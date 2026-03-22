Résultat de l'élection municipale 2026 à Brest : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Brest

Le deuxième tour des élections municipales à Brest a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Stéphane Roudaut
Stéphane Roudaut Liste divers droite
Une nouvelle histoire pour Brest
  • Stéphane Roudaut
  • Véronique Bourbigot
  • Frédéric Laurent
  • Norah Belfadel
  • Stéphane Baot
  • Gaëlle Monot
  • Jean-Philippe Elkaim
  • Aurélie Drivet
  • Clément Posier
  • Nathalie Collovati
  • Philippe Bazire
  • Catherine Russier
  • Yves Coativy
  • Isabelle Melscoet
  • Raphaël L'Herrou
  • Axelle Lamour
  • Eric Giovanni Eugène Eccelso
  • Christine Margogne
  • Yannick Lossouarn
  • Claudine Peron
  • Jérôme Balcon
  • Emmanuelle Tournier
  • Bertrand Abiven
  • Pascale Marie Madeleine Terrom
  • Bruno Jaouen
  • Valérie Aballea
  • Jean-Pierre Richard
  • Corinne Tarditi
  • Franck Gouriou
  • Caroline Cherrier
  • Maxime de Souza
  • Camille-Océane Le Gall
  • Brian Itema
  • Amandine Affinito
  • Laurent Guillevin
  • Nelly Bothorel
  • Erwan Carralou
  • Laurence Garrigues-Kerhascoet
  • Yoann Longuestre
  • Isabelle Reiter
  • Guillaume Curral
  • Colette Marie Françoise Boucher
  • Benoit Buffeteau
  • Mathilde Le Scour-Goyat
  • Luc Moal
  • Sophie Marie Anne Rolland
  • Yves Gourhannic
  • Latouifa Oussoufa
  • Enoal Follet
  • Zarrin Alavi
  • Nathan Le Garrec
  • Anne-Emmanuelle Kervella
  • Robin Asport
  • Isabelle Darde
  • André Rosec
  • Laura Wickersheimer-Foll
  • Gabriel Savina
François Cuillandre
François Cuillandre Liste divers gauche
La gauche unie pour Brest
  • François Cuillandre
  • Cécile Beaudouin
  • Glen Dissaux
  • Gaëlle Morvan
  • Christophe Osswald
  • Émilie Kuchel
  • Taran Marec
  • Julie Le Goïc
  • Tristan Foveau
  • Sandrine Perhirin
  • Malick Niang
  • Manon Galle
  • Fragan Valentin-Lemeni
  • Soulef Ben Trad
  • Yann Guevel
  • Tifenn Quiguer
  • Léo Le Lonquer
  • Marion Maury
  • Yohann Nédélec
  • Marine Clergeau
  • Eric Guellec
  • Karelle Hermenier
  • Gwendal Quiguer
  • Marielle Chaumien
  • Arnaud Pinvidic
  • Sandra Le Roux
  • Florian Hug-Fouche
  • Léa Le Goffic
  • Arzhel Younsi
  • Michelle Quéroué-Mary
  • Pierre-Yves Cadalen
  • Camille Tabeling
  • Jules Raillard
  • Annaël Le Ny
  • Quentin Henaff
  • Sylvie Jestin
  • Patrick Appere
  • Sterenn Le Nedellec
  • Gaetan Pallier
  • Magali Taragna
  • Aurélien Lea
  • Sandrine Migerel
  • Ahmet Yildiz
  • Pauline Lesquivit
  • Kevin Creach
  • Pauline Kerscaven
  • Tarek Hamed
  • Maëliss Cann
  • Fred Le Duff
  • Marine Kerguenou
  • Antony Auffret
  • Béatrice Lebel
  • Cyrille Frey
  • Yvette Le Guen
  • Bruno Guigourese
Yves Pages
Yves Pages Liste du Rassemblement National
La Force du Changement !
  • Yves Pages
  • Renée Thomaïdis
  • Philippe Nezondet
  • Anne Gelebart
  • Alexandre Aracil
  • Fanny Merouani
  • Jurgen Hoffmann
  • Patricia Le Moign
  • Martial Koffi
  • Melanie Gauthier
  • Bernard Dagorn
  • Jodie Viero
  • Robert Scalas
  • Manon Bizien
  • David Rivoalen
  • Françoise Thomas
  • Landry Ramel
  • Eliane Roussel
  • Frédéric Berna
  • Christelle Guillemette
  • Remi Vilain
  • Elisabeth Richard
  • Glen Quintric
  • Paula Pello
  • Steve Vanderhoeven
  • Marianne Bellec
  • Roland Barbet
  • Carine Couhault
  • Yvon Hall
  • Clémence Trebaol
  • Emmanuel Kervran
  • Claudie Appriou
  • Danyel Montier
  • Christelle Thepaut
  • Bernard Cleach
  • Florence Le Fell
  • Xavier Goulaouic
  • Cécilia Kervran
  • Gaëtano Le Rousic--Le Guern
  • Nathalie Gac
  • Mickael Sevellec
  • Chantal Bée
  • Patrice Molinet
  • Monique Déjoué
  • Kilian Pello
  • Julie Vanderhoeven
  • Joan Laïdoune
  • Marie Peron
  • Romain Malgorn
  • Annie Lescop
  • Bertrand Doco
  • Sylvie Pleyber
  • Christian Minguy
  • Marie-Claude Adam
  • Bernard Leclercq

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Brest

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane ROUDAUT
Stéphane ROUDAUT (Ballotage) Une nouvelle histoire pour Brest 		14 071 30,24%
François CUILLANDRE
François CUILLANDRE (Ballotage) La gauche unie pour Brest 		11 076 23,80%
Cécile BEAUDOUIN
Cécile BEAUDOUIN (Ballotage) Brest Insoumise 		7 162 15,39%
Yves PAGES
Yves PAGES (Ballotage) La Force du Changement ! 		5 172 11,12%
Sébastien MUSCAT
Sébastien MUSCAT BREST NOUVELLE VAGUE 		3 836 8,24%
Réza SALAMI
Réza SALAMI BREST EN COMMUN 		1 663 3,57%
Franck BESOMBES
Franck BESOMBES RETROUVER BREST 		1 446 3,11%
Nazim YENIER
Nazim YENIER LA VAGUE CITOYENNE 		1 441 3,10%
Mathieu LE TALLEC
Mathieu LE TALLEC RESISTANCE OUVRIERE ET JEUNE 		337 0,72%
Rémy COLLARD
Rémy COLLARD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		327 0,70%
Participation au scrutin Brest
Taux de participation 54,53%
Taux d'abstention 45,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 47 424

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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