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19:17 - Breuilpont : élections municipales et dynamiques démographiques La composition démographique et socio-économique de Breuilpont façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,75%. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 27,52%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre de familles monoparentales (10,82%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,89%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Breuilpont mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,64% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Breuilpont : des élections marquées par la poussée RN Le RN n'était pas officiellement en lice lors de la dernière campagne municipale à Breuilpont en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 28,37% des suffrages lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 47,92% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 26,34% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 44,80% des voix dans la commune. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 37,35% pour les européennes. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 42,31% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course avec 46,29% lors du vote final.

16:58 - Breuilpont classée chez les abstentionnistes avant ces municipales L'absence ou non de votants dans les isoloirs à Breuilpont constituera un 'game changer' pour cette municipale. L'abstention s'élevait à 75,39 % pour le premier tour des municipales de 2020, un niveau remarquable alors que le Covid-19 frappait la population. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens se mobilisent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 27,12 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 54,81 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 34,86 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 45,63 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données établissent le profil d'une contrée marquée par l'abstention par rapport au reste de la France.

15:59 - Quels enseignements pour 2024 à Breuilpont ? La préférence des électeurs de Breuilpont a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une terre centriste, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. À l'occasion du match européen du printemps 2024, les électeurs de Breuilpont avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 37,35% des inscrits. Christine Loir (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des élections législatives à Breuilpont après la dissolution de l'Assemblée avec 42,31%. Julien Canin (Ensemble !) se trouvait à la deuxième place avec 37,52%. Le verdict a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Julien Canin (Ensemble !), avec 53,71%.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Breuilpont s'était clairement orientée à le centre-droit La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Breuilpont plaçait en effet Emmanuel Macron devant avec 30,09% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 28,37%. Lors de la finale de l'élection à Breuilpont, les électeurs accordaient 52,08% pour Emmanuel Macron, contre 47,92% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Breuilpont plébiscitaient Séverine Gipson (Ensemble !) avec 32,40% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,20% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Breuilpont Concernant la pression fiscale de Breuilpont, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à environ 939 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 655 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 43,51 % en 2024 (contre 23,27 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne atteint environ 40 % au niveau national. Une hausse souvent automatique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 33 700 euros en 2024. Un apport qui est loin des 162 430 € perçus en 2020 avec un taux fixé à environ 10,42 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Breuilpont À Breuilpont, à l'occasion des élections municipales de 2020, les résultats ont fourni un tableau détaillé des forces politiques en présence. Seule en lice, la liste menée par Michel Albaro a naturellement engrangé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Breuilpont, cette dynamique pèsera irrémédiablement. L'enjeu à l'occasion de ces nouvelles élections sera de voir si une opposition parvient à se fédérer face à cette hégémonie. Un indice est sans doute fourni dans la liste officielle des candidats.