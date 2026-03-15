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19:19 - Analyse démographique des élections municipales à Brenouille La composition démographique et la situation socio-économique de Brenouille contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec 34% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,51%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Un salaire moyen mensuel net de 2 612 euros/mois souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1025 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,75%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,78%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Brenouille mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,72% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Quels résultats du RN à Brenouille avant les municipales 2026 ? Le parti à la flamme n'était pas représenté à la dernière campagne municipale à Brenouille en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 34,33% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 57,52% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 28,08% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop limité, à Brenouille comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 44,50% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 43,80% pour le parti à la flamme. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 47,18% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour David Magnier.

16:58 - Brenouille : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Pour cette élection municipale 2026, l'envie d'aller voter à Brenouille sera fondamentale dans la conclusion du scrutin. Pour rappel, la participation s'élevait à 30,00 % lors des municipales de 2020 (une mobilisation modeste) alors que la pandémie du Covid touchait le pays. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche fédéré 71,81 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Il y a quatre ans, les législatives affichaient de leur côté une participation de 44,87 % (47,51 % au national), avant de bondir à 61,64 % 24 mois plus tard. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient fait venir 47,60 % des électeurs (soit environ 783 votants). L'observation de ces variations lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Brenouille comme une zone assez peu mobilisée au regard des moyennes nationales.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Brenouille Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Brenouille accordaient leurs suffrages à David Magnier (Rassemblement National) avec 43,80% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, David Magnier culminant à 47,18% des suffrages exprimés sur place. Le choc des Européennes avant la dissolution à Brenouille avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,50%), avec en deuxième position Manon Aubry qui avait récolté 12,17% des voix. Un bis repetita des résultats des élections deux années plus tôt en quelque sorte.

14:57 - Brenouille : coup d'oeil sur les scores de la dernière présidentielle Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Brenouille votaient en priorité pour Marine Le Pen (34,33%), devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 22,68%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,52% pour Marine Le Pen, contre 42,48% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Brenouille accordaient leurs suffrages à Tristan Szyszka (RN) avec 28,08% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Maxime Minot (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 59,78%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Brenouille comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Brenouille touchée par la réforme fiscale avant ces élections municipales Signe d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Brenouille, la taxe d'habitation a affiché un taux à 8,88 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de 3 520 €, marquant une forte baisse face aux quelque 228 800 euros perçus en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Brenouille a évolué pour se fixer à 41,05 % en 2024 (contre 17,51 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Brenouille s'est chiffrée à environ 899 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 617 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Brenouille L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Brenouille s'avère particulièrement éclairante. Sans aucune opposition, la liste menée par Khristine Foyart a logiquement obtenu 391 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Brenouille, cette dynamique pose les bases. Après ce scrutin sans réelle concurrence, l'apparition ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux majeurs. Un début de réponse très clair a d'ores et déjà été fourni avec l'annonce des candidatures.