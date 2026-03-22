Résultat de l'élection municipale 2026 à Briançon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Briançon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Briançon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Briançon.
L'actu des élections municipales 2026 à Briançon
11:48 - Arnaud Murgia, Luc Marchello et Richard Nussbaum forment le trio de tête à Briançon
Pour le lancement des municipales à Briançon, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 63,98 % localement. C'est Arnaud Murgia (Divers droite) qui est arrivé en tête avec 43,12 % des suffrages exprimés. Ensuite, Luc Marchello (Union de la gauche) s'est classé deuxième avec 34,82 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. La première place, déjà remportée il y a six ans, a été maintenue pour Arnaud Murgia, et il a même progressé avec 5,74 points de plus. Pour compléter ce tableau, avec 22,06 %, Richard Nussbaum a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Briançon
Le deuxième tour des élections municipales à Briançon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Luc Marchello
Liste d'union à gauche
BRIANCON TERRITOIRE VIVANT
|
|
Richard Nussbaum
Liste Divers
BIEN VIVRE A BRIANCON
|
|
Arnaud Murgia
Liste divers droite
DEMAIN BRIANCON !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Briançon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Arnaud MURGIA (Ballotage) DEMAIN BRIANCON !
|2 461
|43,12%
|Luc MARCHELLO (Ballotage) BRIANCON TERRITOIRE VIVANT
|1 987
|34,82%
|Richard NUSSBAUM (Ballotage) BIEN VIVRE A BRIANCON
|1 259
|22,06%
|Participation au scrutin
|Briançon
|Taux de participation
|63,98%
|Taux d'abstention
|36,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Nombre de votants
|5 881
Source : ministère de l’Intérieur
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