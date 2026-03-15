Résultat de l'élection municipale 2026 à Bressuire : les infos en direct

Programme de Emmanuelle Ménard à Bressuire (BRESSUIRE ET VOUS)

Bien vivre ensemble en sécurité

À Bressuire, l'inclusion et la sécurité sont des priorités. L'équipe propose de terminer l'Espace Simone Veil et de recueillir les propositions des citoyens à travers un budget participatif. Des mesures seront mises en place pour renforcer la sécurité, notamment par le développement de la Police Municipale et l'amélioration de l'éclairage public.

Agir pour un environnement vertueux

L'écologie est considérée comme un engagement collectif à Bressuire. Le projet inclut des initiatives pour renforcer la végétalisation de l'espace public et créer une filière bois. De plus, l'équipe s'engage à favoriser les mobilités douces et à utiliser des produits locaux dans les cantines scolaires.

Renforcer la vitalité du territoire

L'accès au logement est un enjeu majeur pour tous les habitants de Bressuire. L'équipe prévoit de déployer des lotissements dans les communes déléguées et de réaménager le quartier Valette. Pour soutenir l'économie locale, des initiatives seront mises en place pour encourager l'installation de commerces et de professionnels de santé.

Ambition pour l'avenir

La vision pour Bressuire est celle d'une ville solidaire et dynamique. L'équipe souhaite créer des opportunités pour tous les citoyens et défendre des projets d'aménagement. Ensemble, ils aspirent à construire une ville tournée vers l'avenir et à répondre aux préoccupations des habitants.