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19:16 - Les enjeux locaux de Brégnier-Cordon : tour d'horizon démographique La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Brégnier-Cordon contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 18,97% des résidents sont des enfants, et 29,46% de 60 ans et plus. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (79,14%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 460 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,10%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,05%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Brégnier-Cordon mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 18,80% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Le RN à Brégnier-Cordon : quelle place aux municipales ? Le Rassemblement national n'était pas représenté lors de la dernière élection municipale à Brégnier-Cordon il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 29,23% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 49,77% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 22,45% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Brégnier-Cordon comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 41,57% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 47,65% pour le RN. Ce dernier terminera d'ailleurs en tête avec 53,44% lors du vote définitif, et un siège remporté par Olga Givernet.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation à Brégnier-Cordon ? Il y a six ans, le tour de chauffe de l'élection municipale à Brégnier-Cordon avait été marqué par une abstention de 60,47 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 39,53 %), bon nombre d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de l'épidémie de coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été marquée par une abstention à 24,50 % dans la ville (75,50 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 48,32 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 32,45 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 54,28 % des inscrits. Ce retour sur la participation depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une localité distancée du processus électoral en comparaison de l'ensemble du pays. Pour ces municipales 2026, cette réalité à Brégnier-Cordon sera quoi qu'il en soit essentielle dans l'issue du scrutin.

15:59 - Qui a dominé les élections en 2024 à Brégnier-Cordon ? Le panorama politique de Brégnier-Cordon a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste. Lors des dernières européennes, le podium à Brégnier-Cordon s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,57%), en première position devant Raphaël Glucksmann (11,92%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,47%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Brégnier-Cordon portaient leur choix sur Karine Dubarry (Rassemblement National) avec 47,65% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Karine Dubarry culminant à 53,44% des votes localement.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Brégnier-Cordon lors de la dernière présidentielle ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Brégnier-Cordon comme une zone au paysage politique évolutif. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Brégnier-Cordon plaçaient Marine Le Pen en tête avec 29,23% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 25,26%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,23% pour Emmanuel Macron, contre 49,77% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Brégnier-Cordon plébiscitaient Christian Jolie (Nupes) avec 25,85% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Olga Givernet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 56,08%.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Brégnier-Cordon Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Brégnier-Cordon, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 12,75 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 26 350 €, contre quelque 112 000 euros récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son rendement et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Brégnier-Cordon atteint désormais un peu plus de 34,57 % en 2024 (contre 20,60 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Brégnier-Cordon s'est chiffrée à 1 389 € en 2024 (contre 1 354 € en 2020).

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Brégnier-Cordon Qui était sorti vainqueur lors des municipales il y a six ans à Brégnier-Cordon ? Dans la localité, le vote s'est déroulé par candidatures individuelles à l'époque, sans liste constituée. Dès le premier tour, 14 sièges ont été pourvus. Lors de la première manche électorale, Rebecca Mailler a réuni le plus de bulletins avec 225 voix (96,56%). À la suite, Audrey Pluvy a rassemblé 93,99% des bulletins valides. Les résultats des deux candidates de tête restaient dans un mouchoir de poche. Pour clôturer l'élection, un second tour a eu lieu sans opposition. A ce deuxième tour, Brice Favier a logiquement rassemblé 80 voix (100,00%), faute de concurrent. Lors des municipales 2026 à Brégnier-Cordon, les citoyens doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local très singulier. Le dispositif électoral particulier sans liste n'est toutefois plus d'actualité.