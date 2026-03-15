Résultat municipale 2026 à Brétigny-sur-Orge (91220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Brétigny-sur-Orge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brétigny-sur-Orge, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Brétigny-sur-Orge [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas MÉARY
Nicolas MÉARY (28 élus) J'aime Brétigny 		4 594 53,76%
  • Nicolas MÉARY
  • Patricia MARTIGNE
  • Lahcène CHERFA
  • Aline FLORETTE
  • Michel PELTIER
  • Laëtitia ROMEIRO DIAS
  • Mathieu BETRANCOURT
  • Bernadette MARCHAL
  • William TROUVÉ
  • Cécilia FOULON
  • Pascal PIERRE
  • Corinne CESTIA-FURCY
  • Giorgio CERISARA
  • Marie-France DELPUECH
  • Isaïe DIATTA
  • Nawel OMRANI
  • Georges CAMILE
  • Jessyca HAECK
  • James CADROUIL
  • Georgiana VLONGA
  • Benoit LETANG
  • Monique MARIE
  • Elio FARROUKH
  • Karima MIKHAIL
  • Ali-Riza SAHIN
  • Véronique BERAL
  • Célian BARBIER
  • Madeleine ZAGOVIAN
Steevy GUSTAVE
Steevy GUSTAVE (6 élus) Une nouvelle page pour Brétigny 		2 943 34,44%
  • Steevy GUSTAVE
  • Sandra AFONSO-MACHADO
  • Philippe CAMO
  • Sylvie DAENINCK
  • Aboubacar KOITE
  • Gwennaelle POUPENEY
Tariq SALHI
Tariq SALHI (1 élu) Brétigny c'est nous tous 		585 6,85%
  • Tariq SALHI
Stéphane Vincent VOGEL
Stéphane Vincent VOGEL Brétigny en commun 		424 4,96%
Participation au scrutin Brétigny-sur-Orge
Taux de participation 54,23%
Taux d'abstention 45,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 8 756

Source : ministère de l’Intérieur

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