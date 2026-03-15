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19:19 - Élections municipales à Bresles : impact de la démographie et de l'économie locale La démographie et le profil socio-économique de Bresles contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. Avec une densité de population de 192 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 9,73%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 358 euros/an souligne l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1879 votants. Le nombre de familles monoparentales (16,82%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (8,32%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bresles mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,79% des résidents titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

17:57 - Élections de 2026 : vers une poussée du RN à Bresles ? Le parti d'extrême droite enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Bresles il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 42,97% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 63,84% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 38,14% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti à la flamme sécurisait 50,35% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 55,07% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 54,17% pour le parti à la flamme. C'est lui qui s'imposera avec 59,99% le dimanche suivant, et un siège remporté par Claire Marais-Beuil.

16:58 - Une abstention de 52,93 % à Bresles aux dernières municipales Au soir de l'élection municipale, le niveau de la participation agira lourdement sur les résultats de Bresles. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 47,07 % lors des municipales de 2020, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que progressait le Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi rassemblé 72,74 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 49,27 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 62,72 % au premier tour, contre 45,17 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone où la participation peine à décoller.

15:59 - Comment Bresles a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Bresles, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (55,07%). Claire Marais-Beuil (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Bresles près d'un mois plus tard avec 54,17%. Victor Habert-Dassault (Les Républicains) suivait à la deuxième place avec 20,61%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Claire Marais-Beuil culminant à 59,99% des suffrages exprimés dans la commune. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Bresles reste un territoire orienté vers la droite radicale Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Bresles privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (42,97%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 21,91%. Lors de la finale de l'élection à Bresles, les électeurs accordaient 63,84% pour Marine Le Pen, contre 36,16% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Bresles portaient leur choix sur David Magnier (RN) avec 38,14% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,35%. Cette physionomie politique de Bresles laisse ainsi apparaître un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - La mairie a-t-elle augmenté la fiscalité à Bresles ? S'agissant des contributions locales à Bresles, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 1 080 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 753 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 51,58 % en 2024 (contre environ 27,04 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 38 800 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 668 540 € engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 20,07 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - L'écart important qui a marqué les résultats de l'élection municipale de 2020 à Bresles La lecture des résultats des municipales de 2020 à Bresles est particulièrement éclairante. Au soir du premier tour à l'époque, Dominique Cordier (Divers droite) a pris la première place en totalisant 771 bulletins (57,92%). À sa poursuite, Jean-Marie Siraut (Divers gauche) a capté 560 bulletins valides (42,07%). Ce succès d'emblée de Dominique Cordier a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Bresles, ce décor sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Au vu de cette victoire sans appel, le défi s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.