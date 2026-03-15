Résultat de l'élection municipale 2026 à Bressuire : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bressuire [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bressuire sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bressuire.
L'actu des élections municipales 2026 à Bressuire
12:06 - Restez informé sur les municipales à Bressuire
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 19 bureaux de vote de Bressuire sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. En 2026, les votants de Bressuire sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? La liste des candidats en 2026 se trouve plus bas dans cette page. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bressuire
|Tête de listeListe
|
Emmanuelle Ménard
Liste Divers
BRESSUIRE ET VOUS
|
|
Pierre Morin
Liste divers gauche
Bressuire autrement
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuelle Menard (30 élus) Bressuire et vous
|4 004
|76,52%
|
|Florence Bazzoli (3 élus) Decidons ensemble
|1 228
|23,47%
|
|Participation au scrutin
|Bressuire
|Taux de participation
|39,85%
|Taux d'abstention
|60,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 495
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Bernier (30 élus) Bressuire ensemble
|6 598
|77,91%
|
|Gaëlle Bernaud (3 élus) De l'audace a bressuire
|1 870
|22,08%
|
|Participation au scrutin
|Bressuire
|Taux de participation
|64,82%
|Taux d'abstention
|35,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,13%
|Nombre de votants
|8 926
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