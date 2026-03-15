Résultat municipale 2026 à Breuillet (91650) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Breuillet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Breuillet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Breuillet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard SPROTTI
Bernard SPROTTI (26 élus) Breuillet votre avenir 2026 		2 593 76,97%
  • Bernard SPROTTI
  • Lydie BRUNEL
  • François LECRON
  • Isabelle PEREZ
  • Jérémy MARTIN
  • Sandy ROUSSEAU
  • Guillaume ROBERT
  • Muriel SAUVAN
  • Bernard MAHÉ
  • Marie JACQUEMIN
  • Richard VIVIER
  • Hélène CROISEAU-LECLERC
  • Stéphane KUTNERIAN
  • Nicole BOUSSEAU
  • Vasco AFONSO
  • Lysa THIBAUT
  • Arnaud DURAND
  • Carol KELEHER
  • Stéphane TREMBLÉ
  • Aurore DEHARVENGT
  • Patrick CONVERT
  • Elisabeth SALQUE
  • Jean-Yves BREUGNOT
  • Pascale LEPILEUR
  • Thierry CARTER
  • Léa BOUTELEUX
Aurelien LALLEMAND
Aurelien LALLEMAND (3 élus) Agir pour Breuillet 		776 23,03%
  • Aurelien LALLEMAND
  • Laura COTANT
  • Alexandre BALLOT
Participation au scrutin Breuillet
Taux de participation 56,76%
Taux d'abstention 43,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 3 500

Source : ministère de l’Intérieur

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