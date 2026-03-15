Résultat municipale 2026 à Breux-Jouy (91650) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Breux-Jouy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Breux-Jouy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Breux-Jouy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alberto RODRIGUES
Alberto RODRIGUES (13 élus) BREUX-JOUY NOTRE COEUR DE VIE 		409 66,83%
  • Alberto RODRIGUES
  • France REBRAY
  • Thierry BLANCHON
  • Catherine FRIMIGACCI
  • Dominique LOUIS
  • Emmanuelle RODRIGUEZ
  • Bernard PAUTHIER
  • Veronique FORTIN
  • Vadim COMTANSIN
  • Sophie CHAUVET
  • Thierry BEAUFILS
  • Sylvie DURANTIS
  • Christophe COUDERCHET
Alain MATHIEU
Alain MATHIEU (2 élus) UNIR BREUX-JOUY 		203 33,17%
  • Alain MATHIEU
  • Celine KUYPERS
Participation au scrutin Breux-Jouy
Taux de participation 66,74%
Taux d'abstention 33,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 632

Source : ministère de l’Intérieur

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