Résultat de l'élection municipale 2026 à Brétigny-sur-Orge : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Brétigny-sur-Orge

Tête de listeListe
Nicolas Méary
Nicolas Méary Liste divers centre
J'aime Brétigny
  • Nicolas Méary
  • Patricia Martigne
  • Lahcène Cherfa
  • Aline Florette
  • Michel Peltier
  • Laëtitia Romeiro Dias
  • Mathieu Betrancourt
  • Bernadette Marchal
  • William Trouvé
  • Cécilia Foulon
  • Pascal Pierre
  • Corinne Cestia-Furcy
  • Giorgio Cerisara
  • Marie-France Delpuech
  • Isaïe Diatta
  • Nawel Omrani
  • Georges Camile
  • Jessyca Haeck
  • James Cadrouil
  • Georgiana Vlonga
  • Benoit Letang
  • Monique Marie
  • Elio Farroukh
  • Karima Mikhail
  • Ali-Riza Sahin
  • Véronique Beral
  • Célian Barbier
  • Madeleine Zagovian
  • Edgar Gonçalves Da Rocha
  • Stéphanie Da Silva
  • Jean-Luc Coince
  • Pamela Juffroy
  • Arnaud Berne
  • Mathivathani Sivashanmugananthan
  • Jean-Pierre Pillon
  • Martine Masur
  • Michel Le Cardinal
Steevy Gustave
Steevy Gustave Liste d'union à gauche
Une nouvelle page pour Brétigny
  • Steevy Gustave
  • Sandra Afonso-Machado
  • Philippe Camo
  • Sylvie Daeninck
  • Aboubacar Koite
  • Gwennaelle Poupeney
  • Christophe Peltan
  • Vanessa Demougin
  • Laurent Gaboriau
  • Nadia Mokrani
  • Michel Pouzol
  • Sandrine Bertolotti
  • Jérémy Capaces
  • Fatma Drame
  • Mehdi Amour
  • Katia Fiacre
  • Eric Goldspiegel
  • Aïda Boughammoura
  • Emmanuel Vagner
  • Isabelle Mandet
  • Philippe Blahat
  • Flavie Messias Pacheco
  • Grégory Legay
  • Hélène Bureau
  • Jordan Barlemont
  • Christelle Saussey
  • Marc Laigo
  • Audrey Goulian
  • Yonaid Rachidi El Bergmi
  • Julie Buat
  • Hugues Douchet
  • Anne-Marie Delaruelle
  • Florent Ballerin
  • Victoire Rouillon
  • Achraf Moukaddi
  • Farhat Elbeit
  • Christian Champion
Tariq Salhi
Tariq Salhi Liste divers gauche
Brétigny c'est nous tous
  • Tariq Salhi
  • Naye Angèle Ganoré
  • Samir Akdouche
  • Carole Ponchelet
  • Nour-Eddine Bensabai
  • Celine Marie-Alexandra Annassamy
  • Ayyub Rezzouk
  • Fanny Lesly Selbonne
  • Xavier Jacquette
  • Zulera Sadaoui
  • Kamal Benallal
  • Adeline Rahman
  • Gérard Leblanc
  • Graça Maria Glória Barbosa
  • Sébastien Victor Dolbeau
  • Vanessa Serpault
  • Rayan Moncef Salhi
  • Peinda Sall
  • Cédric Ndecky
  • Louiza Abdi
  • Ali Bouhihi
  • Sabrina Maïdi
  • Ousseyni Ousseini
  • Kaoutar Yassmin Benallal
  • Rida Zerguine
  • Gladys Alfama
  • Sekou Adrien Bakayoko
  • Saliha Bensmili
  • Aïssa Moufakir
  • Heidi Marie Lucinda Allaghen
  • Mounir Bouchlaghmi
  • Maëlina Galleron
  • Salahdine Rafai
  • Najoua Kaamouchi
  • Rayane Touati
Stéphane Vincent Vogel
Stéphane Vincent Vogel Liste de La France insoumise
Brétigny en commun
  • Stéphane Vincent Vogel
  • Mei Li Laou-Hao
  • Farid Bensid
  • Saïda Takfaoui
  • Fleury M'Vuadiambo
  • Aurore Merandon
  • Julien Eric Skowronski
  • Marie Cottereau
  • Tarik Hadj-Mouri
  • Bouchra Hirrizi
  • Eli Saunier
  • Djénéba Yattara
  • Nicolas Spengler
  • Samar Bouabdallah
  • Mathias Massaux
  • Nazya Amjahid
  • Sofyan Sakhri
  • Chimène Miboka-Maissa
  • Julien Prince
  • Fabienne Van Der Laan
  • Stéphane Zemrani
  • Mahdjouba Benziane
  • Maxime Huyghe
  • Fatiha Sedrati
  • Kheirreddine Hammoudi
  • Carmen Rodriguez
  • Adrien Mokodzi
  • Françoise-Patience Yongo Mpondo
  • Jawad El Mansouri
  • Annie Kergourlay
  • Florent Chapelle
  • Khadija Bouamout
  • Ibrahim Sidibe
  • Jocelyne Leguet
  • Jean-Jacques Troissant
  • Linda Bensid
  • Alexandre Nikichuk

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Méary
Nicolas Méary (27 élus) J'aime bretigny 		3 557 53,21%
  • Nicolas Méary
  • Christiane Lecoustey
  • Lahcène Cherfa
  • Sandrine Chrétien
  • Michel Peltier
  • Patricia Martigne
  • Clément Margueritte
  • Aline Florette
  • Alain Girard
  • Gaëlle Piloquet
  • Adrien Margueritte
  • Cécilia Foulon
  • Mathieu Betrancourt
  • Marie-France Delpuech
  • Pascal Pierre
  • Corinne Cestia-Furcy
  • Giorgio Cerisara
  • Bernadette Marchal
  • Éric Vallet
  • Pascale Raffali
  • John Courtot
  • Françoise Carmont
  • Christian Devleeschauwer
  • Angélique Correa
  • Abdallah Abdourahim
  • Danielle Mayer-Gillet
  • Jean-Luc Coince
Steevy Gustave
Steevy Gustave (8 élus) Bretigny avant tout 		3 127 46,78%
  • Steevy Gustave
  • Sylvie Daeninck
  • Michel Pouzol
  • Sabrina Nouri
  • Christian Champion
  • Sandra Afonso-Machado
  • Nourdine Moukaddi
  • Chloé Cilia
Participation au scrutin Brétigny-sur-Orge
Taux de participation 45,43%
Taux d'abstention 54,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 826

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Méary
Nicolas Méary J'aime bretigny 		2 719 43,26%
Steevy Gustave
Steevy Gustave Brétigny avant tout 		2 560 40,73%
Sabrina Nouri
Sabrina Nouri Bretigny nouvelle ere 		750 11,93%
Jeremy Capaces
Jeremy Capaces L'alternative, un nouveau souffle pour brétigny 		256 4,07%
Participation au scrutin Brétigny-sur-Orge
Taux de participation 42,89%
Taux d'abstention 57,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 420

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Meary
Nicolas Meary (27 élus) La releve 		4 094 51,18%
  • Nicolas Meary
  • Christiane Lecoustey
  • Michel Peltier
  • Isabelle Perdereau
  • Didier Jouin
  • Cécile Besnard
  • Francis Bondoux
  • Natacha Weidner
  • Lahcène Cherfa
  • Patricia Martigne
  • Christian Devleeschauwer
  • Nathalie Lemagne
  • Pascal Pierre
  • Marie-France Delpuech
  • Giorgio Cerisara
  • Grace Duarte Ferreira
  • Adrien Margueritte
  • Christine Berniau-Bachelier
  • Christophe Henry
  • Aline Florette
  • Alain Girard
  • Pascale Raffali
  • Clément Margueritte
  • Nathalie Catzaras
  • Jean Fabre
  • Amélie Coince
  • Mathieu Betrancourt
Bernard Decaux
Bernard Decaux (8 élus) Aux cotes de tous les bretignolais 		3 905 48,81%
  • Bernard Decaux
  • Jocelyne Garric
  • Philippe Camo
  • Sandra Afonso Machado
  • Steevy Gustave
  • Sylvie Daeninck
  • Jean-Luc Moncel
  • Elisabeth Petit
Participation au scrutin Brétigny-sur-Orge
Taux de participation 55,76%
Taux d'abstention 44,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,82%
Nombre de votants 8 404

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