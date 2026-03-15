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19:18 - Tendances démographiques et électorales à Bréhal : ce qu'il faut savoir Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Bréhal, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 3 480 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Ses 273 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 1 066 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (42,93%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 50,00% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,31%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 323 euros/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Bréhal, les enjeux locaux, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux de la France.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Bréhal ? Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice lors de la dernière bataille municipale à Bréhal en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 18,12% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 32,26% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 12,67% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Bréhal comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 27,18% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 27,35% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il achèvera sa course avec 33,99% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Bréhal Lors des municipales de 2020 à Bréhal, l'abstention avait grimpé à 49,55 % lors du premier tour, un chiffre assez faible. 1 445 votants s'étaient à l'inverse déplacés, le Covid-19 ayant créé un contexte défavorable pour le vote. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été marquée par une abstention à 19,18 % dans la ville (la participation grimpant à 80,82 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 41,09 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 24,47 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 39,42 % d'abstention. Si on tente de dégager une tendance, le secteur s'affiche donc plutôt comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Pour cette élection municipale 2026, cette variable à Bréhal sera en conséquence déterminante dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Bréhal Les élections législatives à Bréhal provoquées par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Stéphane Travert (Majorité présidentielle) à l'avant de la course avec 39,66% au premier tour, devant Pierre Giry (Union de l'extrême droite) avec 27,35%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Stéphane Travert culminant à 66,01% des votes sur place. Les Européennes en amont à Bréhal avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (27,18%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 23,43% des votes. Le panorama politique de Bréhal a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une zone de flou électoral.

14:57 - Bréhal : des verdicts très instructifs dans les urnes en 2022 Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Bréhal plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 38,35% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 18,12%. Lors de la finale de l'élection à Bréhal, les électeurs accordaient 67,74% pour Emmanuel Macron, contre 32,26% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Bréhal soutenaient en priorité Stéphane Travert (Ensemble !) avec 36,35% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Stéphane Travert virant de nouveau en tête avec 59,70% des voix. Cette physionomie politique de Bréhal dessine donc une ville acquise au bloc central.

12:58 - Impôts à Bréhal : un enjeu central pour 2026 Si l'on observe la fiscalité de Bréhal, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 15,09 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 349 290 € la même année. Une somme bien en-dessous des 749 810 € récoltés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette taxe est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Bréhal est passé à un peu moins de 47,33 % en 2024 (contre 24,98 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Bréhal s'est chiffrée à environ 1 122 euros en 2024 (contre 811 € en 2020).

11:59 - La liste "Bréhal Passionnément" grande gagnante des dernières élections municipales à Bréhal Il peut s'avérer instructif de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Bréhal. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Daniel Lécureuil a coiffé ses adversaires au poteau en rassemblant 786 voix (55,54%). Juste derrière, Jacques Demelun a capté 295 suffrages en sa faveur (20,84%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Christian Haugeard, glanant 235 voix (16,60%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Bréhal, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Pour renverser cette mainmise ce dimanche, les opposants devront réaliser un grand bond dans les suffrages, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.