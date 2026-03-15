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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Breuillet Dans la commune de Breuillet, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,72% et une densité de population de 1349 hab par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2 824 € par mois montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 4187 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 13,17% et d'une population étrangère de 9,89% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,46%), témoignent d'une population instruite à Breuillet, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Breuillet Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors des municipales à Breuillet il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen obtenait 24,26% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 42,73% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 18,89% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Breuillet comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 35,04% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 37,50% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 48,17% lors du vote définitif.

16:58 - Breuillet : 28,39 % de votants aux dernières municipales Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 28,39 % à Breuillet lors des municipales de 2020 (une démobilisation notable) alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer en raison de la pandémie du Covid. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec la présidentielle, celui où les Français votent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été chiffré à 77,29 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 49,19 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation s'élever très nettement à 69,96 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait réuni 56,84 % des électeurs locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée en retrait des urnes. En ce jour d'élections municipales 2026 à Breuillet, cette réalité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Le choc de l'année de la dissolution à Breuillet La physionomie politique de Breuillet a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Lors des élections européennes, le podium à Breuillet s'était en effet cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (35,04%), devant Valérie Hayer (14,84%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,01%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Stefan Milosevic (Rassemblement National) en tête avec 37,50% au premier tour, devant Alexis Izard (Ensemble !) avec 30,13%. Au second tour, c'est en revanche Steevy Gustave (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 51,83% des suffrages exprimés.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Breuillet ? La physionomie politique de Breuillet dessine un fief de la majorité présidentielle. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Breuillet accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 27,87%, devant Marine Le Pen qui obtenait 24,26%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,28% pour Emmanuel Macron, contre 42,73% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Breuillet plébiscitaient Alexis Izard (Ensemble !) avec 24,38% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,48%.

12:58 - Fiscalité stable à Breuillet : un effet sur le scrutin municipal S'agissant des contributions locales à Breuillet, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 1 065 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 1 101 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à un peu plus de 40,97 % en 2024 (contre 21,60 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 84 000 euros en 2024, loin des quelque 2,8473 millions d'euros (2 847 300 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 21,13 %. Cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Breuillet Dans la cité de Breuillet, les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore marquées par le résultat du dernier scrutin municipal. Seule en lice, la liste menée par Véronique Mayeur a logiquement recueilli 100,00% des voix dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Breuillet, ce décor constitue un point de départ particulier. L'intérêt cette fois se concentrera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité en place. Un indice est sans doute donné dans la liste officielle des candidats.