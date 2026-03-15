Résultat municipale 2026 à Bretigny (21490) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bretigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bretigny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bretigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier MAINGAULT
Didier MAINGAULT (12 élus) BRETIGNY, NOS RACINES, NOTRE AVENIR 		389 62,94%
  • Didier MAINGAULT
  • Elisabeth HATON
  • Guillaume FAUCONNIER
  • Claudine RICHE
  • Aurélien TRIOUX
  • Celine MOUREAUX
  • Jean-Marc MOUVEAUX
  • Celine SCHWARZ
  • Laurent MOUILLON
  • Clotilde GRILLOT
  • Edouard QUINQUET DE MONJOUR
  • Colette PIPON
Pierre GUEZ
Pierre GUEZ (3 élus) Bretigny l'avenir ensemble 		229 37,06%
  • Pierre GUEZ
  • Sandrine MILLOT
  • Olivier PERROUD
Participation au scrutin Bretigny
Taux de participation 76,68%
Taux d'abstention 23,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 628

Source : ministère de l’Intérieur

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