fiscalité stable à Brech : un effet sur le scrutin municipal Tandis que les impôts locaux se sont alourdis à Brech entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 14,41 % en 2024 (dernière date de relevé), pour un produit communal totalisant près de 88 100 euros environ la même année, marquant une forte baisse face aux 1,11396 million d'euros engrangés en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Brech est passé à 35,26 % en 2024 (contre 20,00 % en 2020). Ce pourcentage est à replacer dans un cadre national où la moyenne avoisine les 40 %. Cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Brech s'est chiffrée à 709 € en 2024, alors que ce montant se situait à 641 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Brech Qui était sorti vainqueur lors du scrutin municipal de 2020 à Brech ? Sans aucune opposition, la liste menée par Fabrice Robelet a logiquement obtenu 1 571 voix (100,00%) dès le premier tour. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Brech, cet équilibre pose les bases. L'enjeu lors de ces nouvelles municipales sera de savoir si une réelle opposition se manifeste contre cette mainmise. La liste des candidats apporte assurément déjà une première réponse.