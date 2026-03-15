Résultat municipale 2026 à Brezolles (28270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Brezolles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brezolles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Brezolles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane LANTZ
Stéphane LANTZ (16 élus) AGIR ENSEMBLE POUR BREZOLLES 		377 67,93%
  • Stéphane LANTZ
  • Céline BESNARD
  • Laurent THIBEAULT
  • Sandrine CHANTHARASY
  • Dominique TIERCELIN
  • Gaëlle PERIGAULT
  • Jean-François GRANDJEAN
  • Sylvie BOULARD-BEZAT
  • Philippe JORGE
  • Édith DANIEL
  • Ruddy URIE
  • Nadège PELLERIN
  • Daniel BEAUDOUX
  • Ghislaine MILET
  • Mickaël BONAVENTURE
  • Elsa BRIGANTIM
William GRINEISER
William GRINEISER (3 élus) Proche de vous, engagé pour demain 		178 32,07%
  • William GRINEISER
  • Aurélia JUSTICE
  • Cyril BRUNEAU
Participation au scrutin Brezolles
Taux de participation 54,66%
Taux d'abstention 45,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 575

Source : ministère de l’Intérieur

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