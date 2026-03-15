Résultat de l'élection municipale 2026 à Briançon : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Briançon [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Briançon sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Briançon.
L'actu des élections municipales 2026 à Briançon
12:05 - Municipales à Briançon : les horaires des 6 bureaux de vote
Pour voter, les votants de la ville sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 6 bureaux de vote de Briançon. Les municipales 2026 sont l'occasion pour les 8 801 votants de Briançon de se faire entendre sur les enjeux qui concernent leur commune. À Briançon et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour mémoire, c'est Arnaud Murgia (Union de la droite) qui a conquis la mairie au second tour en 2020. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Ci-dessous, il est possible de voir la liste des prétendants à Briançon. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Briançon
|Tête de listeListe
|
Luc Marchello
Liste d'union à gauche
BRIANCON TERRITOIRE VIVANT
|
|
Richard Nussbaum
Liste Divers
BIEN VIVRE A BRIANCON
|
|
Arnaud Murgia
Liste divers droite
DEMAIN BRIANCON !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Murgia (25 élus) Demain briancon
|2 361
|49,00%
|
|Gérard Fromm (5 élus) Briançon unie pour l'avenir
|1 480
|30,71%
|
|Aurélie Poyau (3 élus) Briancon citoyenne pour la transition ecologique et solidaire
|977
|20,27%
|
|Participation au scrutin
|Briançon
|Taux de participation
|57,96%
|Taux d'abstention
|42,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 936
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud Murgia Demain briancon
|1 542
|37,38%
|Gérard Fromm Briancon a venir
|790
|19,15%
|Romain Gryzka Briancon d'abord, briancon toujours
|785
|19,03%
|Aurélie Poyau Briancon citoyenne pour la transition ecologique et solidaire
|768
|18,61%
|Stephan Jules Osons briancon reussir ensemble
|240
|5,81%
|Participation au scrutin
|Briançon
|Taux de participation
|49,35%
|Taux d'abstention
|50,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 203
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Fromm (25 élus) Toujours unis pour briançon
|2 774
|52,71%
|
|Romain Gryzka (8 élus) Croire en briançon
|2 488
|47,28%
|
|Participation au scrutin
|Briançon
|Taux de participation
|69,11%
|Taux d'abstention
|30,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,39%
|Nombre de votants
|5 621
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Fromm Toujours unis pour briançon
|1 798
|35,95%
|Romain Gryzka Croire en briançon
|1 619
|32,37%
|Arnaud Murgia Changer d'équipe pour changer briançon
|1 584
|31,67%
|Participation au scrutin
|Briançon
|Taux de participation
|64,90%
|Taux d'abstention
|35,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,25%
|Nombre de votants
|5 278
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