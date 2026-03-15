Résultat municipale 2026 à Brégnier-Cordon (01300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Brégnier-Cordon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brégnier-Cordon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Brégnier-Cordon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry VERGAIN
Thierry VERGAIN (12 élus) NOTRE COMMUNE AU SERVICE DE TOUS 		231 56,48%
  • Thierry VERGAIN
  • Evelyne PELISSIER
  • Ugo TAMBELLINI
  • Lucile BOUVIER
  • Jérôme JANON
  • Mélanie GICQUEL
  • Jean-Charles Paul GAUTHIER
  • Isabelle DUCHENE
  • Antonio Manuel TRINDADE DE SOUSA
  • Marie-Noelle LECLERCQ
  • Valentin RAMOS
  • Jessica MILLOT
David FATOU
David FATOU (3 élus) UNE EQUIPE ENGAGEE ET DES PROJETS PARTAGES POUR BREGNIER-CORDON 		178 43,52%
  • David FATOU
  • Sandrine GRONDIN
  • Brice FAVIER
Participation au scrutin Brégnier-Cordon
Taux de participation 62,02%
Taux d'abstention 37,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,67%
Nombre de votants 436

Source : ministère de l’Intérieur

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