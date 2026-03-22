Résultat de l'élection municipale 2026 à Brest : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Brest [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Brest sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Brest.
L'actu des élections municipales 2026 à Brest
11:52 - Stéphane Roudaut, François Cuillandre et Cécile Beaudouin forment le trio de tête à Brest
Stéphane Roudaut (Divers droite) a remporté le premier round de l'élection municipale 2026 à Brest il y a une semaine, avec 30,24 % des bulletins valides. Ensuite, François Cuillandre (Union de la gauche) a pris la position de dauphin avec 23,80 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Du côté des autres candidats, avec 15,39 %, Cécile Beaudouin, étiquetée La France insoumise, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Yves Pages, portant la nuance Rassemblement National, a obtenu 11,12 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Enfin, concernant la participation à Brest, l'élection a mobilisé 54,53 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Brest
Le deuxième tour des élections municipales à Brest a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Stéphane Roudaut
Liste divers droite
Une nouvelle histoire pour Brest
|
|
François Cuillandre
Liste divers gauche
La gauche unie pour Brest
|
|
Yves Pages
Liste du Rassemblement National
La Force du Changement !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Brest
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane ROUDAUT (Ballotage) Une nouvelle histoire pour Brest
|14 071
|30,24%
|François CUILLANDRE (Ballotage) La gauche unie pour Brest
|11 076
|23,80%
|Cécile BEAUDOUIN (Ballotage) Brest Insoumise
|7 162
|15,39%
|Yves PAGES (Ballotage) La Force du Changement !
|5 172
|11,12%
|Sébastien MUSCAT BREST NOUVELLE VAGUE
|3 836
|8,24%
|Réza SALAMI BREST EN COMMUN
|1 663
|3,57%
|Franck BESOMBES RETROUVER BREST
|1 446
|3,11%
|Nazim YENIER LA VAGUE CITOYENNE
|1 441
|3,10%
|Mathieu LE TALLEC RESISTANCE OUVRIERE ET JEUNE
|337
|0,72%
|Rémy COLLARD LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|327
|0,70%
|Participation au scrutin
|Brest
|Taux de participation
|54,53%
|Taux d'abstention
|45,47%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|47 424
Source : ministère de l’Intérieur
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