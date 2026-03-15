Résultat municipale 2026 à Brenouille (60870) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Brenouille a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brenouille, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Brenouille [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel ESPARGELIERE
Michel ESPARGELIERE (15 élus) BRENOUILLE EN MOUVEMENT 		534 59,27%
  • Michel ESPARGELIERE
  • Dominique CAUDRON
  • Alain KOENIG
  • Emilie LEDOUX
  • Sébastien ARCHENY
  • Anne-Cécile ZUCCATO
  • Patrick NAMUR
  • Patricia COLLERY
  • David MONVOISIN
  • Sylvie FROMENT
  • Julien PEREZ
  • Agnès COLLERY
  • Harold TESSIER
  • Amandine BLEUSE
  • Jean-Michel TESSIER
Khristine FOYART
Khristine FOYART (4 élus) UN VILLAGE, UNE EQUIPE, UN AVENIR 		367 40,73%
  • Khristine FOYART
  • Geoffray DEPRET
  • Annabelle ROOSE
  • Herve BRIGHTON
Participation au scrutin Brenouille
Taux de participation 56,20%
Taux d'abstention 43,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 933

Source : ministère de l’Intérieur

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