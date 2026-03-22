Résultat municipale 2026 à Briare (45250) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Briare a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Briare, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Briare [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gabriel DENIZOT (22 élus) POUR BRIARE, UNE VOIE NOUVELLE !
|1 419
|62,73%
|
|Mathilde PARIS (5 élus) ENSEMBLE POUR BRIARE !
|843
|37,27%
|
|Participation au scrutin
|Briare
|Taux de participation
|59,61%
|Taux d'abstention
|40,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Nombre de votants
|2 316
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Briare - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gabriel DENIZOT (Ballotage) POUR BRIARE, UNE VOIE NOUVELLE !
|977
|42,89%
|Mathilde PARIS (Ballotage) ENSEMBLE POUR BRIARE !
|775
|34,02%
|Valérie VICHERAT (Ballotage) S'UNIR POUR AGIR
|315
|13,83%
|Pierre-François BOUGUET BRIARE POUR TOUS AVEC PIERRE-FRANCOIS BOUGUET
|211
|9,26%
|Participation au scrutin
|Briare
|Taux de participation
|59,82%
|Taux d'abstention
|40,18%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,29%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|2 324
Election municipale 2026 à Briare [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Briare sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Briare.
L'actu des élections municipales 2026 à Briare
18:39 - Le choc de la dernière année électorale en date à Briare
Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux de la présidentielle et des législatives deux années plus tôt. Les élections européennes du printemps 2024 à Briare avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (39,74%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 14,50% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Briare avaient ensuite propulsé aux avants-postes Mathilde Paris (Rassemblement National) avec 45,38% au premier tour, devant Constance de Pélichy (Divers droite) avec 27,87%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Mathilde Paris culminant à 50,45% des voix dans la localité.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Briare
S'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal à Briare peut être éclairant. Au soir du premier tour, Pierre-François Bouguet (Divers droite) a terminé en tête en obtenant 602 bulletins (33,18%). Juste derrière, Georges Domergue (Divers centre) a capté 22,27% des votes. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Ted Fernand Ghali (Divers centre), s'adjugeant 396 voix (21,83%). Un retard substantiel. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Pierre-François Bouguet l'a finalement emporté avec 37,01% des suffrages, face à Ted Fernand Ghali qui a obtenu 33,57% des électeurs et Georges Domergue obtenant 29,40% des votants. À la surprise générale, le challenger a réussi à revenir dans la course avec des reports de voix significatifs, et aboutissant à un résultat extrêmement serré. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. En dépit du fait que Ted Fernand Ghali a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 192 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute bénéficié du report de voix des électeurs des listes de droite.
13:58 - Qui est encore en lice à Briare pour le 2e tour de l'élection ?
Les électeurs peuvent donc choisir ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de Mathilde Paris (LRN) et la liste menée par Gabriel Denizot (LDIV), comme le précise la liste des candidats pour le deuxième tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Malgré un score à plus de 10 %, Valérie Vicherat (Divers centre) a opté pour ne pas déposer de candidature pour cette élection finale. À 18 heures, les 4 bureaux de vote de Briare ferment.
11:59 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Briare pour l'élection
Pour le lancement des municipales à Briare, le scrutin a mobilisé 59,82 % des électeurs sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Gabriel Denizot qui est arrivé en tête en rassemblant 42,89 % des voix. À sa suite, Mathilde Paris (Rassemblement National) a pris la position de dauphine avec 34,02 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, avec 13,83 %, Valérie Vicherat, étiquetée Divers centre, s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Pierre-François Bouguet, avec la nuance Divers centre, a terminé avec 9,26 % des voix, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance.
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