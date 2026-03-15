Résultat de l'élection municipale 2026 à Brétigny-sur-Orge : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Brétigny-sur-Orge [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Brétigny-sur-Orge sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Brétigny-sur-Orge.
L'actu des élections municipales 2026 à Brétigny-sur-Orge
12:07 - Jusqu'à quelle heure voter à Brétigny-sur-Orge (91220) ?
Les élections municipales offrent la possibilité aux électeurs de Brétigny-sur-Orge de donner leur opinion sur les défis qui affectent leur territoire. À Brétigny-sur-Orge et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. À titre de rappel, c'est Nicolas Méary (Union des Démocrates et Indépendants) qui a conquis la mairie au deuxième tour en 2020. Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. Ci-dessous, il est possible de vérifier la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Brétigny-sur-Orge. Retenez également que les 14 bureaux de vote de la commune de Brétigny-sur-Orge ferment leurs portes à 20 heures. Les résultats à Brétigny-sur-Orge seront disponibles ici même à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Brétigny-sur-Orge
|Tête de listeListe
|
Nicolas Méary
Liste divers centre
J'aime Brétigny
|
|
Steevy Gustave
Liste d'union à gauche
Une nouvelle page pour Brétigny
|
|
Tariq Salhi
Liste divers gauche
Brétigny c'est nous tous
|
|
Stéphane Vincent Vogel
Liste de La France insoumise
Brétigny en commun
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Méary (27 élus) J'aime bretigny
|3 557
|53,21%
|
|Steevy Gustave (8 élus) Bretigny avant tout
|3 127
|46,78%
|
|Participation au scrutin
|Brétigny-sur-Orge
|Taux de participation
|45,43%
|Taux d'abstention
|54,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 826
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Méary J'aime bretigny
|2 719
|43,26%
|Steevy Gustave Brétigny avant tout
|2 560
|40,73%
|Sabrina Nouri Bretigny nouvelle ere
|750
|11,93%
|Jeremy Capaces L'alternative, un nouveau souffle pour brétigny
|256
|4,07%
|Participation au scrutin
|Brétigny-sur-Orge
|Taux de participation
|42,89%
|Taux d'abstention
|57,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 420
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Meary (27 élus) La releve
|4 094
|51,18%
|
|Bernard Decaux (8 élus) Aux cotes de tous les bretignolais
|3 905
|48,81%
|
|Participation au scrutin
|Brétigny-sur-Orge
|Taux de participation
|55,76%
|Taux d'abstention
|44,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,82%
|Nombre de votants
|8 404
Villes voisines de Brétigny-sur-Orge
- Brétigny-sur-Orge (91220)
- Ecole primaire à Brétigny-sur-Orge
- Maternités à Brétigny-sur-Orge
- Crèches et garderies à Brétigny-sur-Orge
- Classement des collèges à Brétigny-sur-Orge
- Salaires à Brétigny-sur-Orge
- Impôts à Brétigny-sur-Orge
- Dette et budget de Brétigny-sur-Orge
- Climat et historique météo de Brétigny-sur-Orge
- Accidents à Brétigny-sur-Orge
- Délinquance à Brétigny-sur-Orge
- Inondations à Brétigny-sur-Orge
- Nombre de médecins à Brétigny-sur-Orge
- Pollution à Brétigny-sur-Orge
- Entreprises à Brétigny-sur-Orge
- Prix immobilier à Brétigny-sur-Orge