Résultat municipale 2026 à Bréhal (50290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bréhal a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bréhal, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bréhal [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie COUPEL-BEAUFILS
Valérie COUPEL-BEAUFILS (18 élus) Unis pour Bréhal 		1 186 57,66%
  • Valérie COUPEL-BEAUFILS
  • Pascal LOREILLE
  • Evelyne LEHODEY
  • Joël DECLUY
  • Valérie BELLIS
  • Jean-Pierre MAJORCRYK
  • Flavie SIMON
  • Eric TERRÉE
  • Isabelle ONFROY
  • Jean-François ROUGÉ
  • Christelle MILET
  • Pascal HANQUEZ
  • Danilla KACIMI
  • Daniel HELYE
  • Nathalie MAHON
  • Jacques DEMELUN
  • Séverine FLIRDEN
  • Arnaud DAVAL
Jean-Charles BOSSARD
Jean-Charles BOSSARD (5 élus) APB2026 		871 42,34%
  • Jean-Charles BOSSARD
  • Nelly COUDRIN
  • Alain MARGUILLIER
  • Yvonne DE SAINT DENIS
  • Bernard DEMELUN
Participation au scrutin Bréhal
Taux de participation 69,19%
Taux d'abstention 30,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Nombre de votants 2 133

Source : ministère de l’Intérieur

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