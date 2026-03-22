Résultat de l'élection municipale 2026 à Briançon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Briançon

Le deuxième tour des élections municipales à Briançon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Luc Marchello
Luc Marchello Liste d'union à gauche
BRIANCON TERRITOIRE VIVANT
  • Luc Marchello
  • Capucine Mounal
  • Vincent Virat
  • Stéphane Regnier
  • Etienne Musq
  • Julie Laville
  • Nicolas Rémi Maigre
  • Julie Gornisecz
  • Maxime Brousse
  • Johanna Hélène Jelensperger
  • Gabriel Tournier
  • Aglaé Metz
  • Baptiste Baudry
  • Anne-Dominique Dujardin
  • Michel Marie François Rogeaux
  • Laetitia Coduri
  • Thomas Castaldi
  • Enora Soizic Louaisil
  • Marc Liberelle
  • Clara Noyer
  • Louis Deleuil
  • Francine Daerden
  • Olivier Baverel
  • Laura de Canet
  • Thibaut Loïc Reguis
  • Mylène Tomas
  • Joël Pruvot
  • Claire Guerin
  • Henri Bertrand-Hardy
  • Eliane Couteron
  • Colin Lequeu
  • Chloé Abdelli
  • Patrick Epstein
  • Dominique Launay
  • Max Duez
Richard Nussbaum
Richard Nussbaum Liste Divers
BIEN VIVRE A BRIANCON
  • Richard Nussbaum
  • Catherine Valdenaire
  • Eric Peythieu
  • Emilie Genoux Desmoulins
  • Jacques Leonardi
  • Aurore Marchand
  • Yoann Lagier
  • Corinne Aschettino
  • Albin Morget
  • Pauline Gonnet
  • Florian Goracci
  • Corinne Rodriguez
  • Jacques Roustan
  • Sandy Buisson
  • Christophe Torresan
  • Marina Berlot
  • Christophe Burnichon
  • Marie-Laure Poulet
  • Sabin Roubaud
  • Magali Auric
  • Maxime Bare
  • Yolande Barneoud-Rousset
  • Christian Bailly
  • Manon Casteres
  • David Fournel
  • Claudie Le Bohec
  • Esteban de Gastebois
  • Elisa Faure
  • Maurice Faure-Brac
  • Silvia Grosso-Viano
  • Mathys Humbert
  • Mélina Coco
  • Pierre Lenfant
  • Cécile Roustan-Jarrin
  • Raymond Cirio
Arnaud Murgia
Arnaud Murgia Liste divers droite
DEMAIN BRIANCON !
  • Arnaud Murgia
  • Claire Barneoud
  • André Martin
  • Agnès Rossi
  • Jean-Marc Chiapponi
  • Michèle Skripnikoff
  • Hervé Boulais
  • Maud Gade
  • René Michel
  • Isabelle Tisserand
  • Patrick Michel
  • Dhouha Saihi
  • Thomas Schwarz
  • Maryse Xausa-Francois
  • Alexis Lalanne
  • Lucie Biaut
  • Pierre Roman
  • Marie Soubrane
  • Stéphane Simond
  • Pascale Nibourel-Carrara
  • Ancelot Lecanu
  • Julie Castrejon
  • Maxime Le Coz
  • Madeleine Pereira-Meyer
  • Christophe Osti
  • Marine Chuette
  • Pierre Marchadier
  • Florianne Stouvenot
  • Christian Ferrus
  • Brigitte Andre-Schiari
  • Guillaume Herzer
  • Annie Astier-Converset
  • Christian Jullien

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Briançon

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud MURGIA
Arnaud MURGIA (Ballotage) DEMAIN BRIANCON ! 		2 461 43,12%
Luc MARCHELLO
Luc MARCHELLO (Ballotage) BRIANCON TERRITOIRE VIVANT 		1 987 34,82%
Richard NUSSBAUM
Richard NUSSBAUM (Ballotage) BIEN VIVRE A BRIANCON 		1 259 22,06%
Participation au scrutin Briançon
Taux de participation 63,98%
Taux d'abstention 36,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 5 881

Source : ministère de l’Intérieur

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