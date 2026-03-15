En direct

19:17 - Analyse démographique des élections municipales à Brezolles Dans la ville de Brezolles, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 39% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 15,80%. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (21,82%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 672 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,60%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,41%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Brezolles mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,82% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Quel est le poids du RN à Brezolles ? Le mouvement nationaliste n'était pas formellement représenté à la dernière campagne municipale à Brezolles il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 43,82% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 61,21% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 31,44% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le parti à la flamme validait 41,57% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 50,88% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 49,92% pour le parti à la flamme. Ce dernier clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 53,74% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Olivier Marleix.

16:58 - Aux dernières municipales, 63,75 % d'abstention à Brezolles En ce jour d'élections municipales 2026 à Brezolles, la participation sera particulièrement scrutée. Pour rappel, la participation s'élevait à 36,25 % lors des municipales de 2020 (une mobilisation modeste) alors que la pandémie du Covid-19 faisait planer une ombre sur la compétition. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été rapporté à 72,07 %. La mobilisation atteignait pour sa part 47,08 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 59,36 %, contre seulement 42,76 % en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent in fine une contrée assez peu mobilisée face aux moyennes nationales.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Brezolles Le contexte politique de Brezolles a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une zone pivot, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite mariniste. À l'occasion du match européen du printemps 2024, les électeurs de Brezolles avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 50,88% des inscrits. Olivier Dubois (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Brezolles près d'un mois plus tard avec 49,92%. Olivier Marleix (Les Républicains) se trouvait à la deuxième place avec 28,38%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Olivier Dubois culminant à 53,74% des voix sur place.

14:57 - Brezolles : des verdicts particulièrement significatifs lors des élections en 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Brezolles soutenaient en priorité Olivier Marleix (LR) avec 38,65% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,43% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Brezolles choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 43,82% des voix, devant Emmanuel Macron avec 22,31%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,21% pour Marine Le Pen, contre 38,79% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Brezolles une ville politiquement partagée.

12:58 - Quel bilan sur les impôts pour le maire de Brezolles à l'approche des municipales 2026 ? Illustration d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Brezolles, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,21 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 28 430 € la même année. Une recette bien loin des 230 700 euros perçus en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Brezolles est passé à un peu moins de 40,37 % en 2024 (contre 20,15 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Brezolles s'est établi à 604 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 509 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Brezolles ? Qui avait gagné les élections municipales en 2020 à Brezolles ? Sans aucune opposition, la liste menée par Loïc Barbier a logiquement recueilli 317 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence d'adversaire, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Brezolles, ce décor constitue un point de départ particulier. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à exister. La liste des candidatures (voir ci-dessous) fournit assurément d'ores et déjà un début de réponse.