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19:17 - Bretigny : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant le bureau de vote de Bretigny, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 28,30% de cadres supérieurs pour 903 habitants, ce village possède une certaine vitalité économique. Ses 73 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 285 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 18,49% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 35,23% de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 38,21% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 44,91% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 328,73 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Bretigny manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en mutation.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Bretigny ? Le RN n'était pas formellement représenté au moment de la dernière municipale à Bretigny en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 17,94% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 27,64% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 13,75% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Bretigny comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 23,81% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier round, un résultat de 23,91% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 46,22% lors du vote final.

16:58 - Bretigny classée parmi les villes mobilisées avant les municipales L'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Bretigny constituera l'un des tournants de ces élections municipales. Il y a six ans, le premier tour de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 54,87 %, un niveau conforme à la tendance du pays (la participation se limitant à 45,13 %) alors que le pays était effrayé par la pandémie du coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 14,80 % des habitants en mesure de voter. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 36,10 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 22,28 %, contre 45,78 % en 2022. Prendre du recul sur ces variations lors des dernières élections permet in fine de classer Bretigny comme une commune moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Comment Bretigny a-t-elle voté l'année de la dissolution ? La préférence des électeurs de Bretigny a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une zone pivot. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Bretigny s'était en effet forgé autour de Jordan Bardella (23,81%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (21,95%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (17,18%). Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Benoît Bordat (Ensemble !) en tête du peloton avec 38,55% au premier tour, devant Tatiana Guyenot (Rassemblement National) avec 23,91%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Catherine Hervieu (Union de la gauche), avec 53,78%.

14:57 - Pour les municipales 2026, Bretigny reste un territoire arrimé à le centre-droit Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Bretigny plaçait Emmanuel Macron devant avec 39,84% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 17,94%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 72,36% pour Emmanuel Macron, contre 27,64% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Bretigny plébiscitaient Benoît Bordat (Ensemble !) avec 44,50% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Benoît Bordat virant de nouveau en tête avec 69,37% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait de Bretigny une ville acquise au bloc central.

12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté les impôts locaux à Bretigny ? Concernant la pression fiscale de Bretigny, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 980 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 593 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 35,41 % en 2024 (contre 14,77 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 6 670 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 109 320 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 5,97 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la structure des ressources.

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Bretigny Les jeux de pouvoir politiques locaux sont toujours façonnés par le résultat du dernier vote municipal à Bretigny. Pour rappel, ce scrutin se distinguait par des candidatures individuelles à l'époque et non des listes, offrant aux électeurs la possibilité de panacher. 15 candidats ont été élus dès le premier tour. Lors de la première manche électorale, Laurent Mouillon a obtenu une victoire avec 301 suffrages (96,16%). En deuxième position, Edouard Quinquet De Monjour a rassemblé 300 suffrages en sa faveur (95,84%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin de 2026 à Bretigny, les citoyens sont une nouvelle fois appelés à désigner leurs représentants dans cette configuration très spéciale. Le système électoral spécifique sans liste n'est cependant plus en vigueur.