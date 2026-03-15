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19:19 - Brêmes et municipales : démographie, économie et choix électoraux Devant le bureau de vote de Brêmes, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Dotée de 610 logements pour 1 311 habitants, la densité de la commune est de 181 habitants/km². L'existence de 53 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (83,61%) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 28,36% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 47,21% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 267,20 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Brêmes démontre l'attachement des habitants aux valeurs de la France.

17:57 - Avant les municipales 2026, le RN en position de force à Brêmes Le RN était absent à la dernière campagne municipale à Brêmes il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 37,62% des suffrages lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 58,77% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 33,78% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le mouvement nationaliste réunissait 51,47% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 48,93% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 53,47% pour le mouvement nationaliste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Christine Engrand.

16:58 - Les électeurs de Brêmes vont-ils se mobiliser aux municipales ? Au soir des municipales, le degré d'abstention pèsera inévitablement sur les résultats de Brêmes. L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 56,22 % pour le premier tour des municipales de 2020, une proportion assez classique alors que le coronavirus faisait douter le pays. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été accompagnée d'une abstention à 23,29 % dans la ville (et donc 76,71 % de participation). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 52,77 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 31,27 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,57 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Qui a remporté les scrutins en 2024 à Brêmes ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Brêmes. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les citoyens de Brêmes avaient en effet soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 48,93% des bulletins. Christine Engrand (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Brêmes après la dissolution avec 53,47%. Brigitte Bourguignon (Ensemble !) échouait à la deuxième place avec 20,38%. La décision des électeurs était d'ailleurs acquise sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Brêmes reste un territoire tourné vers le Rassemblement national Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Brêmes plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 37,62% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 22,49%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,77% pour Marine Le Pen, contre 41,23% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Brêmes accordaient leurs suffrages à Christine Engrand (RN) avec 33,78% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,47% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Brêmes comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - La commune a-t-elle augmenté les impôts à Brêmes ? À Brêmes, en termes de fiscalité locale, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à environ 538 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 440 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 39,16 % en 2024 (contre près de 16,90 % en 2020). Cette proportion est à replacer dans un contexte national où la moyenne avoisine les 40 %. Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 9 500 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 163 840 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 16,70 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Thierry Poussiere à Brêmes S'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Brêmes peut s'avérer édifiant. Seule en lice, la liste menée par Thierry Poussiere a logiquement obtenu 386 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Brêmes, cet équilibre pose les bases. L'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux après cette élection sans réelle concurrence. L'annonce des candidats (voir ci-dessous) fournit déjà un élément de réponse assez éloquent.