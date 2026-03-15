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19:17 - Les enjeux locaux de Breteuil : tour d'horizon démographique Les données démographiques et socio-économiques de Breteuil révèlent des tendances nettes qui pourraient influer sur les résultats des élections municipales. Avec une densité de population de 78 hab/km² et un taux de chômage de 12,42%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 575 euros par an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1895 votants. Le nombre de familles monoparentales (17,51%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,26%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Breteuil mettent en relief une diversité de qualifications, avec 33,53% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Quels scores du RN à Breteuil avant les élections de 2026 ? Le parti à la flamme n'avait pas vraiment pesé lors du scrutin municipal à Breteuil il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 41,37% des suffrages lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 60,21% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 35,98% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti nationaliste validait 56,69% des voix de la municipalité. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 51,49% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 54,97% pour le parti nationaliste. Il finira d'ailleurs en tête avec 60,20% le dimanche suivant et la victoire de Christine Loir.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Breteuil au crible L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 57,70 % à Breteuil pour le premier tour des municipales de 2020, un score dans la norme, l'épidémie de Covid-19 ayant fortement pesé sur le vote. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 25,91 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 53,35 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 36,15 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 51,11 % d'abstention. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune se positionne à l'arrivée comme une zone marquée par l'abstention. En marge des municipales, ce facteur pèsera en définitive fatalement sur les résultats de Breteuil.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Breteuil a-t-elle voté ? Les élections des députés à Breteuil provoquées par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Christine Loir (Rassemblement National) aux avants-postes avec 54,97% au premier tour, devant Julien Canin (Majorité présidentielle) avec 25,19%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Christine Loir culminant à 60,20% des voix sur place. Les élections européennes avant la dissolution à Breteuil avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,49%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 12,29% des votes. Une confirmation limpide des résultats des élections de 2022 en quelque sorte.

14:57 - Quels furent les suffrages locaux de Breteuil il y a 4 ans ? Globalement, le paysage électoral fait de Breteuil un sol très favorable aux idées nationalistes. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Breteuil privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (41,37%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 23,41%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,21% pour Marine Le Pen, contre 39,79% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Breteuil portaient leur choix sur Christine Loir (RN) avec 35,98% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,69% des suffrages.

12:58 - Zoom sur l'évolution des impôts locaux à Breteuil À Breteuil, en matière d'impôts locaux, le montant moyen réglé par foyer fiscal a atteint 718 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 596 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 45,76 % en 2024 (contre 25,56 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 104 800 euros de recettes en 2024, loin des 601 050 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 19,21 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Breteuil La lecture des résultats des élections municipales de 2020 à Breteuil s'avère riche d'enseignements. Au soir du premier tour, Gérard Cheron (Divers) a imposé son rythme en récoltant 747 soutiens (63,09%). Sur la seconde marche, Gilles Chateaugiron (Divers) a rassemblé 437 voix (36,90%). Ce succès d'emblée du candidat Divers a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Breteuil, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Face à ce succès éclatant, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour l'opposition, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.