Résultat de l'élection municipale 2026 à Briançon : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Briançon

Tête de listeListe
Luc Marchello
Luc Marchello Liste d'union à gauche
BRIANCON TERRITOIRE VIVANT
  • Luc Marchello
  • Capucine Mounal
  • Vincent Virat
  • Stéphane Regnier
  • Etienne Musq
  • Julie Laville
  • Nicolas Rémi Maigre
  • Julie Gornisecz
  • Maxime Brousse
  • Johanna Hélène Jelensperger
  • Gabriel Tournier
  • Aglaé Metz
  • Baptiste Baudry
  • Anne-Dominique Dujardin
  • Michel Marie François Rogeaux
  • Laetitia Coduri
  • Thomas Castaldi
  • Enora Soizic Louaisil
  • Marc Liberelle
  • Clara Noyer
  • Louis Deleuil
  • Francine Daerden
  • Olivier Baverel
  • Laura de Canet
  • Thibaut Loïc Reguis
  • Mylène Tomas
  • Joël Pruvot
  • Claire Guerin
  • Henri Bertrand-Hardy
  • Eliane Couteron
  • Colin Lequeu
  • Chloé Abdelli
  • Patrick Epstein
  • Dominique Launay
  • Max Duez
Richard Nussbaum
Richard Nussbaum Liste Divers
BIEN VIVRE A BRIANCON
  • Richard Nussbaum
  • Catherine Valdenaire
  • Eric Peythieu
  • Emilie Genoux Desmoulins
  • Jacques Leonardi
  • Aurore Marchand
  • Yoann Lagier
  • Corinne Aschettino
  • Albin Morget
  • Pauline Gonnet
  • Florian Goracci
  • Corinne Rodriguez
  • Jacques Roustan
  • Sandy Buisson
  • Christophe Torresan
  • Marina Berlot
  • Christophe Burnichon
  • Marie-Laure Poulet
  • Sabin Roubaud
  • Magali Auric
  • Maxime Bare
  • Yolande Barneoud-Rousset
  • Christian Bailly
  • Manon Casteres
  • David Fournel
  • Claudie Le Bohec
  • Esteban de Gastebois
  • Elisa Faure
  • Maurice Faure-Brac
  • Silvia Grosso-Viano
  • Mathys Humbert
  • Mélina Coco
  • Pierre Lenfant
  • Cécile Roustan-Jarrin
  • Raymond Cirio
Arnaud Murgia
Arnaud Murgia Liste divers droite
DEMAIN BRIANCON !
  • Arnaud Murgia
  • Claire Barneoud
  • André Martin
  • Agnès Rossi
  • Jean-Marc Chiapponi
  • Michèle Skripnikoff
  • Hervé Boulais
  • Maud Gade
  • René Michel
  • Isabelle Tisserand
  • Patrick Michel
  • Dhouha Saihi
  • Thomas Schwarz
  • Maryse Xausa-Francois
  • Alexis Lalanne
  • Lucie Biaut
  • Pierre Roman
  • Marie Soubrane
  • Stéphane Simond
  • Pascale Nibourel-Carrara
  • Ancelot Lecanu
  • Julie Castrejon
  • Maxime Le Coz
  • Madeleine Pereira-Meyer
  • Christophe Osti
  • Marine Chuette
  • Pierre Marchadier
  • Florianne Stouvenot
  • Christian Ferrus
  • Brigitte Andre-Schiari
  • Guillaume Herzer
  • Annie Astier-Converset
  • Christian Jullien

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Murgia
Arnaud Murgia (25 élus) Demain briancon 		2 361 49,00%
  • Arnaud Murgia
  • Catherine Valdenaire
  • Eric Peythieu
  • Claire Barneoud
  • Richard Nussbaum
  • Emilie Desmoulins
  • Christian Jullien
  • Annie Astier Converset
  • Jean-Marc Chiapponi
  • Faure Elisa Faure-Vincent
  • André Martin
  • Michèle Skripnikoff
  • Patrick Michel
  • Corinne Aschettino
  • Christian Ferrus
  • Corinne Faure Brac
  • René Michel
  • Brigitte Lasserre
  • Christophe Osti
  • Monique Ollagnier
  • Renaud Thierry Ange Pons
  • Marie Hélène Soubrane
  • Hervé Boulais
  • Sandrine Cordier
  • Yoann Lagier
Gérard Fromm
Gérard Fromm (5 élus) Briançon unie pour l'avenir 		1 480 30,71%
  • Gérard Fromm
  • Maryse Xausa Francois
  • Romain Gryzka
  • Fanny Ravel
  • Jean-Claude Juvigny
Aurélie Poyau
Aurélie Poyau (3 élus) Briancon citoyenne pour la transition ecologique et solidaire 		977 20,27%
  • Aurélie Poyau
  • Gabriel Leon
  • Francine Daerden
Participation au scrutin Briançon
Taux de participation 57,96%
Taux d'abstention 42,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 936

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud Murgia
Arnaud Murgia Demain briancon 		1 542 37,38%
Gérard Fromm
Gérard Fromm Briancon a venir 		790 19,15%
Romain Gryzka
Romain Gryzka Briancon d'abord, briancon toujours 		785 19,03%
Aurélie Poyau
Aurélie Poyau Briancon citoyenne pour la transition ecologique et solidaire 		768 18,61%
Stephan Jules
Stephan Jules Osons briancon reussir ensemble 		240 5,81%
Participation au scrutin Briançon
Taux de participation 49,35%
Taux d'abstention 50,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 203

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Fromm
Gérard Fromm (25 élus) Toujours unis pour briançon 		2 774 52,71%
  • Gérard Fromm
  • Nicole Guerin
  • Maurice Dufour
  • Francine Daerden
  • Eric Peythieu
  • Catherine Guigli
  • Yvon Aiguier
  • Fanny Bovetto
  • Gilles Martinez
  • Marie Marchello
  • Bruno Davanture
  • Renée Petelet
  • Mohamed Djeffal
  • Claude Jimenez
  • Alain Prorel
  • Daphné Khalifa
  • Thibault Millet
  • Pascalle Brunet
  • Jean-Paul Borel
  • Marie-Hélène Ponsard
  • Marcel Ciuppa
  • Aurélie Poyau
  • Manuel Romain
  • Mireille Fabre
  • Jacques Jalade
Romain Gryzka
Romain Gryzka (8 élus) Croire en briançon 		2 488 47,28%
  • Romain Gryzka
  • Catherine Valdenaire
  • Bruno Monier
  • Nathalie Jacob
  • Jean-Daniel Sezanne-Bert
  • Catherine Muhlach
  • Alessandro Picat Re
  • Laurence Fossati-Masip
Participation au scrutin Briançon
Taux de participation 69,11%
Taux d'abstention 30,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,39%
Nombre de votants 5 621

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Fromm
Gérard Fromm Toujours unis pour briançon 		1 798 35,95%
Romain Gryzka
Romain Gryzka Croire en briançon 		1 619 32,37%
Arnaud Murgia
Arnaud Murgia Changer d'équipe pour changer briançon 		1 584 31,67%
Participation au scrutin Briançon
Taux de participation 64,90%
Taux d'abstention 35,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,25%
Nombre de votants 5 278

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