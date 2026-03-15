Résultat de l'élection municipale 2026 à Bressuire : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bressuire

Tête de listeListe
Emmanuelle Ménard
Emmanuelle Ménard Liste Divers
BRESSUIRE ET VOUS
  • Emmanuelle Ménard
  • Jean-François Moreau
  • Véronique Villemonteix
  • Philippe Baron
  • Bérangère Bazantay
  • Bruno Bodin
  • Pascale Ferchaud
  • Pierre Bureau
  • Nathalie Moreau
  • Yannick Charrier
  • Sandra Cailton
  • Étienne Hucault
  • Sylvie Fouillet
  • Antoine Tranchet
  • Élina Préault
  • David Gaborit
  • Nathalie Soubre
  • Jean-François Morin
  • Florence Preaud
  • Arnaud Printemps
  • Anne Roux
  • Alain Robin
  • Nathalie Geffard
  • Bruno Cothouis
  • Pascale Fradin
  • Olivier Geffard
  • Marie-Hélène Guignard
  • Jacky Grellier
  • Valérie Mimeau
  • Bruno Vallier
  • Anne Valteau
  • Hugues Enond
  • Marie-Christine Garon
  • Luc Grimault
  • Claire Stoquart
Pierre Morin
Pierre Morin Liste divers gauche
Bressuire autrement
  • Pierre Morin
  • Florence Erissé
  • Émile Bregeon
  • Véronique Gonnord
  • Thierry Leblan Falzone
  • Christine Fromenteau
  • Franck Jacopin
  • Nelly Bernard
  • Issoufou Toure
  • Nadia Leblan Falzone
  • Christophe Aucher
  • Manon Petit
  • Didier Hezelot
  • Gaëlle Rousiére
  • Jean-Michel Charpentron
  • Dalila Ali Boura
  • Christophe Béalu
  • Carole Ali
  • Bruno Auger
  • Nicole Guilbault
  • Marc Georges
  • Cécile Pernet
  • Rémi Verger
  • Brigitte Patroncini-Dessevre
  • Matthieu Chevalier
  • Marylène Petit-Ageneau
  • Romain Fontenit
  • Anne-Sophie Serdobbel
  • Pascal Lumineau
  • Catherine Dony-Dessaivre
  • Gilles Maréchal
  • Claudette Dumotier
  • Cyril Meunier
  • Sylvie Charrier
  • Mathieu Gautier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuelle Menard
Emmanuelle Menard (30 élus) Bressuire et vous 		4 004 76,52%
  • Emmanuelle Menard
  • Jean-François Moreau
  • Marie Jarry
  • Yannick Charrier
  • Bérangère Bazantay
  • Pierre Bureau
  • Pascale Ferchaud
  • Philippe Robin
  • Véronique Villemonteix
  • Pascal Gabily
  • Nathalie Moreau
  • Etienne Hucault
  • Anne-Marie Barbier
  • Bruno Bodin
  • Stéphanie Fillon
  • Philippe Baron
  • Anne Roux
  • Thierry Baudouin
  • Marinette Tallier
  • Alain Robin
  • Sandra Cailton
  • Arnaud Printemps
  • Corinne Baudry-Gellé
  • Bruno Cothouis
  • Constance Mackow
  • Jamel Cheniour
  • Hélène Brosseau
  • Rodolph Thibaudeau
  • Sandrine Viel
  • Jean-François Morin
Florence Bazzoli
Florence Bazzoli (3 élus) Decidons ensemble 		1 228 23,47%
  • Florence Bazzoli
  • Pierre Morin
  • Anita Briffe
Participation au scrutin Bressuire
Taux de participation 39,85%
Taux d'abstention 60,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 495

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Bernier
Jean-Michel Bernier (30 élus) Bressuire ensemble 		6 598 77,91%
  • Jean-Michel Bernier
  • Marie Jarry
  • Michel Pannetier
  • Emmanuelle Menard
  • Eric Bernard
  • Estelle Gerbaud
  • Philippe Robin
  • Pascale Ferchaud
  • Émile Bregeon
  • Marguerite Dubray
  • Pierre Bureau
  • Josette Dufauret
  • Marc Bonneau
  • Dominique Lenne
  • Yannick Charrier
  • Véronique Villemonteix
  • Michel Charrier
  • Marie-Claude Hennon
  • Albert Merceron
  • Pascale Le Fevre
  • Jean-François Moreau
  • Marinette Tallier
  • Christophe Bealu
  • Bérangère Bazantay
  • Robert Bonin
  • Françoise Blais
  • Jacques Brochard
  • Christelle Gazeau
  • Bruno Cothouis
  • Jacqueline Pillot
Gaëlle Bernaud
Gaëlle Bernaud (3 élus) De l'audace a bressuire 		1 870 22,08%
  • Gaëlle Bernaud
  • Serge Lecoutre
  • Cécile Guinefoleau
Participation au scrutin Bressuire
Taux de participation 64,82%
Taux d'abstention 35,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,13%
Nombre de votants 8 926

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