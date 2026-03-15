Résultat municipale 2026 à Bresles (60510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bresles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bresles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bresles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe FUMERY
Christophe FUMERY (21 élus) BRESLES 2026 		1 037 51,75%
  • Christophe FUMERY
  • Cécile BEAUVAIS
  • Philippe MARTOT
  • Valérie DUBUT
  • Florian MIQUEL
  • Virginie LEFEBVRE
  • Ludovic NICOLAS
  • Romane LUCE-FAURIE
  • Dominique SCELLIER
  • Domitille THIERARD FUMERY
  • Jean-Baptiste PETIT
  • Carole PILLOT
  • Thomas COPPE
  • Stéphanie LEVIEILLE
  • Jason ELOY
  • Marine CAYER
  • Mickael TRAEN
  • Christine FABUREL
  • Simon GORENFLOS
  • Sandra MORANT
  • Nathan JUMELAIS
Dominique CORDIER
Dominique CORDIER (4 élus) ENSEMBLE POUR BRESLES 		659 32,88%
  • Dominique CORDIER
  • Bernardine LANGLET
  • Christophe CRUCET
  • Valerie GAULTIER
Jean-Marie SIRAUT
Jean-Marie SIRAUT (2 élus) POUR L'AMOUR DE BRESLES 		308 15,37%
  • Jean-Marie SIRAUT
  • Anne-Françoise CAYER
Participation au scrutin Bresles
Taux de participation 65,40%
Taux d'abstention 34,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,34%
Nombre de votants 2 038

Source : ministère de l’Intérieur

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