Résultat municipale 2026 à Breuilpont (27640) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Breuilpont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Breuilpont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Breuilpont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel ALBARO
Michel ALBARO (12 élus) UNE DYNAMIQUE RENOUVELEE POUR L'AVENIR DE NOTRE VILLAGE 		285 52,49%
  • Michel ALBARO
  • Valérie HENRION
  • Frederic BREMARD
  • Monika GUILLON
  • Didier GIRARD
  • Francoise GEGU
  • Luc TROGNON
  • Nadia FOUAD
  • Olivier LEGRIS
  • Valene ZAHZOUH
  • Olivier DE BETHMANN
  • Nadine VERON
Élisabeth GOARIN
Élisabeth GOARIN (3 élus) BREUILPONT ENSEMBLE 		258 47,51%
  • Élisabeth GOARIN
  • Fabrice AMARI
  • Edwinonel LAVENDIER
Participation au scrutin Breuilpont
Taux de participation 58,01%
Taux d'abstention 41,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 561

Source : ministère de l’Intérieur

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