Résultat municipale 2026 à Bréval (78980) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bréval a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bréval, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bréval [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry NAVELLO
Thierry NAVELLO (16 élus) ENSEMBLE POUR BREVAL 		667 67,10%
  • Thierry NAVELLO
  • Maryse MAUGUIN
  • Jean-Pierre SIMENEL
  • Julie FLAMAND
  • Jean-Yves SEILLE
  • Hélène CHAUFTON
  • Rémy SOURISSEAU
  • Annie ZACCHERINI
  • Lionel SPACH
  • Fabienne GRIZARD CAHUET
  • Fabien DAGES
  • Charlène JOUANNE
  • Paterne NGOULOU
  • Myriam DAVI
  • Michel ABRAHAM
  • Mylène MOREAU
Isabelle DUPRAY
Isabelle DUPRAY (3 élus) Engagés avec vous pour Bréval 		327 32,90%
  • Isabelle DUPRAY
  • Philippe SÉRIÉ
  • Laurence MARIE
Participation au scrutin Bréval
Taux de participation 64,36%
Taux d'abstention 35,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 1 015

Source : ministère de l’Intérieur

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