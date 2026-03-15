En direct

19:21 - Comment la composition démographique de Brétigny-sur-Orge façonne les résultats électoraux ? A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Brétigny-sur-Orge émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 26 658 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 453 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 15 852 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (76,27%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La présence de 3 364 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,83%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 051 euros/an. À Brétigny-sur-Orge, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Le RN progresse à Brétigny-sur-Orge Le RN était resté en retrait lors des élections locales à Brétigny-sur-Orge en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 16,98% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 33,62% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 13,58% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Brétigny-sur-Orge comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 23,19% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 23,79% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 31,23% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Brétigny-sur-Orge au crible La fuite des électeurs se montait à 57,11 % à Brétigny-sur-Orge pour le premier tour des élections il y a six ans, dans la moyenne nationale alors que beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 24,17 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 51,03 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 33,56 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 53,34 % des inscrits. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une localité distancée du processus électoral par rapport aux moyennes françaises. Dans le cadre de l'élection municipale à Brétigny-sur-Orge, cette réalité jouera en définitive un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Il y a deux ans, Brétigny-sur-Orge a choisi la droite Le choc des Européennes de 2024 à Brétigny-sur-Orge avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (23,19%), avec derrière elle Manon Aubry qui avait obtenu 20,70% des voix. Steevy Gustave (Union de la gauche) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Brétigny-sur-Orge près d'un mois plus tard avec 43,06%. Alexis Izard (Ensemble !) était à la deuxième place avec 28,06%. Le second round n'a pas changé grand chose, Steevy Gustave culminant à 68,77% des suffrages exprimés sur place. Le panorama politique de Brétigny-sur-Orge a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre résolument de gauche, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone pivot.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les habitants de Brétigny-sur-Orge ? Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Brétigny-sur-Orge plaçait Jean-Luc Mélenchon en tête avec 31,90% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 26,66%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 66,38%, contre 33,62% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Brétigny-sur-Orge portaient leur choix sur Steevy Gustave (Nupes) avec 38,65% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,61% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une localité où la gauche domine largement.

12:58 - Fiscalité à Brétigny-sur-Orge : un enjeu majeur pour les municipales 2026 ? À Brétigny-sur-Orge, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 1 257 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 1 189 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 36,39 % en 2024 (contre 20,02 % en 2020). Cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 261 900 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 7 554 020 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 17,90 %. Cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le bilan de la dernière municipale à Brétigny-sur-Orge Les résultats des précédentes municipales à Brétigny-sur-Orge ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. À l'occasion du premier vote, Nicolas Méary (Union des Démocrates et Indépendants) a coiffé ses adversaires au poteau en récoltant 2 719 soutiens (43,26%). À ses trousses, Steevy Gustave (Europe Ecologie-Les Verts) a obtenu 2 560 suffrages en sa faveur (40,73%). Ce premier verdict très serré débouchait sur d'importantes interrogations en amont du deuxième tour. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Nicolas Méary l'a finalement emporté avec 3 557 suffrages (53,21%), face à Steevy Gustave qui a obtenu 3 127 électeurs inscrits (46,78%). La dynamique a fini par se stabiliser en faveur d' un succès éclatant assorti d’un écart conséquent. Le candidat étiqueté Union des Démocrates et Indépendants a sans doute profité des voix des listes du centre éliminées, récupérant 838 voix supplémentaires entre les deux tours.