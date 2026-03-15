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19:20 - Démographie et politique à Bréval, un lien étroit Dans la commune de Bréval, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections municipales. La répartition par âge peut agir sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 19,01% des résidents sont des enfants, et 29,94% de plus de 60 ans. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (82,79%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1119 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,40% et d'une population étrangère de 4,87% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Bréval mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,03% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Le RN perce-t-il à Bréval ? Le mouvement nationaliste n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Bréval en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 29,84% des voix comptabilisées lors du premier round, puis talonnait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 49,17% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 29,45% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national réunissait 49,43% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 40,16% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 46,12% pour le Rassemblement national. Ce dernier s'imposera avec 59,30% lors du vote définitif, actant la victoire pour Dieynaba Diop.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 36,12 % de participation L'abstention s'élevait à 63,88 % à Bréval pour le premier tour des élections de 2020, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux alors que la pandémie du coronavirus avait dissuadé un grand nombre d'électeurs. Notons que les élections municipales restent pourtant de longue date, avec les élections présidentielles, celles où les Français participent le plus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 18,49 % localement. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature différente en comparaison des échéances locales, les deux derniers scrutins législatifs demeurent tout à fait comparables entre eux. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 46,46 % en 2022 à seulement 23,46 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 38,21 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention. Pour cette élection municipale 2026, cette contingence à Bréval sera en tout cas déterminante dans l'issue du scrutin.

15:59 - Comment Bréval a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les élections européennes du printemps 2024 à Bréval avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (40,16%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 13,84% des votes. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Laurent Morin (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 46,12% au premier tour, devant Bruno Millienne (Ensemble !) avec 19,36%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Laurent Morin culminant à 59,30% des voix dans la commune. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc révélé que Bréval demeurait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Bréval : coup d'oeil sur les scores majeurs de la dernière présidentielle Lors des législatives de 2022, les votants de Bréval plébiscitaient Laurent Morin (RN) avec 29,45% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Bruno Millienne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,57%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Bréval voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 29,84% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 28,47%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,83% pour Emmanuel Macron, contre 49,17% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Bréval révèle un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Les impôts sont en hausse à Bréval avant le scrutin En ce qui concerne la fiscalité locale de Bréval, la somme moyenne acquittée par foyer fiscal a atteint environ 673 euros en 2024 (dernières données en date) contre 599 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 22,85 % en 2024 (contre près de 11,27 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 17 000 euros en 2024. Un montant loin des 309 530 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 7,90 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Bréval ? À l'occasion des municipales il y a 6 ans à Bréval, les résultats ont offert un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Sans aucune opposition, 'Ensemble pour l'avenir de bréval' a sans surprise obtenu 100,00% des suffrages dès le premier tour. Cette élection à candidature unique a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Bréval, cette dynamique pèsera irrémédiablement. À l'occasion de ces nouvelles élections ce dimanche, l'enjeu sera de voir si une réelle opposition réussit à s'organiser. C'est sans doute dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à trouver.