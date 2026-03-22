Résultat municipale 2026 à Bréville-les-Monts (14860) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bréville-les-Monts a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bréville-les-Monts, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bréville-les-Monts [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc PAIOLA
Jean-Marc PAIOLA (12 élus) Ensemble pour Bréville 		265 61,92%
  • Jean-Marc PAIOLA
  • Christelle DUCHENNE
  • Olivier HEUZÉ
  • Sophie DUPREZ
  • Pascal SOYÉ
  • Chloé POISSON
  • Pierre GILLES
  • Micheline LEBRETON
  • Christophe ABT
  • Catherine BERTRAND
  • Denis HUE
  • Sandrine LEGOUX
Sandrine FOSSE
Sandrine FOSSE (3 élus) AGIR UNIS POUR NOTRE VILLAGE 		163 38,08%
  • Sandrine FOSSE
  • Laurent BOLOCH
  • Alexandra GUILLOT
Participation au scrutin Bréville-les-Monts
Taux de participation 76,05%
Taux d'abstention 23,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 435

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Bréville-les-Monts - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc PAIOLA
Jean-Marc PAIOLA (Ballotage) Ensemble pour Bréville 		202 50,00%
Sandrine FOSSE
Sandrine FOSSE (Ballotage) BREVILLE LES MONTS UNIS POUR NOTRE VILLAGE 		123 30,45%
Alexandra GUILLOT
Alexandra GUILLOT (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR BRÉVILLE-LES-MONTS 		79 19,55%
Participation au scrutin Bréville-les-Monts
Taux de participation 71,85%
Taux d'abstention 28,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 411

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