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19:21 - Analyse démographique des élections municipales à Breux-Jouy Dans la ville de Breux-Jouy, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,67%. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 30,89%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Enfin, la présence d'une population étrangère de 5,92% et d'une population immigrée de 10,52% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,59%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Breux-Jouy, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le poids du RN à Breux-Jouy ? Le RN n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Breux-Jouy en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 27,02% des votes lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 47,58% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 22,25% au représentant du parti au tour 1. Un score trop décevant, à Breux-Jouy comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,64% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 41,33% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 50,65% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Steevy Gustave.

16:58 - Les électeurs de Breux-Jouy vont-ils se mobiliser aux municipales ? En ce jour de municipales 2026 à Breux-Jouy, l'absence ou non de votants sera particulièrement scrutée. Lors des municipales de 2020, l'abstention s'était fixée à 46,45 % lors du premier tour (un chiffre assez faible). C'étaient 498 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer en raison de l'épidémie de Covid-19. Lorsqu'il s'agit de choisir leur maire, les municipales restent en effet historiquement, avec l'élection présidentielle, des scrutins où les Français s'investissent particulièrement. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 21,31 % des inscrits. Même si les logiques changent selon le type d'élection, les deux derniers scrutins législatifs demeurent directement comparables entre eux. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 53,45 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 29,96 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 46,74 %. Avec du recul, le territoire s'affiche in fine comme une contrée où l'abstention est contenue.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quel verdict à Breux-Jouy ? En juin 2024, les élections législatives à Breux-Jouy avaient placé en tête Stefan Milosevic (Rassemblement National) avec 41,33% au premier tour, devant Alexis Izard (Ensemble !) avec 27,40%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Stefan Milosevic culminant à 50,65% des voix sur place. Le choc des Européennes près d'un mois plus tôt à Breux-Jouy avait cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (40,64%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 11,95% des voix. La situation politique de Breux-Jouy a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Breux-Jouy ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Breux-Jouy s'affirme comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Breux-Jouy plaçait en effet Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 27,57% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 27,02%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 52,42% pour Emmanuel Macron, contre 47,58% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Breux-Jouy plébiscitaient Alexis Izard (Ensemble !) avec 23,17% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,45% des suffrages.

12:58 - Impôts à Breux-Jouy : un enjeu central pour 2026 Reflet d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Breux-Jouy, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 11,50 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 13 290 €, bien en deçà des 203 930 € perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Breux-Jouy s'est établi à 36,75 % en 2024 (contre 20,38 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale avoisine les 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Breux-Jouy s'est chiffrée à 737 € en 2024 contre 651 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Breux-Jouy Les résultats des municipales il y a 6 ans à Breux-Jouy ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Alberto Rodrigues a fait la course en tête en obtenant 53,45% des bulletins. À sa poursuite, Alain Mathieu a capté 222 voix (46,54%). Cette victoire sans appel a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Breux-Jouy, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour le camp adverse, renverser une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche le principal challenge, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.