Résultat municipale 2026 à Briançon (05100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Briançon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Briançon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Briançon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Arnaud MURGIA
Arnaud MURGIA DEMAIN BRIANCON ! 		2 461 43,12%
Luc MARCHELLO
Luc MARCHELLO BRIANCON TERRITOIRE VIVANT 		1 987 34,82%
Richard NUSSBAUM
Richard NUSSBAUM BIEN VIVRE A BRIANCON 		1 259 22,06%
Participation au scrutin Briançon
Taux de participation 63,98%
Taux d'abstention 36,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 5 881

Source : ministère de l’Intérieur

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