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19:21 - Briançon : municipales et dynamiques démographiques En marge des municipales, Briançon émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 10 748 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 568 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans l'agglomération, 14,88% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 33,16% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 512 résidents étrangers, Briançon se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,84%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2 187 € par mois, illustrant un certain niveau de prospérité. Pour conclure, à Briançon, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

17:57 - Quel poids pour le RN à Briançon aux derniers scrutins ? Le mouvement nationaliste ne figurait pas parmi les listes arrivées en tête lors du scrutin municipal à Briançon il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 20,22% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 39,25% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 15,56% au candidat RN au tour 1. Un score trop décevant, à Briançon comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 27,81% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 30,70% pour le parti d'extrême droite. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 39,56% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 50,65 % d'abstention L'absence ou non d'électeurs à Briançon constituera un 'game changer' pour cette municipale 2026. L'abstention se montait à 50,65 % pour le premier tour des élections de 2020, proche des 55,3 % observés au niveau national alors qu'en raison du coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a en revanche été de 28,47 % des inscrits. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 48,22 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 33,09 %, loin des 52,46 % affichés aux législatives de 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la ville s'affiche donc plutôt comme une zone assez abstentionniste.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Briançon a-t-elle voté ? Les élections européennes du printemps 2024 à Briançon avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,81%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 17,55% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Briançon avaient ensuite favorisé Valérie Rossi (Union de la gauche) avec 37,40% au premier tour, devant Louis Albrand (Rassemblement National) avec 30,70%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Valérie Rossi culminant à 60,44% des voix localement. Une confirmation limpide des résultats des élections de 2022 à une présidentielle près.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Briançon apparaît comme une ville difficile à classer politiquement La synthèse des votes de 2022 dépeint Briançon comme une ville à la croisée des chemins politiques. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Briançon voyait en effet Jean-Luc Mélenchon prendre la tête localement avec 27,58% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 24,15%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,75% pour Emmanuel Macron, contre 39,25% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Briançon plébiscitaient Joel Giraud (Ensemble !) avec 37,14% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,94% des suffrages.

12:58 - Fiscalité en hausse à Briançon : un effet sur les municipales Pour ce qui est des contributions locales à Briançon, la facture moyenne versée par foyer fiscal a atteint environ 2 188 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 1 587 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 68,72 % en 2024 (contre 42,62 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 2,27249 millions d'euros (2 272 490 € très exactement) de recettes en 2024, contre 3 824 540 € engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 18,25 %. Cette taxe est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Un résultat sans suspense pour les élections de 2020 à Briançon Les dynamiques politiques locales sont encore à ce jour conditionnées par le résultat des dernières municipales en date à Briançon. Au soir du premier scrutin à l'époque, Arnaud Murgia (Union de la droite) a pris l'ascendant sur ses adversaires avec 1 542 suffrages (37,38%). Derrière, Gérard Fromm (Divers gauche) a capté 19,15% des votes. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Romain Gryzka (Divers), s'adjugeant 785 bulletins (19,03%). Un large écart. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Arnaud Murgia l'a finalement emporté avec 2 361 bulletins (49,00%), face à Gérard Fromm avec 1 480 électeurs inscrits (30,71%) et Aurélie Poyau obtenant 977 suffrages (20,27%). La hiérarchie a prévalu, l'écart se confirmant pour déboucher sur une victoire nette et décisive. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Union de la droite a probablement bénéficié des votes des listes de droite, gagnant 819 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Briançon, cet équilibre pèsera irrémédiablement sur le résultat.