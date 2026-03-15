Résultat municipale 2026 à Brêmes (62610) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Brêmes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brêmes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Brêmes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérémy MAHIEUX
Jérémy MAHIEUX (12 élus) Brêmes 2026, vers un nouvel élan 		408 53,75%
  • Jérémy MAHIEUX
  • Peggy PONTHIEU
  • Fabrice HENNEQUET
  • Aurélie DEWEZ CATEZ
  • Nicolas HOUTON
  • Françoise MILITON
  • Laurent LENNUYEUX
  • Aurélie PIQUET-VALET
  • Rémy VANDERSLUYS
  • Stéphanie LASSALLE
  • Yohann FOURCROY
  • Elise FACKEURE
Brigitte MARCQ
Brigitte MARCQ (3 élus) Brêmes 2026, cap sur l'avenir 		351 46,25%
  • Brigitte MARCQ
  • Tony POUILLY
  • Sylvie FLAHAUW
Participation au scrutin Brêmes
Taux de participation 72,31%
Taux d'abstention 27,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 773

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Hauts-de-France ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans les Hauts-de-France. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Brêmes