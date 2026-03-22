Résultat municipale 2026 à Bréville-les-Monts (14860) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bréville-les-Monts a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bréville-les-Monts, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bréville-les-Monts [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc PAIOLA (12 élus) Ensemble pour Bréville
|265
|61,92%
|
|Sandrine FOSSE (3 élus) AGIR UNIS POUR NOTRE VILLAGE
|163
|38,08%
|
|Participation au scrutin
|Bréville-les-Monts
|Taux de participation
|76,05%
|Taux d'abstention
|23,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Nombre de votants
|435
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Bréville-les-Monts - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc PAIOLA (Ballotage) Ensemble pour Bréville
|202
|50,00%
|Sandrine FOSSE (Ballotage) BREVILLE LES MONTS UNIS POUR NOTRE VILLAGE
|123
|30,45%
|Alexandra GUILLOT (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR BRÉVILLE-LES-MONTS
|79
|19,55%
|Participation au scrutin
|Bréville-les-Monts
|Taux de participation
|71,85%
|Taux d'abstention
|28,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|411
Election municipale 2026 à Bréville-les-Monts [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bréville-les-Monts sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bréville-les-Monts.
L'actu des élections municipales 2026 à Bréville-les-Monts
18:33 - Comment Bréville-les-Monts a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
Le panorama politique de Bréville-les-Monts a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune esquissait un paysage politique fragmenté, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national. Le scrutin des Européennes de 2024 à Bréville-les-Monts avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (32,76%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 18,39% des voix. Chantal Henry (Rassemblement National) avait ensuite enlevé le premier tour des élections des députés à Bréville-les-Monts après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 33,63%. Christophe Blanchet (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 28,51%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Christophe Blanchet (Majorité présidentielle) en tête avec 61,11%.
15:57 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Bréville-les-Monts
Examiner les scores des dernières municipales à Bréville-les-Monts peut s'avérer instructif. Notons que les votants avaient la liberté de barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote à l'époque, ce scrutin s'étant déroulé sans liste constituée, avec uniquement des candidatures individuelles. 15 candidats ont été élus dès le premier tour. Lors de la première manche électorale, Alice Denis a réuni le plus grand nombre de électeurs avec 82,56% des suffrages. Juste derrière, Amélie Piottin a obtenu 246 voix (80,92%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les municipales 2026 à Bréville-les-Monts, les électeurs doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce contexte local si spécifique. Il convient néanmoins de préciser que le mode de scrutin individuel n'a plus cours depuis une réforme du mode de scrutin.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Bréville-les-Monts pour le 2e tour ?
Comme le précise la liste des candidats pour le second tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les habitants ont donc à disposition ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de Sandrine Fosse et sa liste "Agir Unis Pour Notre Village" et Jean-Marc Paiola et sa liste "Ensemble Pour Bréville". En dépit d'un score suffisant, Alexandra Guillot a décidé de se mettre en retrait de cette élection finale. Le bureau de vote de la ville de Bréville-les-Monts ferme ses portes à 18 heures.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection municipale à Bréville-les-Monts il y a une semaine ?
Dimanche dernier à Bréville-les-Monts, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 28,15 %, malgré une abstention historiquement haute en France. C'est Jean-Marc Paiola qui a pris la pole position avec 50,00 % des voix. Dans son sillage, Sandrine Fosse a pris la position de dauphine avec 30,45 %. Un écart conséquent a été constaté entre les deux candidats. Du côté des autres candidats, avec 19,55 %, Alexandra Guillot s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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