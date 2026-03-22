Résultat municipale 2026 à Briare (45250) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Briare a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Briare, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Briare [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gabriel DENIZOT
Gabriel DENIZOT (22 élus) POUR BRIARE, UNE VOIE NOUVELLE ! 		1 419 62,73%
  • Gabriel DENIZOT
  • Sylvie GUILLAUME
  • André DORSO
  • Pauline MOLONEY
  • Fabien FAISY
  • Jacqueline DELEHAYE
  • Gérard SEMENCE
  • Dominique PIROG
  • Patrick MANZANO
  • Evelyne BOURGOIN
  • Thomas POIDVIN
  • Lucie VASSOILLE
  • André DELEHAYE
  • Sylvie LECOMTE
  • Frédéric GARDINIER
  • Audrey SALIN
  • Jean-Luc TOURTE
  • Claude ACKENINE
  • Alain SEGURET
  • Ludivine BLANCHET
  • Denis ROUGNON-GLASSON
  • Nicole PINON
Mathilde PARIS
Mathilde PARIS (5 élus) ENSEMBLE POUR BRIARE ! 		843 37,27%
  • Mathilde PARIS
  • Laurent LHOSTE
  • Edwige SIGNORET
  • Dominique GIRAULT
  • Christiane VELAY
Participation au scrutin Briare
Taux de participation 59,61%
Taux d'abstention 40,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 2 316

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Loiret ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Loiret. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Briare - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gabriel DENIZOT
Gabriel DENIZOT (Ballotage) POUR BRIARE, UNE VOIE NOUVELLE ! 		977 42,89%
Mathilde PARIS
Mathilde PARIS (Ballotage) ENSEMBLE POUR BRIARE ! 		775 34,02%
Valérie VICHERAT
Valérie VICHERAT (Ballotage) S'UNIR POUR AGIR 		315 13,83%
Pierre-François BOUGUET
Pierre-François BOUGUET BRIARE POUR TOUS AVEC PIERRE-FRANCOIS BOUGUET 		211 9,26%
Participation au scrutin Briare
Taux de participation 59,82%
Taux d'abstention 40,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 2 324

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